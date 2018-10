Facebook

Der Dienstag wird wechselhaft. Am Mittwoch setzt sich dann der Hochdruckeinfluss durch © A. W. Tengg

1. Wetter

Auch der Dienstag gestaltet sich mit lebhaftem Südwind wechselhaft. Dabei kann es bis in die Mittagsstunden noch zu Regenschauern kommen. Mit 17 Grad weiterhin mild. Auch in der Früh schon ab 13 Grad. Am Mittwoch setzt sich in der Föhnströmung Hochdruckeinfluss durch. Meist ist es sonnig, föhnig und mild. Frühtemperaturen noch um 6 Grad, Tageshöchstwerte bis 17 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaub

Aufgrund der Wetterlage werden keine Grenzwertüberschreitungen bei Feinstaub PM10 erwartet.

3. Verkehr

Aufgrund des Ministertreffens ist im gesamten Stadtgebiet und im Umland mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. Gesperrt werden Grieskai und Lendkai, bei Bedarf auch die Triester Straße. Rund um den Congress gilt ein Platzverbot.

- In der Andritzer Reichsstraße im Bereich HNr. 61 bis Pedrettogasse wird die Fernwärme neu verlegt. Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von zwei Fahrspuren bis 16.11.

- In der Eckertstraße 5-39 gibt es bis 16.11. eine Postenregelung.

- In der Hochsteingasse 30-64 wird die Wasserversorgung erneuert. Postenregelung bis 09.11.;

- In der Keplerstraße 33-65 werden bei Postenregelung bis 31.10. Geh- und Radweg umgestaltet. Für Radfahrer wird eine Umleitung eingerichtet.

- In der Krenngasse (Bereich Rickerlberggürtel) gibt es bis zum 23.11. eine Postenregelung.

In der Münzgrabenstraße 183 (Bereich Jauerburggasse, Fußgänger-Aufgang ist gesperrt) gibt es von 15.10. bis 30.11. eine Postenregelung zwischen 6 und 20 Uhr.

- In der Petersbergenstraße 61-95 gibt es bis 31.10. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer) mit Umleitung über Waltendorfer Hauptstraße - Hohenrainstraße.

- In der Plabutscherstraße (Anton-Gerstl-Straße über die Waagner-Biro-Straße bis Kreuzung Peter-Tunner-Gasse) gibt es ab 01.10. eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer).

- In der Puchstraße (Bereich Puntigamer Straße bis Fa. Lorencic) werden Straßenarbeiten durchgeführt. Zuerst Sperre stadteinwärts, dann Umfahrung über Herrgottwiesgasse;

- In der Puntigamer Straße (Kreuzungen Puchstraße/ Rudersdorfer Straße und Herrgottwiesgasse) kommt es bis Ende November zur Spurzusammenlegung in Fahrtrichtung Triester Straße.

- In der Waltendorfer Hauptstraße 19 - 36 wird bis Ende Oktober der Straßenraum umgestaltet (Postenregelung).



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Ministertreffen Tag 2



Am Montag sorgte das EU-Ministertreffen für Sperren in Graz sowie zahlreiche Staus. Am Lend- und Grieskai kam es zu temporären Anhaltungen. Am Dienstag halten die Umwelt- und Verkehrsminister erstmals einen gemeinsamen informellen EU-Ministerrat ab. Das Ziel ist die Verabschiedung der "Grazer Erklärung", die sich an den Klimazielen von Paris orientieren soll. Das Meeting wird mit einer Sitzung der Verkehrsminister beendet, in deren Mittelpunkt das Verkehrssicherheitsprogramm der EU für 2020 und danach steht.

5. Wohin?



Future Lectures

Bei den Future Lectures handelt es sich um eine jährliche Veranstaltungsreihe, bei der Hochschulen in Kooperation mit dem Forum Umweltbildung Projekte vorstellen und vor allem logistische Herausforderungen diskutieren. Es geht in erster Linie um die Frage, wie man Graz und Umgebung in Zukunft mit regionalen Lebensmitteln versorgen könnte. Durch Fragen an das Publikum soll eine Interaktion hergestellt werden.

FH Joanneum (Audimax), Graz. 30. Oktober, 17 Uhr.

Tel. 0316 54 53-8800

Schiller, heiter!

Rainer Hauer . Humoriges und Heiteres, komisch Übertriebenes und Paradoxes, Selbstironisches und Spöttisches, in Friedrich Schillers Xenien, Gedichten, Szenen und seiner Vortragskunst – auch in Parodien und kuriosen Theateraufführungen.

Tel. 0316 80 00



Maschinenmusik I



Tel. 0 Das aus der Band Familie Geschrey hervorgegangene Musikmaschinen-Kollektiv Fleischerei aGmy (Michael Harant/ Dieter Okorn-Kuo/ Alan Krempler/ Arne Glöckner) arbeitet seit 2016 am Aufbau eines Roboterorchesters. Die Künstlergruppe will damit die zunehmende Überflüssigkeit des Menschen selbst im künstlerisch/ emotionalisierenden Kontext thematisieren. Geezwood, Graz. 30. Oktober, 19 Uhr. Tel. 0

664 997 37 37

Nichts für Sie dabei?

Hier geht's zum Veranstaltungskalender für Dienstag.

6. Längerer Stillstand

Die laufende Revision der Grazer Schloßbergbahn wird nun doch nicht bis Ende Oktober beendet sein. Voraussichtlich um knapp eine Woche verzögert sich der "Neustart": Denn bei der laufenden Revision der Gondeln sei eine "unvorgesehene technische Herausforderung im Bereich der Trasse" aufgetreten, so die Holding. Am 4. November soll es mit dem Stillstand vorbei sein.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.