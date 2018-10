Facebook

Der Donnerstag beginnt trübt. Im Tagesverlauf lockert es aber auf © Tengg

1. Wetter

Am Donnerstag überwiegen die Wolken. Der Tag beginnt hochnebelig trüb. Später lockert es auf und es gibt auch sonnige Abschnitte. Weiterhin mild bei Höchsttemperaturen bis zu 18 Grad. Am Freitag gibt es zunächst wieder etwas Nebel oder Hochnebel, später scheint überwiegend die Sonne. Mit Tageshöchstwerten um 21 Grad bleibt es für Jahreszeit weiterhin zu mild. Die Frühtemperaturen liegen bei 8 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaub

Die Feinstaubbelastungen bleiben erhöht. Es gibt an mehreren Messstationen in Graz eine mäßige Gesamtbelastungen der Luft.

3. Verkehr

- In der Andritzer Reichsstraße im Bereich HNr. 61 bis Pedrettogasse wird die Fernwärme neu verlegt. Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von zwei Fahrspuren bis 16.11.

- In der Gleisdorfer Gasse - Glacisstraße werden im Bereich Jakominiplatz bis Franz-Graf-Allee Schienen und Leitungen erneuert. Totalsperre der Gleisdorfer Gasse! Die Arbeiten dauern bis 25.10. an.

- In der Hochsteingasse 30 -64 wird die Wasserversorgung erneuert. Postenregelung bis 09.11.;

- In der Keplerstraße 33-65 werden bei Postenregelung bis 31.10. Geh- und Radweg umgestaltet. Für Radfahrer wird eine Umleitung eingerichtet.

- In der Leonhardstraße im Bereich Engelgasse bis Reiterweg gibt es bis 26.10. eine Totalsperre mit einer Umfahrung über die Elisabethstraße.

In der Münzgrabenstraße 183 (Bereich Jauerburggasse, Fußgänger-Aufgang ist gesperrt) gibt es von 15.10. bis 30.11. eine Postenregelung zwischen 6 und 20 Uhr.

- In der Petersbergenstraße 61-95 gibt es bis 31.10. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer) mit Umleitung über Waltendorfer Hauptstraße - Hohenrainstraße.

- In der Plabutscherstraße (Anton-Gerstl-Straße über die Waagner-Biro-Straße bis Kreuzung Peter-Tunner-Gasse) gibt es ab 01.10. eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer).

- In der Puchstraße (Bereich Puntigamer Straße bis Fa. Lorencic) werden Straßenarbeiten durchgeführt. Zuerst Sperre stadteinwärts, dann Umfahrung über Herrgottwiesgasse;

- In der Puntigamer Straße (Kreuzungen Puchstraße/ Rudersdorfer Straße und Herrgottwiesgasse) kommt es bis Ende November zur Spurzusammenlegung in Fahrtrichtung Triester Straße.

- In der St.-Gotthard-Straße (Bereich Andritzer Reichsstraße bis St.-Veiter-Straße) gibt es bis zum 29.10. eine Einbahn in Fahrtrichtung Westen (Andritzer Reichsstraße). Umleitung in Fahrtrichtung Osten über Hoffeldstraße;

- In der Waltendorfer Hauptstraße 19 - 36 wird bis Ende Oktober der Straßenraum umgestaltet (Postenregelung).



4. "Graz – laut gedacht"

Mit einem neuen Format laden wir Sie ab heute zum Zuhören ein. Unter dem Titel "Graz – laut gedacht" diskutieren Fachleute, Prominente und Politiker künftig über die spannendsten Fragen der Stadt. Den Auftakt machten Schauspielerin Pia Hierzegger und Vizebürgermeister Mario Eustacchio (FPÖ) zum Thema Verbote. Gemeinsam mit Kleine-Zeitung-Redakteur David Knes debattieren sie über das Ordnungsbedürfnis der Grazer, Cannabis, Alkoholverbot, Sperrstunden und vieles mehr. Hier komme Sie zur ersten Folge. Alle Episoden werden auf lautgedacht.kleinezeitung.at und auf iTunes sowie Spotify online gestellt.

5. Wohin?



6. Zahl des Tages

Das neue Schuljahr läuft für das Universalmuseum Joanneum offenbar gut an. Rund 1000 Schüler und deren Lehrer verbrachten dort bislang einen erlebnisreichen Schultag. Mehrere Schulen nahmen an speziellen Schultagen teil. Mit der "Joanneumskarte Schule" bietet das Joanneum unter anderem Workshops und Führungen sowie Abenteuer an, die für die Teilnehmer sonst nicht zugänglich sind. 2019 können Schüler teilnehmender Schulen, so oft es sich ausgeht, die Standorte des Joanneums bei freiem Eintritt besuchen. 1031 Schüler haben sich bereits angemeldet.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.