Am Sonntag gehörten die Straßen den Läufern. Am Montag quält sich dann wieder der Verkehr durch Graz © Tengg

1. Wetter

Der Montag bringt zeitweise sonniges und föhnig mildes Wetter. Zunächst gibt es nur ein paar Schleierwolken, am Nachmittag wird es zunehmend bewölkt. In der Früh teils hochnebelig. Bis zu 20 Grad. Der Dienstag dürfte nach rascher Auflösung einzelner Hochnebelfelder weiterhin sehr sonniges und mildes Wetter bringen. Im Tagesverlauf ziehen nur dünne Schleierwolken durch. Höchsttemperaturen um die 20 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaub

Es ist mit keinen Grenzwertüberschreitung bei Feinstaub zu rechnen. An den Messstellen Graz-Don Bosco und Graz-Süd Tiergartenweg werden mäßige Belastungen der Luft gemessen.

3. Verkehr

- In der Andritzer Reichsstraße im Bereich HNr. 61 bis Pedrettogasse wird die Fernwärme neu verlegt. Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von zwei Fahrspuren bis 16.11.

- In der Gleisdorfer Gasse - Glacisstraße werden im Bereich Jakominiplatz bis Franz-Graf-Allee Schienen und Leitungen erneuert. Totalsperre der Gleisdorfer Gasse! Die Arbeiten dauern bis 25.10. an.

- In der Hochsteingasse 30 -64 wird die Wasserversorgung erneuert. Postenregelung bis 09.11.;

- In der Kärntner Straße (Bereich zwischen Hafnerstraße und Gradnerstraße) gibt es zwischen 8.30 und 16 Uhr bis 17.10. eine Postenregelung.

- In der Keplerstraße 33-65 werden bei Postenregelung bis 31.10. Geh- und Radweg umgestaltet. Für Radfahrer wird eine Umleitung eingerichtet.

- In der Leonhardstraße im Bereich Engelgasse bis Reiterweg gibt es bis 26.10. eine Totalsperre mit einer Umfahrung über die Elisabethstraße.

In der Münzgrabenstraße 183 (Bereich Jauerburggasse, Fußgänger-Aufgang ist gesperrt) gibt es von 15.10. bis 30.11. eine Postenregelung zwischen 6 und 20 Uhr.

- In der Petersbergenstraße 61-95 gibt es bis 31.10. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer) mit Umleitung über Waltendorfer Hauptstraße - Hohenrainstraße.

- In der Plabutscherstraße (Anton-Gerstl-Straße über die Waagner-Biro-Straße bis Kreuzung Peter-Tunner-Gasse) gibt es ab 01.10. eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer).

- In der Puchstraße (Bereich Puntigamer Straße bis Fa. Lorencic) werden Straßenarbeiten durchgeführt. Zuerst Sperre stadteinwärts, dann Umfahrung über Herrgottwiesgasse;

- In der Puntigamer Straße (Kreuzungen Puchstraße/ Rudersdorfer Straße und Herrgottwiesgasse) kommt es bis Ende November zur Spurzusammenlegung in Fahrtrichtung Triester Straße.

- In der St.-Gotthard-Straße (Bereich Andritzer Reichsstraße bis St.-Veiter-Straße) gibt es bis zum 29.10. eine Einbahn in Fahrtrichtung Westen (Andritzer Reichsstraße). Umleitung in Fahrtrichtung Osten über Hoffeldstraße;

- In der Waltendorfer Hauptstraße 19 - 36 wird bis Ende Oktober der Straßenraum umgestaltet (Postenregelung).



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Stadt will selbst kontrollieren



Am Marathon-Wochenende ersetzte die Startnummer das Öffi-Ticket, wenn es hieß: "Fahrscheinkontrolle!" Nach fast 20 Jahren holt die Stadt diese Dienstleistung wieder ins Haus zurück und kontrolliert ab 1. Jänner 2019 selbst. Der Vertrag mit der Sicherheitsfirma Securitas, die seit 2001 die Gültigkeit der Öffi-Tickets überprüft, läuft mit Jahresende aus und wird nicht verlängert. Künftig wird das Grazer Parkraumservice auch die Kontrollen in Bus und Straßenbahn übernehmen.

5. Wohin?



Ort.Los

Daniel Doujenis . Fragen Sie sich manchmal, ob Sie zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind? Machen Sie sich manchmal Bilder von der Welt, um festzustellen, dass die abgebildete Welt bzw. das Bild von ihr nur eine Öffnung in eine weitere, größere Welt darstellt? Ist das die Kunst? Oder die Lüge? Oder nur ein Schauspieler in einem leeren Raum?

Tel. 0316 80 17-9100



Theaterstück mit. Fragen Sie sich manchmal, ob Sie zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind? Machen Sie sich manchmal Bilder von der Welt, um festzustellen, dass die abgebildete Welt bzw. das Bild von ihr nur eine Öffnung in eine weitere, größere Welt darstellt? Ist das die Kunst? Oder die Lüge? Oder nur ein Schauspieler in einem leeren Raum? Joanneumsviertel (Neue Galerie), Graz. 15. Oktober, 19 Uhr. Tel. 0316 80 17-9100

Felix Kramer



Tel. 0316 76 06 54



Hier wirken Entschleunigung und Ruhe statt Hysterie und Aufregung, es dominiert Minimalismus in der Instrumentierung. In Verbindung mit Wienerisch eingefärbten Texten entsteht dadurch ein eigenwilliger Sog, der mitreißt. Man wird zum Beobachter. Und ehe man sich versieht, ist man schon mitten drin – in der intensiven Phantasiewelt des Herrn Kramer. Die Veranstalter empfehlen früh genug zur Abendkassa zu kommen. Die Scherbe, Graz. 15. Oktober, 20.45 Uhr. Tel. 0316 76 06 54

Bekannt Unbekanntes



Tel. 0 Die Ausstellung "Bekannt Unbekanntes" präsentiert bewusst ältere Arbeiten von Kunst- und Kulturschaffenden, die teilweise seit Jahrzehnten die Grazer Fotoszene bereichern, um deren Arbeitsweisen, Inhalte und Ansichten wieder in Erinnerung zu rufen. Großteils ist viel Zeit vergangen, seit diese Arbeiten oder Arbeitsweisen entstanden sind. Wichtig waren sie für die Entfaltung der Fotografie und Bedeutung haben sie noch immer. Fotogalerie des Rathauses, Graz. bis 19. Oktober, 8-18 Uhr. Tel. 0

316 872-4931

Nichts für Sie dabei?

Hier geht's zum Veranstaltungskalender für Montag.

6. Zahlen des Tages

In Graz kann man sich das Wasser aus der Leitung so richtig schmecken lassen. Ein Prüfbericht zeigt die Top-Qualität von Grazer Wasser auf. Unter dem 1376 Kilometer langen Leitungsnetz besteht aber auch dringender Sanierungsbedarf. Und zwar in einem Ausmaß von 80 Kilometern. Die betroffenen Leitungen sollen in den nächsten Jahren ausgetauscht werden.

