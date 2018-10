Facebook

Der letzte Oktobertag sorgt zur Wochenmitte für ein goldenes Monatsende © A. W. Tengg

1. Wetter

Am letzten Oktobertag setzt sich in der Föhnströmung der Hochdruckeinfluss durch. Es wird sonnig, föhnig und mild. Frühtemperaturen ab 8 Grad, Tageshöchstwerte bis 17 Grad. Die föhnige Südströmung bleibt auch am Donnerstag erhalten. Es ist aber wolkig. Ab den Nachmittagsstunden bis in die Nacht auf den Freitag kann es regnen. Frühtemperaturen um 6 Grad, Tageshöchstwerte wieder bis 17 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaub

Aufgrund der Wetterlage sind keine Überschreitungen bei Feinstaub zu erwarten.

3. Verkehr

- In der Andritzer Reichsstraße im Bereich HNr. 61 bis Pedrettogasse wird die Fernwärme neu verlegt. Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von zwei Fahrspuren bis 16.11.

- In der Eckertstraße 5-39 gibt es bis 16.11. eine Postenregelung.

- In der Hochsteingasse 30-64 wird die Wasserversorgung erneuert. Postenregelung bis 09.11.;

- In der Krenngasse (Bereich Rickerlberggürtel) gibt es bis zum 23.11. eine Postenregelung.

- In der Münzgrabenstraße 183 (Bereich Jauerburggasse, Fußgänger-Aufgang ist gesperrt) gibt es von 15.10. bis 30.11. eine Postenregelung zwischen 6 und 20 Uhr.

- In der Peterstalstraße 94 gibt es eine Totalsperre bis 15.12. samt Umfahrung über den Moserwaldweg.

- In der Plabutscherstraße (Anton-Gerstl-Straße über die Waagner-Biro-Straße bis Kreuzung Peter-Tunner-Gasse) gibt derzeit bis Mitte Dezember eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer).

- In der Puchstraße (Bereich Puntigamer Straße bis Fa. Lorencic) werden bis 30.11. Straßenarbeiten durchgeführt.

- In der Puntigamer Straße (Kreuzungen Puchstraße/ Rudersdorfer Straße und Herrgottwiesgasse) kommt es bis Ende November zur Spurzusammenlegung in Fahrtrichtung Triester Straße.

- In der Waltendorfer Hauptstraße 19 - 36 wird bis Ende Oktober der Straßenraum umgestaltet (Postenregelung).



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Sperren wegen Wasserpegel



Nach den starken Unwettern ist aufgrund des erhöhten Wasserpegels ein Teil der Grazer Murpromenade seit Dienstagnachmittag gesperrt. Betroffen sind die Abgänge Roseggerkai und Gründerzeitabgang. Auch die Murinsel ist momentan abgeriegelt, da der Wasserstand laut Sicherheitsmanagement stetig steigt. Weitere Sperren könnten noch folgen.

5. Wohin an Halloween?



Los Muertos

Unter dem Titel "Los Muertos al Cajón y los Vivos al Fiestón" (Die Toten in die Kiste und die Lebenden zum Fest) erzählen Grazer und internationale Gäste Geschichten vom und über den Tod. "La muerte", die spanische Bezeichnung für den Tod, ist weiblich, tanzt und scherzt, lässt sich aber am Ende von niemandem betrügen. Mit Gladys Corredor (La Chiky), Norma Torres, Abel Solares und anderen.

Literaturhaus, Graz. 31.10. und 1.11., 19.30 Uhr.

Tel. 0650 410 85 57

6. Graz in Zukunft

Graz wächst, das ist bekannt. Doch wie geht man mit diesen neuen Herausforderungen um? Bis 2034 wird Graz um 36.000 Einwohner mehr haben, auch das Grazer Umland ist stark am Wachsen. Infrastruktur- und Verkehrsmaßnahmen in der Stadt sollen durch Simulations- und Prognosemodelle weiter vorausgeplant werden, so Anton Marauli vom Ingenieurbüro planma.

7. In Graz für Sie da

