Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Herbstliches Sommerwetter oder sommerliches Herbstwetter? © Tengg

1. Wetter

Auch der Freitag bringt überwiegend sonniges Herbstwetter. Im Tagesverlauf bleibt es oft wolkenlos. Frühwerte ab 11 Grad. Es bleibt überdurchschnittlich warm mit bis 22 Grad. Auch der Samstag wird viel Sonnenschein bringen. Zeitweise ist es wieder wolkenlos. Frühwerte ab 10 Grad, Tagesmaxima erneut bis 22 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaub

Wetterbedingt bleibt die Feinstaubkonzentration auf niedrigem Niveau. In Graz-Don Bosco wird eine deutliche Gesamtbelastung der Luft gemessen.

3. Verkehr

- In der Andritzer Reichsstraße im Bereich HNr. 61 bis Pedrettogasse wird die Fernwärme neu verlegt. Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von zwei Fahrspuren bis 16.11.

- In der Gleisdorfer Gasse - Glacisstraße werden im Bereich Jakominiplatz bis Franz-Graf-Allee Schienen und Leitungen erneuert. Totalsperre der Gleisdorfer Gasse! Die Arbeiten dauern bis 25.10. an.

- In der Hochsteingasse 30 -64 wird die Wasserversorgung erneuert. Postenregelung bis 09.11.;

- In der Kärntner Straße (Bereich zwischen Hafnerstraße und Gradnerstraße) gibt es zwischen 8.30 und 16 Uhr bis 17.10. eine Postenregelung.

- In der Keplerstraße 33-65 werden bei Postenregelung bis 31.10. Geh- und Radweg umgestaltet. Für Radfahrer wird eine Umleitung eingerichtet.

- In der Leonhardstraße im Bereich Engelgasse bis Reiterweg gibt es bis 26.10. eine Totalsperre mit einer Umfahrung über die Elisabethstraße.

- In der Liebenauer Hauptstraße 293 wird bei Postenregelung (8.30 - 16.00 Uhr) bis 12.10. eine Wasserleitung verlegt.

- In der Petersbergenstraße 61-95 gibt es bis 31.10. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer) mit Umleitung über Waltendorfer Hauptstraße - Hohenrainstraße.

- In der Plabutscherstraße (Anton-Gerstl-Straße über die Waagner-Biro-Straße bis Kreuzung Peter-Tunner-Gasse) gibt es ab 01.10. eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer).

- In der Puchstraße (Bereich Puntigamer Straße bis Fa. Lorencic) werden Straßenarbeiten durchgeführt. Zuerst Sperre stadteinwärts, dann Umfahrung über Herrgottwiesgasse;

- In der Puntigamer Straße (Kreuzungen Puchstraße/ Rudersdorfer Straße und Herrgottwiesgasse) kommt es bis Ende November zur Spurzusammenlegung in Fahrtrichtung Triester Straße.

- In der Thalstraße 117-119 gibt es aufgrund einer Kanalerneuerung bis 12.10. eine Postenregelung.

- In der Waltendorfer Hauptstraße 19 - 36 wird bis Ende Oktober der Straßenraum umgestaltet (Postenregelung).



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. In Graz weihnachtet es schon

Adventkalender, Christbaumschmuck, Weihnachtsmannmütze: Der Handel in Graz wärmt sich schon für das Weihnachtsgeschäft auf und das bei über 20 Grad. Das Zuckerlgeschäft Ferdinand Haller hat bereits einen großen Adventkalender und glänzenden Christbaumschmuck in die Auslage gestellt. Bei Libro findet man neben den Halloween-Sachen auch schon die ersten Adventkalender. Und bei Ikea steht sogar schon der erste Christbaum. Sehen Sie selbst.

5. Wohin?



Die Goldenen Zwanziger



Tel. 0316 82 53 65



Eddie Luis und die Gnadenlosen XL spielen Jazzmusik aus den 20er und 30er Jahren: Schrille Trompeten, wimmernde Saxophone, freche Lieder und viel Swing, elf Virtuosen aus neun Nationen spielen als ob es kein Morgen mehr gäbe. Das Publikum wird mitgenommen in eine Welt des romantischen Kabaretts und bei der farbenfrohen Performance ist für alle etwas dabei. Theatercafé, Graz. 12. Oktober, 23 Uhr. Tel. 0316 82 53 65

Laut gegen Armut

Rund 10.000 Euro konnten durch die letzten drei "Laut gegen Armut"-Benefizkonzerte lukriert und armutsbetroffenen Menschen zur Verfügung gestellt werden. Noch einmal setzt das p.p.c. ein gemeinsames Zeichen. Festgelegte Eintrittspreise gibt es nicht: Die, die mehr haben, geben einfach mehr. Mit folgenden Acts: Alle Achtung, Warnquadrat, Assaia sowie Fuzzman and the Singing Rebells; Moderation: Pia Hierzegger.

Tel. 0316 81 41 41



Rund 10.000 Euro konnten durch die letzten drei "Laut gegen Armut"-Benefizkonzerte lukriert und armutsbetroffenen Menschen zur Verfügung gestellt werden. Noch einmal setzt das p.p.c. ein gemeinsames Zeichen. Festgelegte Eintrittspreise gibt es nicht: Die, die mehr haben, geben einfach mehr. Mit folgenden Acts: Alle Achtung, Warnquadrat, Assaia sowie Fuzzman and the Singing Rebells; Moderation: Pia Hierzegger. p.p.c., Graz. 12. Oktober, 20 Uhr. Tel. 0316 81 41 41

Folk Blues Adventures



Tel. 0 Zwei akustische Gitarren, Mundharmonika und die Stimme von Oliver Mally, ist alles was die beiden Bluesfachmänner brauchen um ihr Publikum in den Bann zu schlagen und zu begeistern. Manchmal wird es so leise, dass man eine Stecknadel fallen hört und dann toben Mally & Peter Schneider wieder auf ihren akustischen sechssaitigen Bluesmaschinen, dass es die Zuhörer fast von den Hockern haut. Die Brücke, Graz. 12. Oktober, 20 Uhr. Tel. 0

316 67 22 48

Nichts für Sie dabei?

Hier geht's zum Veranstaltungskalender für Freitag.

6. Zahlen des Tages

Ein Vergleich der Durchschnitsspreise für Baugründe in Graz-Umgebung zeigt: Die Preisspanne ist enorm. So beginnen die Quadratmeterpreise in Stiwoll bei 30 Euro, in Werndorf und St. Marein sind Grundstücke ab 40 Euro pro Quadratmeter zu finden. Gemeinden, die durch teils hohe Grundstückspreise hervorstechen: Seiersberg-Pirka - bis zu 250 Euro pro Quadratmeter muss man hier bezahlen, wenn man ein aufgeschlossenes Grundstück kauft. In Stattegg sind es bis zu 220 Euro, in Premstätten bis zu 200 Euro. In Hart bei Graz, Thal und Weinitzen liegen die Spitzenwerte bei 180 Euro, in Frohnleiten und Feldkirchen bis zu 170 Euro. Hier finden Sie alle Gemeinden im Überblick.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.