Das Wetter meint es gut und spendiert sonniges Herbstwetter am Freitag © Tengg

1. Wetter

Am Nationalfeiertag dominiert mit westlicher, später südwestlicher Strömung sonniges Herbstwetter. Früh- oder Hochnebelfelder sind nur von kurzer Dauer. Es wird tagsüber recht mild mit Höchstwerten zwischen bis 18 Grad, in der Früh ab 7 Grad. Am Samstag regnet es mit südlichem bis östlichem Wind bereits von den Morgenstunden weg. Auch Graz trifft es. Dabei kühlt es aber nur wenig ab. Frühtemperaturen ab 8 Grad, Tageshöchstwerte bis 16 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaub

Für die Luftqualität bedeutet die aktuelle Wetterlage, dass die gute Durchmischung der bodennahen Atmosphäre weiterhin erhalten bleibt und mit insgesamt guten Luftgütebedingungen zu rechnen ist.

3. Verkehr

Am 26. Oktober gibt es von 7 bis 17 Uhr Straßensperren am Burg- und Opernring, am Kaiser-Franz-Josef-Kai sowie am Lendkai.

- In der Andritzer Reichsstraße im Bereich HNr. 61 bis Pedrettogasse wird die Fernwärme neu verlegt. Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von zwei Fahrspuren bis 16.11.

- In der Eckertstraße 5-39 gibt es bis 16.11. eine Postenregelung.

- In der Hochsteingasse 30-64 wird die Wasserversorgung erneuert. Postenregelung bis 09.11.;

- In der Keplerstraße 33-65 werden bei Postenregelung bis 31.10. Geh- und Radweg umgestaltet. Für Radfahrer wird eine Umleitung eingerichtet.

In der Münzgrabenstraße 183 (Bereich Jauerburggasse, Fußgänger-Aufgang ist gesperrt) gibt es von 15.10. bis 30.11. eine Postenregelung zwischen 6 und 20 Uhr.

- In der Petersbergenstraße 61-95 gibt es bis 31.10. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer) mit Umleitung über Waltendorfer Hauptstraße - Hohenrainstraße.

- In der Plabutscherstraße (Anton-Gerstl-Straße über die Waagner-Biro-Straße bis Kreuzung Peter-Tunner-Gasse) gibt es ab 01.10. eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer).

- In der Puchstraße (Bereich Puntigamer Straße bis Fa. Lorencic) werden Straßenarbeiten durchgeführt. Zuerst Sperre stadteinwärts, dann Umfahrung über Herrgottwiesgasse;

- In der Puntigamer Straße (Kreuzungen Puchstraße/ Rudersdorfer Straße und Herrgottwiesgasse) kommt es bis Ende November zur Spurzusammenlegung in Fahrtrichtung Triester Straße.

- In der St.-Gotthard-Straße (Bereich Andritzer Reichsstraße bis St.-Veiter-Straße) gibt es bis zum 29.10. eine Einbahn in Fahrtrichtung Westen (Andritzer Reichsstraße). Umleitung in Fahrtrichtung Osten über Hoffeldstraße;

- In der Waltendorfer Hauptstraße 19 - 36 wird bis Ende Oktober der Straßenraum umgestaltet (Postenregelung).



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Freifahrt am Feiertag-Freitag



Für Öffi-Fahrgäste in Graz bringt der Nationalfeiertag ein Zuckerl: Am Freitag kann man kostenlos mit ein- und zweistelligen Linien (ausgenommen Nachtbusse) durch die Landeshauptstadt sausen - zumindest innerhalb der Tarifzone 101. Diese Angebot machen die Graz-Linien im Zuge der Bundesheer-Leistungsschau. Die Folge sind aber nicht nur temporäre Straßensperren, sondern auch diverse Änderungen bei den Öffis am 26. Oktober.

5. Wohin?



Nichts für Sie dabei?

Hier geht's zum Veranstaltungskalender für Freitag.

6. Kuriose "Ausnahmesituation"

Auch in Graz-Liebenau findet sich ein Beispiel für den Grazer Schilderwald. Dort wechseln sich am Radweg entlang des Liebenauer Gürtels beginnende und zu Ende gehendene Geh- und Radwege mehrmals innerhalb weniger Meter ab - zahlreiche Schilder inklusive. Laut Straßenamt handle es sich nur um eine Übergangslösung. Die Kreuzung werde in absehbarer Zeit umgestaltet. Auf der Nordseite des St. Peter- und Liebenauer Gürtels soll eine neue Geh- und Radverkehrsanlage entstehen.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.