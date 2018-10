Facebook

Sonniger Blick in den Lesliehof im Joanneumsviertel © Tengg

1. Wetter

Im Tagesverlauf ziehen am Dienstag vermehrt Wolkenfelder durch. Der Tag verläuft aber freundlich und es gibt noch einiges an Sonnenschein. Im Laufe des Abends wird der Wind allmählich auffrischen. Höchstwerte bis 15 Grad. In der Früh nur frische 3 Grad. Überwiegend trüb verläuft der Mittwoch. Der Wind wird kräftiger. Es gibt aber ein paar Auflockerungen und kaum Niederschläge. Höchstwerte bis 17 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaub

Die Schadstoffbelastung kann aufgrund der Witterung mit gering und im Tagesverlauf bis mäßig belastet klassifiziert werden.

3. Verkehr

- In der Andritzer Reichsstraße im Bereich HNr. 61 bis Pedrettogasse wird die Fernwärme neu verlegt. Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von zwei Fahrspuren bis 16.11.

- In der Eckertstraße 5-39 gibt es bis 16.11. eine Postenregelung.

- In der Gleisdorfer Gasse - Glacisstraße werden im Bereich Jakominiplatz bis Franz-Graf-Allee Schienen und Leitungen erneuert. Totalsperre der Gleisdorfer Gasse! Die Arbeiten dauern bis 25.10. an.

- In der Hochsteingasse 30-64 wird die Wasserversorgung erneuert. Postenregelung bis 09.11.;

- In der Keplerstraße 33-65 werden bei Postenregelung bis 31.10. Geh- und Radweg umgestaltet. Für Radfahrer wird eine Umleitung eingerichtet.

- In der Leonhardstraße im Bereich Engelgasse bis Reiterweg gibt es bis 26.10. eine Totalsperre mit einer Umfahrung über die Elisabethstraße.

In der Münzgrabenstraße 183 (Bereich Jauerburggasse, Fußgänger-Aufgang ist gesperrt) gibt es von 15.10. bis 30.11. eine Postenregelung zwischen 6 und 20 Uhr.

- In der Petersbergenstraße 61-95 gibt es bis 31.10. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer) mit Umleitung über Waltendorfer Hauptstraße - Hohenrainstraße.

- In der Plabutscherstraße (Anton-Gerstl-Straße über die Waagner-Biro-Straße bis Kreuzung Peter-Tunner-Gasse) gibt es ab 01.10. eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer).

- In der Puchstraße (Bereich Puntigamer Straße bis Fa. Lorencic) werden Straßenarbeiten durchgeführt. Zuerst Sperre stadteinwärts, dann Umfahrung über Herrgottwiesgasse;

- In der Puntigamer Straße (Kreuzungen Puchstraße/ Rudersdorfer Straße und Herrgottwiesgasse) kommt es bis Ende November zur Spurzusammenlegung in Fahrtrichtung Triester Straße.

- In der St.-Gotthard-Straße (Bereich Andritzer Reichsstraße bis St.-Veiter-Straße) gibt es bis zum 29.10. eine Einbahn in Fahrtrichtung Westen (Andritzer Reichsstraße). Umleitung in Fahrtrichtung Osten über Hoffeldstraße;

- In der Waltendorfer Hauptstraße 19 - 36 wird bis Ende Oktober der Straßenraum umgestaltet (Postenregelung).



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Podcast-Faktencheck

Im neuen Podcast Graz – laut gedacht haben die Schauspielerin Pia Hierzegger und Vizebürgermeister Mario Eustacchio (FPÖ) unter anderem über Fahrverbote, das Ordnungsbedürfnis der Grazer und Cannabis diskutiert. Bei einigen Aussagen, wie zum Thema Feinstaub, haben uns Hörer um genauere Aufklärung gebeten: Im Frühjahr wurde dazu eine Studie präsentiert. "Der Autoverkehr spielt bei Feinstaub mit vier Prozent nur eine untergeordnete Rolle", lautete die Interpretation von Bürgermeister Siegfried Nagl. Das Problem: Die vier Prozent beziehen sich rein auf die Feinstaubbelastung, die aus dem Auspuff kommt und nicht auf alle sekundären Effekte wie Abrieb, Aufwirbelung und die Bildung von Ammoniumsalzen. Realistischerweise dürfte der Feinstaubanteil des Autoverkehrs bei etwa bei 34 Prozent liegen.

5. Wohin?



contemporary circus double



Tel. 0660 370 37 09



Ein Abend mit den zeitgenössischen Zirkusstücken "Fallhöhe" und "dot&line": Objektmanipulation trifft auf Tanz, Absurdes vermischt sich mit Poetischem. "Fallhöhe" experimentiert mit Einflüssen aus diversen Kunstfeldern. "Dot and Line" macht sich auf die spielerische Suche nach dem dynamischen Punkt. Dabei wird mit einer Fusion zweier Objektmanipulationstechniken gearbeitet. Kristallwerk, Graz. 23. und 24. Oktober, 20 Uhr. Tel. 0660 370 37 09

#WasKannLiteratur



Tel. 0 Der bundesweite Aktionstag der österreichischen Häuser der Literatur bringt die Crème de la Crème der deutschsprachigen Literaturkritik und einige der prominentesten AutorInnen nach Graz. Bücher, die den Gästen besonders am Herzen liegen, werden vorgestellt und diskutiert. Am Dienstag: Herzstücke (1+2) - Melinda Nadj Abonji liest aus "Tauben fliegen auf", Gespräch: Katja Gasser; Heinrich Steinfest liest aus "Die Büglerin", Gespräch: Denis Scheck. Literaturhaus, Graz. 23.-25. Oktober, ab 17 Uhr. Tel. 0



676 671 01 66

Literarische Telefonzelle



Tel. 0 Das "Literaphon" ist eine echte alte Telefonzelle in neuem Glanz! Es funktioniert wie früher: Eintreten, Tür schließen, Hörer abheben, Nummer wählen ... Und dann ... das ist anders ... hört man (seine(n)) ausgesuchten Text. Ein Gedicht. Ein Prosastückchen. Eine Melodie. Aber hören Sie selbst. Mariahilferplatz 5, Graz. bis 2.11. Tel. 0

316 22 55 04

Nichts für Sie dabei?

Hier geht's zum Veranstaltungskalender für Dienstag.

6. Zahlen des Jahres

Gestern, am 22. Oktober, wurde der "Equal Pay Day" in Graz erreicht. Mit dieser Aktion wird seit Jahren auf den großen Einkommensunterschied zwischen Männern und Frauen aufmerksam gemacht. In Summe arbeiten Grazer Frauen bis zum Jahresende sozusagen "gratis" im Vergleich zu Männern. Der Gehaltsunterschied zwischen den Geschlechtern beträgt in Graz 19,3 Prozent. Der steirische Equal Pay Day war am 14. Oktober - um 21,4 Prozent verdienen Männer in der Steiermark mehr als Frauen. Jährlich macht das eine Summe von 10.547 Euro aus.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.