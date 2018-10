Facebook

Golden leuchtet der Herbst, Winde laden zum Tanz, ein Blatt murmelt und scherzt, verleiht dem Leben Glanz © Daniel Behrens © Tengg

1. Wetter

Am Donnerstag lockert kräftiger Wind die Wolken auf. In Graz kann sich rasch die Sonne durchsetzen. Am Nachmittag kann es sogar wolkenlos werden. Frühwerte ab 8 Grad, Höchstwerte bis 18 Grad. Am Nationalfeiertag kündigt sich mit aufkommender Südwestströmung sonniges Herbstwetter an. Föhnig mild bei Tageshöchstwerten bis 19 Grad. In der Früh noch 7 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaub

Es ist mit einem Rückgang der Schadstoffbelastung im Tagesverlauf zu rechnen, sodass voraussichtlich auch in Graz die Luftbelastung gering bis schwach belastet ausfallen wird.

3. Verkehr

- In der Andritzer Reichsstraße im Bereich HNr. 61 bis Pedrettogasse wird die Fernwärme neu verlegt. Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von zwei Fahrspuren bis 16.11.

- In der Eckertstraße 5-39 gibt es bis 16.11. eine Postenregelung.

- In der Gleisdorfer Gasse - Glacisstraße werden im Bereich Jakominiplatz bis Franz-Graf-Allee Schienen und Leitungen erneuert. Totalsperre der Gleisdorfer Gasse! Die Arbeiten dauern bis 25.10. an.

- In der Hochsteingasse 30-64 wird die Wasserversorgung erneuert. Postenregelung bis 09.11.;

- In der Keplerstraße 33-65 werden bei Postenregelung bis 31.10. Geh- und Radweg umgestaltet. Für Radfahrer wird eine Umleitung eingerichtet.

- In der Leonhardstraße im Bereich Engelgasse bis Reiterweg gibt es bis 26.10. eine Totalsperre mit einer Umfahrung über die Elisabethstraße.

In der Münzgrabenstraße 183 (Bereich Jauerburggasse, Fußgänger-Aufgang ist gesperrt) gibt es von 15.10. bis 30.11. eine Postenregelung zwischen 6 und 20 Uhr.

- In der Petersbergenstraße 61-95 gibt es bis 31.10. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer) mit Umleitung über Waltendorfer Hauptstraße - Hohenrainstraße.

- In der Plabutscherstraße (Anton-Gerstl-Straße über die Waagner-Biro-Straße bis Kreuzung Peter-Tunner-Gasse) gibt es ab 01.10. eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer).

- In der Puchstraße (Bereich Puntigamer Straße bis Fa. Lorencic) werden Straßenarbeiten durchgeführt. Zuerst Sperre stadteinwärts, dann Umfahrung über Herrgottwiesgasse;

- In der Puntigamer Straße (Kreuzungen Puchstraße/ Rudersdorfer Straße und Herrgottwiesgasse) kommt es bis Ende November zur Spurzusammenlegung in Fahrtrichtung Triester Straße.

- In der St.-Gotthard-Straße (Bereich Andritzer Reichsstraße bis St.-Veiter-Straße) gibt es bis zum 29.10. eine Einbahn in Fahrtrichtung Westen (Andritzer Reichsstraße). Umleitung in Fahrtrichtung Osten über Hoffeldstraße;

- In der Waltendorfer Hauptstraße 19 - 36 wird bis Ende Oktober der Straßenraum umgestaltet (Postenregelung).



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Zweite Folge des Graz-Podcast



Das zweite Gespräch von Graz – Laut gedacht führte Redakteur David Knes mit Bürgermeister Siegfried Nagl und die Kulturanthropologin Johanna Rolshoven. Da Graz bis 2050 um ein Viertel gewachsen sein wird, ging es darum, wie man die Stadt zukunftsfit macht. Nagl bleibt seinen U-Bahn und Gondelvisionen treu und denkt laut über autofreie Tage nach. Rolshoven betont, dass demokratische Prozesse nicht zu kurz kommen dürfen und liefert Vorschläge für ein erfolgreiches Miteinander in einer pluralistischen Gesellschaft.

5. Wohin?



Die "neue Gleisdorfer Gasse"

Das Baustellenende wird am Nachmittag mit vielen Aktionen der Geschäfte in der Gleisdorfer Gasse und der Big Band der Graz Linien (15-17 Uhr) gefeiert. 3,5 Millionen Euro kostete das Projekt. 800 Meter Gleise wurden verlegt. Auch die Gehsteige wurden verbreitert und gepflastert.

Gleisdorfer Gasse, Graz. 25. Oktober, 14-18 Uhr.



10 Jahre Tarantino Experience



Tel. 0316 871 871 11



Wer in Quentin Tarantinos Film-Welt eintauchen will, ist mit diesem Konzert an der richtigen Adresse. Sobald fünf dunkel gekleidete Männern die Bühne einnehmen und die ersten Riffs erklingen, wird schnell klar, wo man hier gelandet ist. Neben den typischen Surf Rock Sounds von Dick Dale oder The Coasters gibt es klassische Rocksongs a la David Bowie oder T-Rex. Pathos (Django) trifft auf Wahnwitz (Woo, Hoo) und getanzt wird neben Jungle Boogie und Never Can Tell auch zum neuen Disco Medley aus "Jackie Brown". Generalmusikdirektion, Graz. 25. Oktober, 20 Uhr. Tel. 0316 871 871 11

#WasKannLiteratur



Tel. 0 Der bundesweite Aktionstag der österreichischen Häuser der Literatur bringt die Crème de la Crème der deutschsprachigen Literaturkritik und einige der prominentesten AutorInnen nach Graz. Bücher, die den Gästen besonders am Herzen liegen, werden vorgestellt und diskutiert. Am Mittwoch: Herzstücke (5+6) - Nather Henafe Alali liest aus "Raum ohne Fenster", Gespräch: Insa Wilke; Monique Schwitter liest aus "Eins im Andern", Gespräch: Wiebke Porombka. Literaturhaus, Graz. 25. Oktober, ab 17 Uhr. Tel. 0

676 671 01 66

Nichts für Sie dabei?

Hier geht's zum Veranstaltungskalender für Donnerstag.

6. Fifteen Seconds to Ticket

Wer an der kreativen Business-Konferenz in Graz nächstes Jahr teilnehmen möchte, kann seit Mittwoch erste limitierte Karten im Vorverkauf ergattern. Unter fifteenseconds.co ist ein limitiertes Festivalpass-Kontingent für den 6. und 7. Juni 2019 erhältlich. Die Veranstalter rechnen mit 6000 Telnehmern. Unter den Speakern werden hochrangige Vertreter von Nike, 21st Century Fox, Cern, der Oxford University oder Facebook erwartet.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.