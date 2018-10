Facebook

Es bleibt sonnig und überdurchschnittlich warm © Tengg

1. Wetter

Am Donnerstag setzt sich das milde und sonnige Herbstwetter fort. Hochnebelfelder lösen sich bald auf. Es weht mäßiger bis lebhafter Wind aus Südost bis Süd. Frühwerte ab 7 Grad. Die Tageshöchsttemperaturen steigen auf bis 24 Grad an. Auch der Freitag bringt überwiegend sonniges Herbstwetter. Im Tagesverlauf bleibt es oft wolkenlos. Frühwerte ab 11 Grad. Es bleibt überdurchschnittlich warm mit bis 24 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaub

Wetterbedingt bleibt die Feinstaubkonzentration auf einem niedrigen Niveau. In Graz-Don Bosco wird eine mäßige Gesamtbelastung der Luft gemessen.

3. Verkehr

- In der Andritzer Reichsstraße im Bereich HNr. 61 bis Pedrettogasse wird die Fernwärme neu verlegt. Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von zwei Fahrspuren bis 16.11.

- In der Gleisdorfer Gasse - Glacisstraße werden im Bereich Jakominiplatz bis Franz-Graf-Allee Schienen und Leitungen erneuert. Totalsperre der Gleisdorfer Gasse! Die Arbeiten dauern bis 25.10. an.

- In der Hochsteingasse 30 -64 wird die Wasserversorgung erneuert. Postenregelung bis 09.11.;

- In der Kärntner Straße (Bereich zwischen Hafnerstraße und Gradnerstraße) gibt es zwischen 8.30 und 16 Uhr bis 17.10. eine Postenregelung.

- In der Keplerstraße 33-65 werden bei Postenregelung bis 31.10. Geh- und Radweg umgestaltet. Für Radfahrer wird eine Umleitung eingerichtet.

- In der Leonhardstraße im Bereich Engelgasse bis Reiterweg gibt es bis 26.10. eine Totalsperre mit einer Umfahrung über die Elisabethstraße.

- In der Liebenauer Hauptstraße 293 wird bei Postenregelung (8.30 - 16.00 Uhr) bis 12.10. eine Wasserleitung verlegt.

- In der Petersbergenstraße 61-95 gibt es bis 31.10. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer) mit Umleitung über Waltendorfer Hauptstraße - Hohenrainstraße.

- In der Plabutscherstraße (Anton-Gerstl-Straße über die Waagner-Biro-Straße bis Kreuzung Peter-Tunner-Gasse) gibt es ab 01.10. eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer).

- In der Puchstraße (Bereich Puntigamer Straße bis Fa. Lorencic) werden Straßenarbeiten durchgeführt. Zuerst Sperre stadteinwärts, dann Umfahrung über Herrgottwiesgasse;

- In der Puntigamer Straße (Kreuzungen Puchstraße/ Rudersdorfer Straße und Herrgottwiesgasse) kommt es bis Ende November zur Spurzusammenlegung in Fahrtrichtung Triester Straße.

- In der Thalstraße 117-119 gibt es aufgrund einer Kanalerneuerung bis 12.10. eine Postenregelung.

- In der Waltendorfer Hauptstraße 19 - 36 wird bis Ende Oktober der Straßenraum umgestaltet (Postenregelung).



4. "Blaue Riesenkette" ist zurück

"Blockchain" nennt sich das blaue hölzerne Ungetüm über das Passanten seit Anfang der Woche am nördlichen Ende des Griesplatzes staunen. Für manche ist es ein Wiedersehen: Es war im Designmonat am Karmeliterplatz aufgestellt. Fast unbemerkt wurde eine vergleichsweise dezente Designmonat-Bank auf dem Dietrichsteinplatz aufgestellt. "Aufgemöbelt" werden auch der Platz vor der Barmherzigenkirche und der Kapistran-Pieller-Platz.

5. Wohin?



5. Grazer Einkaufsnacht



Tel. 0664 88 74 75 57



Unter dem Motto "So richtig herbstlich" gibt es ein buntes Programm in Straßen und Gassen. Für die Musik sorgen: Mabò Band (zwischen Schmiedgasse und Stubenberggasse), Oldschool Basterds (Südtiroler Platz), Prohibition Stompers (Tummelplatz), A Gentle Conversation (Herrengasse). Über 120 Geschäfte in der Innenstadt laden mit charmanten Ideen zum Einkehren und Plauschen ein. Hier kommen Sie zum Gutscheinheft Innere Stadt, Graz. 11. Oktober, bis 21 Uhr. Tel. 0664 88 74 75 57

100 Jahre Frauenwahlrecht

Die Einführung des Frauenwahlrechtes 1918 war das Ergebnis des langjährigen Engagements der österreichischen Frauenbewegung. Heuer jährt sich dieses Ereignis zum 100. Mal. Die Ausstellung in der Landesbibliothek will die wesentlichen historischen Aspekte beleuchten und sich als eine Zeit-Reise in Wort und Bild durch die vergangenen Jahrzehnte präsentieren.

Tel. 0316 877-4600



Landesbibliothek, Graz. ab 5. Oktober, Mo-Fr: 9-17 Uhr. Tel. 0316 877-4600

Kartenhaus der Republik

Im Gedenken an die Jahre 1918 und 1938 widmet das GrazMuseum seine Herbstausstellung der Zwischenkriegszeit. Sie zeichnet die wechselnden Machtverhältnisse im Land und in Graz nach. Die Ausstellung zeigt die Bewährungsproben demokratischer Prinzipien. Durch den permanenten Kampf unvereinbarer Kräfte erweist sich die damalige Republik als ein "Kartenhaus".

Tel. 0316 872 76 00 GrazMuseum, Graz. bis 4. Feber, 10-17 Uhr. Tel. 0316 872 76 00



6. Der Donnerstag hält ...

... wieder zwei wichtige Aktionstage bereit: den Welttag des Sehens sowie den Internationalen Welt-Mädchentag der UNO. Der "World Sight Day" wird seit 2000 jeweils am zweiten Donnerstag im Oktober begangen. Dieser Aktionstag ist fester Bestandteil der weltweiten "VISION 2020", die von der International Agency for the Prevention of Blindness in Zusammenarbeit mit der WHO koordiniert wird. Mit dem "International Day of the Girl Child" am 11. Oktober wird das Ziel verfolgt, die Öffentlichkeit für die schwierige Situation von Mädchen und jungen Frauen in vielen Ländern der Welt zu sensibilisieren.

