Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Dem Südföhn verdanken wir das weiterhin sonnige Wetter © Tengg

1. Wetter

Südföhn beschert uns am Freitag strahlend sonniges und tagsüber recht warmes Wetter. Die Frühwerte liegen bei 4 Grad, am Nachmittag erreichen die Temperaturen bis 18 Grad. Der Samstag wird ebenfalls recht sonnig und warm, allerdings nicht mehr gänzlich ungetrübt, verlaufen. Speziell ab Mittag machen sich aus Südwest auch dichtere Wolkenfelder bemerkbar. Die Tiefstwerte liegen bei 6 Grad, am Nachmittag sind mit teils spürbarem Südwind 19 Grad zu erwarten.

2. Luftgüte und Feinstaub

Es ist ein Gleichbleiben der schwachen bis mäßigen Luftschadstoffbelastungen zu erwarten.

3. Verkehr

- In der Andritzer Reichsstraße im Bereich HNr. 61 bis Pedrettogasse wird die Fernwärme neu verlegt. Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von zwei Fahrspuren von 17.09. bis 16.11.

- Am Eggenberger Gürtel 56a (Bereich Josef-Huber-Gasse) wird eine Kanal-Anschlussgrabung durchgeführt. Von 17.09. bis 05.10. kommt es zwischen 8.30 und 16 Uhr zu Spurzusammenlegung in beide Fahrtrichtungen.

- In der Gleisdorfer Gasse - Glacisstraße werden im Bereich Jakominiplatz bis Franz-Graf-Allee Schienen und Leitungen erneuert. Totalsperre der Gleisdorfer Gasse! Die Arbeiten dauern bis 25.10. an.

- In der Hochsteingasse 30 -64 wird die Wasserversorgung erneuert. Postenregelung von 01.10. bis 09.11.;

- In der Kärntner Straße (Bereich zwischen Hafnerstraße und Gradnerstraße) gibt es zwischen 8.30 und 16 Uhr bis 17.10. eine Postenregelung.

- In der Keplerstraße 33-65 werden bei Postenregelung bis 31.10. Geh- und Radweg umgestaltet. Für Radfahrer wird eine Umleitung eingerichtet.

- In der Leonhardstraße im Bereich Engelgasse bis Reiterweg gibt es bis 26.10. eine Totalsperre mit einer Umfahrung über die Elisabethstraße.

- In der Liebenauer Hauptstraße 293 wird bei Postenregelung (8.30 - 16.00 Uhr) bis 12.10. eine Wasserleitung verlegt.

- In der Petersbergenstraße 61-95 gibt es vom 06.08. bis 31.10. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer) mit Umleitung über Waltendorfer Hauptstraße - Hohenrainstraße.

- In der Plabutscherstraße (Anton-Gerstl-Straße über die Waagner-Biro-Straße bis Kreuzung Peter-Tunner-Gasse) gibt es ab 01.10. eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer).

- In der Puchstraße (Bereich Puntigamer Straße bis Fa. Lorencic) werden Straßenarbeiten durchgeführt. Zuerst Sperre stadteinwärts, dann Umfahrung über Herrgottwiesgasse;

- In der Puntigamer Straße (Kreuzungen Puchstraße/ Rudersdorfer Straße und Herrgottwiesgasse) kommt es bis Ende November zur Spurzusammenlegung in Fahrtrichtung Triester Straße.

- In der Thalstraße 117-119 gibt es aufgrund einer Kanalerneuerung bis 12.10. eine Postenregelung.

- In der Waltendorfer Hauptstraße 19 - 36 wird bis Ende Oktober der Straßenraum umgestaltet (Postenregelung).



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Neue Park&Ride-Stellplätze

Das Land beschließt mehr als eine halbe Million Euro für den Ausbau von P+R-Anlagen. Noch im heurigen Jahr werden drei Projekte umgesetzt: Die Park&Ride-Anlage an der Bahnhaltestelle Judendorf-Straßengel wurde bereits 2007 neu konzipiert und adaptiert. Hinzukommen sollen 53 Pkw-Abstellplätze, 30 überdachte Fahrrad- und 20 überdachte Kraftradabstellplätze. Bei der Bushaltestelle Kainbach, Hönigtal Abzweigung Laßnitzhöhe sollen 96 Pkw-Stellplätze entstehen. Für einspurige Fahrzeuge ist eine überdachte Abstellanlage vorgesehen. Für die P&R-Bahnhaltestelle in Kaindorf an der Sulm, sollen heuer noch zusätzliche 54 Pkw-Abstellplätze gebaut werden.

5. Wohin?



100 Jahre Frauenwahlrecht

Die Einführung des Frauenwahlrechtes 1918 war das Ergebnis des langjährigen Engagements der österreichischen Frauenbewegung. Im heurigen Jahr jährt sich dieses Ereignis zum 100. Mal. Die Ausstellung in der Landesbibliothek will die wesentlichen historischen Aspekte beleuchten und sich als eine Zeit-Reise in Wort und Bild durch die vergangenen Jahrzehnte präsentieren.

Tel. 0316 877-4600



Landesbibliothek, Graz. ab 5. Oktober, Mo-Fr: 9-17 Uhr. Tel. 0316 877-4600

Die Einführung des Frauenwahlrechtes 1918 war das Ergebnis des langjährigen Engagements der österreichischen Frauenbewegung. Im heurigen Jahr jährt sich dieses Ereignis zum 100. Mal. Die Ausstellung in der Landesbibliothek will die wesentlichen historischen Aspekte beleuchten und sich als eine Zeit-Reise in Wort und Bild durch die vergangenen Jahrzehnte präsentieren. Wurschtismus



Tel. 0316 57 09 58



Jeder hat sie, niemand braucht sie: Probleme. Man kann sie ernst nehmen und lösen. Man kann sich aber auch darüber lustig machen und lachen. Das macht das Leben oft leichter. Leider nur kurzfristig. Mit "Wurschtismus" schlägt Kabarettist Sandro Swoboda eine nachhaltige Lösung gegen Gram, Grübeln und Grant vor: eine Art österreichischer Buddhismus, angereichert mit altgriechischer Philosophie und (Anti-)Beispielen aus der Gegenwart. Kulturwerkstatt, Graz. 5. Oktober, ab 20 Uhr. Tel. 0316 57 09 58

Georg Neureiter



Tel. 0 Georg Neureiter spannt den Bogen zwischen virtuoser Gitarrenmusik und Folk/Pop-Songs, die unter die Haut gehen. Seine Musik ist poetisch, groovelastig und wirkt, als hätten sich Pina Bausch, Quentin Tarantino und Gerhard Richter zum Musikmachen verabredet: kräftig, direkt und authentisch. Die Brücke, Graz. 5. Oktober, 20 Uhr. Tel. 0

316 67 22 48

Nichts für Sie dabei?

Hier geht's zum Veranstaltungskalender für Freitag.

6. Heute gibt es ...

... einen Grund zum Lächeln. Dazu liefert immer der erste Freitag im Oktober einen Anlass: der Tag des Lächelns. 😊 Dieser wird seit 1999 gefeiert. Das "gelbe Mondgesicht" wurde bereits 1963 vom US-amerikanischen Grafiker Harvey Ball entworfen. Passend dazu: auch der Welt-Seifenblasen-Tag fällt auf den Freitag. Der 5. Oktober steht mit dem internationalen Weltlehrertag aber auch im Zeichen der Lehrkräfte. Seit 1994 gibt es diesen UNESCO-Aktionstag. Erinnert werden soll auch an die Charta zum Status der Lehrerinnen und Lehrer, die am 5. Oktober 1966 in Paris verabschiedet wurde, um die Rolle der Lehrer zu würdigen.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.