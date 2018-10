Facebook

Der föhnig Südwind sorgt für Auflockerungen. Es bleibt aber unbeständig © A. W. Tengg

1. Wetter

Der Montag bringt mit teils kräftigem Wind aus südlichen Richtungen weiterhin unbeständiges Wetter. Aus Süden ziehen zeitweise Regenschauer durch, mitunter können Gewitter eingelagert sein. Der föhnige Südwind lockert die Wolken auch stärker auf und es gibt mitunter auch längeren Sonnenschein. Die Höchstwerte liegen bei 17 Grad. In der Nacht auf Dienstag zieht dann eine Kaltfront mit stürmischem Wind und verbreiteten Regengüssen durch. Auch der Dienstag bringt lebhaften Südwind. Dabei überwiegt trockenes und sonniges Wetter. Bis zu 14 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaub

Aufgrund der Wetterlage werden keine Grenzwertüberschreitungen bei Feinstaub PM10 erwartet.

3. Verkehr

Aufgrund des Ministertreffens ist im gesamten Stadtgebiet und im Umland mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. Gesperrt werden Grieskai und Lendkai, bei Bedarf auch die Triester Straße. Rund um den Congress gilt ein Platzverbot.

- In der Andritzer Reichsstraße im Bereich HNr. 61 bis Pedrettogasse wird die Fernwärme neu verlegt. Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von zwei Fahrspuren bis 16.11.

- In der Eckertstraße 5-39 gibt es bis 16.11. eine Postenregelung.

- In der Hochsteingasse 30-64 wird die Wasserversorgung erneuert. Postenregelung bis 09.11.;

- In der Keplerstraße 33-65 werden bei Postenregelung bis 31.10. Geh- und Radweg umgestaltet. Für Radfahrer wird eine Umleitung eingerichtet.

- In der Krenngasse (Bereich Rickerlberggürtel) gibt es bis zum 23.11. eine Postenregelung.

In der Münzgrabenstraße 183 (Bereich Jauerburggasse, Fußgänger-Aufgang ist gesperrt) gibt es von 15.10. bis 30.11. eine Postenregelung zwischen 6 und 20 Uhr.

- In der Petersbergenstraße 61-95 gibt es bis 31.10. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer) mit Umleitung über Waltendorfer Hauptstraße - Hohenrainstraße.

- In der Plabutscherstraße (Anton-Gerstl-Straße über die Waagner-Biro-Straße bis Kreuzung Peter-Tunner-Gasse) gibt es ab 01.10. eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer).

- In der Puchstraße (Bereich Puntigamer Straße bis Fa. Lorencic) werden Straßenarbeiten durchgeführt. Zuerst Sperre stadteinwärts, dann Umfahrung über Herrgottwiesgasse;

- In der Puntigamer Straße (Kreuzungen Puchstraße/ Rudersdorfer Straße und Herrgottwiesgasse) kommt es bis Ende November zur Spurzusammenlegung in Fahrtrichtung Triester Straße.

- In der St.-Gotthard-Straße (Bereich Andritzer Reichsstraße bis St.-Veiter-Straße) gibt es bis zum 29.10. eine Einbahn in Fahrtrichtung Westen (Andritzer Reichsstraße). Umleitung in Fahrtrichtung Osten über Hoffeldstraße;

- In der Waltendorfer Hauptstraße 19 - 36 wird bis Ende Oktober der Straßenraum umgestaltet (Postenregelung).



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. EU-Gipfel in Graz



Das informelle Gipfeltreffen der 57 EU-Verkehrs- und Umweltminister stellt Graz am Montag vor Herausforderungen. Hunderte Polizisten in Uniform und in Zivil sind im Einsatz. Darüber hinaus werden Spezialkräfte wie die Cobra in Bereitschaft stehen. Beraten wird darüber, wie es mit der Zeitumstellung in der EU weitergeht. In Summe reisen rund 180 Personen an. Auch zwei kleine Demos sind offiziell angemeldet und zugelassen: eine der Grünen am Eisernen Tor und eine von Global 2000 auf dem Hauptplatz.

5. Wohin?



Montagsakademie

Wie alltagstauglich sind Sozialutopien in Zeiten globaler Erosionskrisen? Zahlreiche Gewissheiten sind brüchig geworden. Durch schwächer werdende soziale Normen verlieren wir Altes, können aber noch nicht verlässlich Neues gewinnen. Die Menschen haben sich zu keinem Zeitpunkt der Geschichte verbieten lassen, über die bessere Gestaltung ihres Lebens nachzudenken. Sozialutopien geben die Veränderungsrichtung an. Vortragende: Christine Morgenroth-Negt, Leibniz-Universität Hannover

Universität Graz (Aula), Graz. 29. Oktober, 19 Uhr.

Tel. 0316 380-1104

Friedrich Ani



Tel. 0676 671 01 66



Friedrich Ani liest aus "Der Narr und seine Maschine. Ein Fall für Tabor Süden. Eigentlich wollte Tabor Süden seine Ermittlertätigkeit nie wieder aufgreifen und für immer verschwinden. Doch seine Chefin bringt ihn am Münchner Hauptbahnhof kurz vor seiner Abreise dazu, sich, zum allerallerletzten Mal, auf Personensuche zu machen. Moderation: Robert Preis Literaturhaus, Graz. 29. Oktober, 19 Uhr. Tel. 0676 671 01 66

Impro-Montag



Tel. 0 Die improvisierte Show mit dem Theater im Bahnhof-Ensemble. Vier SchauspielerInnen und ein Musiker betreten die Bühne. Das Publikum ruft ihnen ein Stichwort zu. Sie beginnen zu spielen. Die ersten drei Minuten der Show sind seit Jahren gleich. Der Rest der Show ist jeden Montag einzigartig, einmalig und nicht wiederholbar. Orpheum, Graz. 29. Oktober, 19.30 Uhr. Tel. 0

316 83 02 55

Nichts für Sie dabei?

Hier geht's zum Veranstaltungskalender für Montag.

6. Zahlen des Tages

Mit zwei Abschlussbällen wurde die Grazer Saison letzte Woche eröffnet. Grazer Maturabälle erleben ihre Hauptzeit immer früher, dabei marschieren die Preise stets weiter rauf. War etwa in der Seifenfabrik vor fünf Jahren noch eine Miete von 6600 Euro zu hinterlegen, sind es nun 9900 Euro. Mit zwischen 26.967 und 38.178 Euro Saalmiete muss man in der Stadthalle rechnen. Die Location im Congress kostet bis zu 16.860 Euro.

