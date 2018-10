Facebook

Universalmuseum Joanneum und vielen andere Museen sind am Samstag bis 1 Uhr früh für Nachtschwärmer offen © Tengg

1. Wetter

Der Samstag wird ebenfalls recht sonnig, windig und warm aber nicht mehr gänzlich ungetrübt verlaufen. Ab Mittag machen sich aus Südwest auch dichtere Wolkenfelder bemerkbar, ein paar Regentropfen sind nicht ausgeschlossen. Die Tiefstwerte liegen bei 6 Grad, am Nachmittag sind mit teils spürbarem Südwind angenehm warme 20 Grad zu erwarten. Am Sonntag hält das recht milde Herbstwetter an. Dazu gibt es einen Mix aus Sonnenschein und dichten Wolken, gelegentlich kann vereinzelt auch kurze Schauer geben. Es überwiegt aber erneut der freundliche Wettercharakter. Höchstwerte bis 21 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaub

Milde Temperaturen und föhniger Wind sorgen für eine gute Durchmischung der Luftmassen und damit für eine gute Luftqualität.

3. Verkehr

- In der Andritzer Reichsstraße im Bereich HNr. 61 bis Pedrettogasse wird die Fernwärme neu verlegt. Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von zwei Fahrspuren von 17.09. bis 16.11.

- In der Gleisdorfer Gasse - Glacisstraße werden im Bereich Jakominiplatz bis Franz-Graf-Allee Schienen und Leitungen erneuert. Totalsperre der Gleisdorfer Gasse! Die Arbeiten dauern bis 25.10. an.

- An der Gradnerstraße Bahnübersetzung gibt es wegen Bauarbeiten eine Totalsperre von 06.10. (18 Uhr) bis 07.10. (12 Uhr). Es gibt eine Umleitung über Hafnerstraße - Neuseiersberger Straße.

- In der Hochsteingasse 30 -64 wird die Wasserversorgung erneuert. Postenregelung von 01.10. bis 09.11.;

- In der Kärntner Straße (Bereich zwischen Hafnerstraße und Gradnerstraße) gibt es zwischen 8.30 und 16 Uhr bis 17.10. eine Postenregelung.

- In der Keplerstraße 33-65 werden bei Postenregelung bis 31.10. Geh- und Radweg umgestaltet. Für Radfahrer wird eine Umleitung eingerichtet.

- In der Leonhardstraße im Bereich Engelgasse bis Reiterweg gibt es bis 26.10. eine Totalsperre mit einer Umfahrung über die Elisabethstraße.

- In der Liebenauer Hauptstraße 293 wird bei Postenregelung (8.30 - 16.00 Uhr) bis 12.10. eine Wasserleitung verlegt.

- In der Petersbergenstraße 61-95 gibt es vom 06.08. bis 31.10. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer) mit Umleitung über Waltendorfer Hauptstraße - Hohenrainstraße.

- In der Plabutscherstraße (Anton-Gerstl-Straße über die Waagner-Biro-Straße bis Kreuzung Peter-Tunner-Gasse) gibt es ab 01.10. eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer).

- In der Puchstraße (Bereich Puntigamer Straße bis Fa. Lorencic) werden Straßenarbeiten durchgeführt. Zuerst Sperre stadteinwärts, dann Umfahrung über Herrgottwiesgasse;

- In der Puntigamer Straße (Kreuzungen Puchstraße/ Rudersdorfer Straße und Herrgottwiesgasse) kommt es bis Ende November zur Spurzusammenlegung in Fahrtrichtung Triester Straße.

- In der Thalstraße 117-119 gibt es aufgrund einer Kanalerneuerung bis 12.10. eine Postenregelung.

- In der Waltendorfer Hauptstraße 19 - 36 wird bis Ende Oktober der Straßenraum umgestaltet (Postenregelung).



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Busspur für (fast) alle?

Seitdem Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) und Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) Busspuren auch für E-Autofahrer freigeben wollen, wird über Sinn und Unsinn dieser Idee intensiv diskutiert. In Graz sind viele Busspuren schon jetzt meistens für alle Verkehrsteilnehmer offen. Laut Gesetz dürfen auf Busspuren auch Einsatzfahrzeuge, Straßendienst und Müllabfuhr sowie Krankentransporte und Taxis fahren. Auf den meisten Busspuren dürfen auch Radfahrer fahren. Hinzu kommen zeitlich beschränkte Busspuren. E-Autos auf der Busspur würden die Busse daran hindern, ihre kurze Grünphase zu schaffen.

5. Wohin?



Nichts für Sie dabei?

Hier geht's zum Veranstaltungskalender für Samstag.

6. Heute gibt es ...

... einen Grund zum Lächeln. Dazu liefert immer der erste Freitag im Oktober einen Anlass: der Tag des Lächelns. 😊 Dieser wird seit 1999 gefeiert. Das "gelbe Mondgesicht" wurde bereits 1963 vom US-amerikanischen Grafiker Harvey Ball entworfen. Passend dazu: auch der Welt-Seifenblasen-Tag fällt auf den Freitag. Der 5. Oktober steht mit dem internationalen Weltlehrertag aber auch im Zeichen der Lehrkräfte. Seit 1994 gibt es diesen UNESCO-Aktionstag. Erinnert werden soll auch an die Charta zum Status der Lehrerinnen und Lehrer, die am 5. Oktober 1966 in Paris verabschiedet wurde, um die Rolle der Lehrer zu würdigen.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.