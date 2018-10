Facebook

Die "Congo Stars" sind derzeit im Kunsthaus zu sehen © Tengg

1. Wetter

Am Freitag gibt es zunächst wieder etwas Nebel oder Hochnebel, später scheint dann vorwiegend die Sonne. Die Quellbewölkung, die entsteht, bleibt meist harmlos. Mit Tageshöchstwerten um 19 Grad bleibt es für Jahreszeit weiterhin mild. Am Samstag dreht die Strömung zunehmend auf Nord. Dazu scheint tagsüber meist die Sonne, die zeitweise durchziehende Bewölkung bleibt harmlos. Mit Höchstwerten bis 18 Grad bleibt das Temperaturniveau noch überdurchschnittlich.

2. Luftgüte und Feinstaub

Die milden Temperaturen sorgen für weniger Feinstaub aus dem Hausbrand. Insgesamt liegt die Feinstaubbelastung derzeit eher unter dem für diese Jahreszeit üblichen Niveau.

3. Verkehr

- In der Andritzer Reichsstraße im Bereich HNr. 61 bis Pedrettogasse wird die Fernwärme neu verlegt. Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von zwei Fahrspuren bis 16.11.

- In der Gleisdorfer Gasse - Glacisstraße werden im Bereich Jakominiplatz bis Franz-Graf-Allee Schienen und Leitungen erneuert. Totalsperre der Gleisdorfer Gasse! Die Arbeiten dauern bis 25.10. an.

- In der Hochsteingasse 30 -64 wird die Wasserversorgung erneuert. Postenregelung bis 09.11.;

- In der Keplerstraße 33-65 werden bei Postenregelung bis 31.10. Geh- und Radweg umgestaltet. Für Radfahrer wird eine Umleitung eingerichtet.

- In der Leonhardstraße im Bereich Engelgasse bis Reiterweg gibt es bis 26.10. eine Totalsperre mit einer Umfahrung über die Elisabethstraße.

In der Münzgrabenstraße 183 (Bereich Jauerburggasse, Fußgänger-Aufgang ist gesperrt) gibt es von 15.10. bis 30.11. eine Postenregelung zwischen 6 und 20 Uhr.

- In der Petersbergenstraße 61-95 gibt es bis 31.10. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer) mit Umleitung über Waltendorfer Hauptstraße - Hohenrainstraße.

- In der Plabutscherstraße (Anton-Gerstl-Straße über die Waagner-Biro-Straße bis Kreuzung Peter-Tunner-Gasse) gibt es ab 01.10. eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer).

- In der Puchstraße (Bereich Puntigamer Straße bis Fa. Lorencic) werden Straßenarbeiten durchgeführt. Zuerst Sperre stadteinwärts, dann Umfahrung über Herrgottwiesgasse;

- In der Puntigamer Straße (Kreuzungen Puchstraße/ Rudersdorfer Straße und Herrgottwiesgasse) kommt es bis Ende November zur Spurzusammenlegung in Fahrtrichtung Triester Straße.

- In der St.-Gotthard-Straße (Bereich Andritzer Reichsstraße bis St.-Veiter-Straße) gibt es bis zum 29.10. eine Einbahn in Fahrtrichtung Westen (Andritzer Reichsstraße). Umleitung in Fahrtrichtung Osten über Hoffeldstraße;

- In der Waltendorfer Hauptstraße 19 - 36 wird bis Ende Oktober der Straßenraum umgestaltet (Postenregelung).



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Stadt der Test-Busse



Die Graz Linien sind offenbar im Testmodus. Neben dem XXL-Bus mit Anhänger aus München fährt derzeit wieder ein neuer E-Bus durch die Stadt. Die bisher getesteten E-Busse werden ja bei Haltestellen schnell geladen, der jetzige der polnischen Firma Solaris verfügt über einen Batteriespeicher. Laut Hersteller soll die Reichweite des zwölf Meter langen "Solaris Urbino Elektrik 12" zwischen 100 und 150 Kilometer pro Ladung sein.

5. Wohin?



Nichts für Sie dabei?

Hier geht's zum Veranstaltungskalender für Freitag.

6. Zahlen des Tages

Neue Zahlen zur Bevölkerungsstatistik: Fast 1,25 Millionen Menschen lebten am Stichtag 1. Jänner in der Steiermark. Mehr waren es im Rückblick bis 1952 noch nie. Der Ausländeranteil liegt bei 10,6 Prozent. In den Top zehn des Nationenrankings stehen die Rumänen deutlich an der Spitze, gefolgt von den Deutschen und den Kroaten. Das Durchschnittsalter liegt bei 43,7 Jahren. Graz verzeichnet mit einem Plus von 2423 Einwohnern (+0,9 %) den höchsten absoluten Anstieg bundesweit.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.