Noch ist im herbstlichen Augarten alles wie gewohnt © Tengg

1. Wetter

Am Montag können sich zunächst tiefliegende, hochnebelartige Wolken stauen. Diese können sich zäh halten, meist bleibt es aber trocken. Am Nachmittag sollte sich schließlich die Sonne durchsetzen. Die Höchstwerte liegen um 14 Grad. Mit teils lebhaftem Nordwestwind ziehen teils dichtere Wolkenfelder durch. Der Tag verläuft aber freundlich und es gibt noch einiges an Sonnenschein. Höchstwerte bis 15 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaub

Aufgrund der Wetterlage ist ist mit niedrigeren Schadstoffbelastungen als die Tage zuvor zu rechnen.

3. Verkehr

- In der Andritzer Reichsstraße im Bereich HNr. 61 bis Pedrettogasse wird die Fernwärme neu verlegt. Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von zwei Fahrspuren bis 16.11.

- In der Eckertstraße 5-39 gibt es bis 16.11. eine Postenregelung.

- In der Gleisdorfer Gasse - Glacisstraße werden im Bereich Jakominiplatz bis Franz-Graf-Allee Schienen und Leitungen erneuert. Totalsperre der Gleisdorfer Gasse! Die Arbeiten dauern bis 25.10. an.

- In der Hochsteingasse 30-64 wird die Wasserversorgung erneuert. Postenregelung bis 09.11.;

- In der Keplerstraße 33-65 werden bei Postenregelung bis 31.10. Geh- und Radweg umgestaltet. Für Radfahrer wird eine Umleitung eingerichtet.

- In der Leonhardstraße im Bereich Engelgasse bis Reiterweg gibt es bis 26.10. eine Totalsperre mit einer Umfahrung über die Elisabethstraße.

In der Münzgrabenstraße 183 (Bereich Jauerburggasse, Fußgänger-Aufgang ist gesperrt) gibt es von 15.10. bis 30.11. eine Postenregelung zwischen 6 und 20 Uhr.

- In der Petersbergenstraße 61-95 gibt es bis 31.10. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer) mit Umleitung über Waltendorfer Hauptstraße - Hohenrainstraße.

- In der Plabutscherstraße (Anton-Gerstl-Straße über die Waagner-Biro-Straße bis Kreuzung Peter-Tunner-Gasse) gibt es ab 01.10. eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer).

- In der Puchstraße (Bereich Puntigamer Straße bis Fa. Lorencic) werden Straßenarbeiten durchgeführt. Zuerst Sperre stadteinwärts, dann Umfahrung über Herrgottwiesgasse;

- In der Puntigamer Straße (Kreuzungen Puchstraße/ Rudersdorfer Straße und Herrgottwiesgasse) kommt es bis Ende November zur Spurzusammenlegung in Fahrtrichtung Triester Straße.

- In der St.-Gotthard-Straße (Bereich Andritzer Reichsstraße bis St.-Veiter-Straße) gibt es bis zum 29.10. eine Einbahn in Fahrtrichtung Westen (Andritzer Reichsstraße). Umleitung in Fahrtrichtung Osten über Hoffeldstraße;

- In der Waltendorfer Hauptstraße 19 - 36 wird bis Ende Oktober der Straßenraum umgestaltet (Postenregelung).



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Augartenbucht verzögert sich



Noch sind die Bagger im Augarten nicht aufgefahren, weil zwei der drei Genehmigungen fehlen. Beim Naturschutz und Wasserrecht sind weitere Gutachten gefragt. Bereits Anfang September hätten Teile des Spielplatzes abgebaut werden sollen. Zu sehen ist derzeit nur die Baustelle des Zentralen Speicherkanals. Unterdessen können sich die Grazer im Infobüro der Holding am Andreas-Hofer-Platz über das Projekt informieren und Gestaltungsvorschläge für "Phase 2" deponieren, wo künftig Platz für Skateranlage & Co. sein soll. Der abgesenkte Bereich der Bucht soll 6000 Quadratmeter groß werden.

5. Wohin?



Schaurige Orte in der Steiermark

Robert Preis liefert eine faszinierende Buchreise auf die dunkle Seite eines der schönsten Landstriche der Welt. Mit einem Blick in die schaurige Vergangenheit der Steiermark eröffnet sich dem Leser ein Panoptikum menschlicher Abgründe. Buchpräsentation mit Harmonikabegleitung und Bildern von Niki Schreinlechner .

Für manche vielleicht die geeignete Halloween-Vorbereitung: "111 schaurige Orte in der Steiermark, die man gesehen haben muss".liefert eine faszinierende Buchreise auf die dunkle Seite eines der schönsten Landstriche der Welt. Mit einem Blick in die schaurige Vergangenheit der Steiermark eröffnet sich dem Leser ein Panoptikum menschlicher Abgründe. Buchpräsentation mit Harmonikabegleitung und Bildern von Landeszeughaus, Graz. 22. Oktober, 19 Uhr. Tel. 0316 80 17-9810

Styrian Improvisers Orchestra



Tel. 0 Das 20-köpfige Improvisationsorchester "STIO" spielt am Montag mit acht Gästen aus Kroatien und wird durch mehrere Dirigate, mit Handzeichen, Gesten und Symbolen geleitet und von und mit Alen Sinkautz durch den Abend geführt. Die Idee kommt vom London Improvisers Orchestra, welches ein Konzept des US-Musikers Butch Morris übernommen hat, der als Erster in den 1990-ern mit dirigierter Improvisation von Orchestern begonnen hat. Stockwerk, Graz. 22. Oktober, 20 Uhr. Tel. 0



Literarische Telefonzelle



Tel. 0 Das "Literaphon" ist eine echte alte Telefonzelle in neuem Glanz! Es funktioniert wie früher: Eintreten, Tür schließen, Hörer abheben, Nummer wählen ... Und dann ... das ist anders ... hört man (seine(n)) ausgesuchten Text. Ein Gedicht. Ein Prosastückchen. Eine Melodie. Die feierliche Eröffnung der literarischen Telefonzelle findet am Montag, 22. Oktober um 16 Uhr am Mariahilferplatz (gegenüber der Mariahilferkirche) statt. Mariahilferplatz 5, Graz. 22.10. bis 2.11., Eröffnung: 16 Uhr. Tel. 0

Nichts für Sie dabei?

Hier geht's zum Veranstaltungskalender für Montag.

6. Finale für das Sub

Das Sub am Kaiser-Franz-Josef-Kai präsentiert sich von außen bereits mit neuer, knalliger Fassade. Noch eine Woche läuft die Crowdfunding-Kampagne "Sub bleibt!" der Heimstätte der Grazer Subkultur. Den ganzen Sommer über wurde schon umgebaut. Die geplante Wiedereröffnung wurde vom 20. auf den 31. Oktober verschoben. Ein Halloween-Konzert mit den britischen "Muncie Girls" soll es werden. Der Umbau wurde notwendig, weil der Zustand des Hauses keine Publikumsveranstaltungen mehr erlaubte.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.