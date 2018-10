Facebook

Die Neue Galerie als Spiegelung im Joanneumsviertel © Tengg

1. Wetter

Überwiegend trüb verläuft der Mittwoch, wobei Graz wetterbegünstigt ist. Es gibt ein paar Auflockerungen, kaum Niederschläge, es weht aber kräftiger, teils stürmischer Südföhn. Höchstwerte bis 18 Grad. Am Donnerstag lockert kräftiger Wind die Wolken auf. Es kann sich immer öfter die Sonne behaupten. Höchstwerte erneut bis 18 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaub

Die Luftschadstoffkonzentrationen bewegen sich derzeit auf moderatem Niveau. Mit dem auf frischenden Wind sollte sich die Luftqualität noch weiter verbessern.

3. Verkehr

- In der Andritzer Reichsstraße im Bereich HNr. 61 bis Pedrettogasse wird die Fernwärme neu verlegt. Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von zwei Fahrspuren bis 16.11.

- In der Eckertstraße 5-39 gibt es bis 16.11. eine Postenregelung.

- In der Gleisdorfer Gasse - Glacisstraße werden im Bereich Jakominiplatz bis Franz-Graf-Allee Schienen und Leitungen erneuert. Totalsperre der Gleisdorfer Gasse! Die Arbeiten dauern bis 25.10. an.

- In der Hochsteingasse 30-64 wird die Wasserversorgung erneuert. Postenregelung bis 09.11.;

- In der Keplerstraße 33-65 werden bei Postenregelung bis 31.10. Geh- und Radweg umgestaltet. Für Radfahrer wird eine Umleitung eingerichtet.

- In der Leonhardstraße im Bereich Engelgasse bis Reiterweg gibt es bis 26.10. eine Totalsperre mit einer Umfahrung über die Elisabethstraße.

In der Münzgrabenstraße 183 (Bereich Jauerburggasse, Fußgänger-Aufgang ist gesperrt) gibt es von 15.10. bis 30.11. eine Postenregelung zwischen 6 und 20 Uhr.

- In der Petersbergenstraße 61-95 gibt es bis 31.10. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer) mit Umleitung über Waltendorfer Hauptstraße - Hohenrainstraße.

- In der Plabutscherstraße (Anton-Gerstl-Straße über die Waagner-Biro-Straße bis Kreuzung Peter-Tunner-Gasse) gibt es ab 01.10. eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer).

- In der Puchstraße (Bereich Puntigamer Straße bis Fa. Lorencic) werden Straßenarbeiten durchgeführt. Zuerst Sperre stadteinwärts, dann Umfahrung über Herrgottwiesgasse;

- In der Puntigamer Straße (Kreuzungen Puchstraße/ Rudersdorfer Straße und Herrgottwiesgasse) kommt es bis Ende November zur Spurzusammenlegung in Fahrtrichtung Triester Straße.

- In der St.-Gotthard-Straße (Bereich Andritzer Reichsstraße bis St.-Veiter-Straße) gibt es bis zum 29.10. eine Einbahn in Fahrtrichtung Westen (Andritzer Reichsstraße). Umleitung in Fahrtrichtung Osten über Hoffeldstraße;

- In der Waltendorfer Hauptstraße 19 - 36 wird bis Ende Oktober der Straßenraum umgestaltet (Postenregelung).



4. So wird der Jahreswechsel in Graz



Ohne Böller, dafür mit ganz viel Licht und Wasser. Das sind die Pläne für den Jahreswechsel. Damit hat Graz wieder ein Silvester-Spektakel. Ein etwa sechs Meter breites und 22 Meter langes Wasserbecken wird vor dem Rathaus am Hauptplatz aufgestellt. Wasserstrahlen werden mit Laser bespielt und so wird das Wasser zur Leinwand. Und das bis zu 40 Meter in die Höhe. Geplant sind drei Shows zu rund 20 Minuten samt "Big Pictures"-Rückblick-Show mit den wichtigsten Bildern des Jahres. Das bunte Lichter-Spektakel wird mit Musik untermalt. Bis etwa 1.30 Uhr soll noch ein DJ aufspielen.

5. Wohin?



"Is die Oper a schene Leich'?"

So lautet die provokante Frage des Diskussionsabends mit Philosoph Konrad Liessmann und Nora Schmid, Intendantin der Grazer Oper. Sie stellen sich Fragen wie: Brauchen wir die Oper im 21. Jahrhundert überhaupt noch? Ist sie ein Kunst-Museum oder lebendiger Teil der Kultur-Szene? Und müssen wir sie mit Steuergeldern erhalten? Moderation: Antonius Sol von der Grazer Kunstuni.

Karl-Franzens-Universität (Aula), Graz. 24. Oktober, 18 Uhr. Tel. 0 16 380-2282

contemporary circus double



Tel. 0660 370 37 09



Ein Abend mit den zeitgenössischen Zirkusstücken "Fallhöhe" und "dot&line": Objektmanipulation trifft auf Tanz, Absurdes vermischt sich mit Poetischem. "Fallhöhe" experimentiert mit Einflüssen aus diversen Kunstfeldern. "Dot and Line" macht sich auf die spielerische Suche nach dem dynamischen Punkt. Dabei wird mit einer Fusion zweier Objektmanipulationstechniken gearbeitet. Kristallwerk, Graz. 24. Oktober, 20 Uhr. Tel. 0660 370 37 09

#WasKannLiteratur



Tel. 0 Der bundesweite Aktionstag der österreichischen Häuser der Literatur bringt die Crème de la Crème der deutschsprachigen Literaturkritik und einige der prominentesten AutorInnen nach Graz. Bücher, die den Gästen besonders am Herzen liegen, werden vorgestellt und diskutiert. Am Mittwoch: Herzstücke (3+4) - Sabine Hassinger liest aus "Frau Schneider lernt Polnisch", Gespräch: Daniela Strigl; Ilma Rakusa liest aus "Mehr Meer (2009)", Gespräch: Paul Jandl. Literaturhaus, Graz. 23.-25. Oktober, ab 17 Uhr. Tel. 0

676 671 01 66

6. Kritik an Radweg-Umleitung

Aufgrund der Baustellen Murkraftwerk/ Zentraler Speicherkanal ist vom klassischen Murradweg ohnehin nicht mehr viel übrig. Für Radfahrer ist jetzt eine weitere Umfahrung dazu gekommen: Seit dieser Woche ist der Radweg bereits auf Höhe Augartenbad nicht mehr benutzbar, und zwar bis 14. November nicht. Die plakatierte Ausweichroute stößt auf Kritik, vor allem weil sie über die berüchtigte "Lutz-Kreuzung" am Karlauergürtel führt. Eine andere Variante wäre laut Straßenamtschef Thomas Fischer zu aufwändig gewesen.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.