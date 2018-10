Facebook

Schön langsam bekommt die neue Universitätsbibliothek ein Dach über dem Kopf © Tengg

1. Wetter

Hoch "Viktor" bringt Sonne und Wärme. Zu Beginn halten sich am Dienstag noch hochnebelartige Schichtwolken, tagsüber setzt sich dann allmählich sonniges Wetter durch. Es bleibt trocken. Frühtemperaturen ab 11 Grad, Höchstwerte bis 22 Grad. Der Mittwoch beginnt neblig, wobei sich die Sonne schon bald durchsetzt. Der Nachmittag verläuft meist wolkenlos. Der Südwind legt etwas zu. Frühtemperaturen um 12 Grad, Höchstwerte wieder bis 22 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaub

Vor allem bei Feinstaub und Stickstoffoxiden werden die Konzentrationen wieder ansteigen.

3. Verkehr

- In der Andritzer Reichsstraße im Bereich HNr. 61 bis Pedrettogasse wird die Fernwärme neu verlegt. Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von zwei Fahrspuren von 17.09. bis 16.11.

- In der Gleisdorfer Gasse - Glacisstraße werden im Bereich Jakominiplatz bis Franz-Graf-Allee Schienen und Leitungen erneuert. Totalsperre der Gleisdorfer Gasse! Die Arbeiten dauern bis 25.10. an.

- In der Hochsteingasse 30 -64 wird die Wasserversorgung erneuert. Postenregelung von 01.10. bis 09.11.;

- In der Kärntner Straße (Bereich zwischen Hafnerstraße und Gradnerstraße) gibt es zwischen 8.30 und 16 Uhr bis 17.10. eine Postenregelung.

- In der Keplerstraße 33-65 werden bei Postenregelung bis 31.10. Geh- und Radweg umgestaltet. Für Radfahrer wird eine Umleitung eingerichtet.

- In der Leonhardstraße im Bereich Engelgasse bis Reiterweg gibt es bis 26.10. eine Totalsperre mit einer Umfahrung über die Elisabethstraße.

- In der Liebenauer Hauptstraße 293 wird bei Postenregelung (8.30 - 16.00 Uhr) bis 12.10. eine Wasserleitung verlegt.

- In der Petersbergenstraße 61-95 gibt es vom 06.08. bis 31.10. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer) mit Umleitung über Waltendorfer Hauptstraße - Hohenrainstraße.

- In der Plabutscherstraße (Anton-Gerstl-Straße über die Waagner-Biro-Straße bis Kreuzung Peter-Tunner-Gasse) gibt es ab 01.10. eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer).

- In der Puchstraße (Bereich Puntigamer Straße bis Fa. Lorencic) werden Straßenarbeiten durchgeführt. Zuerst Sperre stadteinwärts, dann Umfahrung über Herrgottwiesgasse;

- In der Puntigamer Straße (Kreuzungen Puchstraße/ Rudersdorfer Straße und Herrgottwiesgasse) kommt es bis Ende November zur Spurzusammenlegung in Fahrtrichtung Triester Straße.

- In der Thalstraße 117-119 gibt es aufgrund einer Kanalerneuerung bis 12.10. eine Postenregelung.

- In der Waltendorfer Hauptstraße 19 - 36 wird bis Ende Oktober der Straßenraum umgestaltet (Postenregelung).



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Straßennamen-Debatte

Die Grätzelinitiative Margaretenbad fordert die Umbenennung der Max-Mell-Allee. Diese gilt, wie etwa auch die Conrad-von-Hötzendorf-Straße oder Jahngasse als "sehr bedenkliche Straßennamen" in Graz. Eine Historikerkommission hat im Frühjahr einen Bericht dazu veröffentlicht. Folgende Fragen stehen noch immer im Raum: Was passiert mit den 82 als "bedenklich" und 20 als "sehr bedenklich" eingestuften Straßenbezeichnungen? Werden die Straßen umbenannt, folgen Zusatztafeln oder weder noch? Nun steht eine neue Idee im Raum: eine App. Mit dieser soll überall und jederzeit der Bericht der Historikerkommission einsehbar sein.

5. Wohin?



6. Wieder Skater im Volksgarten

Letzte Woche wurde der "Street-Flow-Park" im Volksgarten feierlich eröffnet. Die ehemalige "Skate-Bowl" war derart desolat, dass sie abgerissen werden musste. Für die neue Anlage arbeitete im Vorfeld das zuständige Sportamt gemeinsam mit dem Grazer Rollbrett-Ästheten Bund ("Gräb") eine Lösung aus. Das Besondere an dem Ergebnis: Die Anordnung der Hindernisse ermöglicht es, den Park auch ohne Antauchen zu skaten. Hier geht es zum Video der ersten "Jam-Session".

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.