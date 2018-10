Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Fotoparadies: Am Schloßberg bieten sich viele interessante Ansichten © Tengg

1. Wetter

Am Donnerstag gibt es wieder mehr Sonnenschein. Schon die erste Tageshälfte verläuft vorwiegend sonnig. Am Nachmittag strahlt dann verbreitet die Sonne und es gibt nur harmlose Quellwolken. Der Wind lässt nach, die Temperaturen steigen etwas an. Höchsttemperaturen: bis 19 Grad. Südföhn beschert uns am Freitag sehr sonniges Wetter. Die Frühwerte liegen bei 4 Grad, am Nachmittag erreichen die Temperaturen angenehme 18 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaub

Witterungsbedingt ist mit einem Gleichbleiben der Schadstoffkonzentrationen zu rechnen.

3. Verkehr

- In der Andritzer Reichsstraße im Bereich HNr. 61 bis Pedrettogasse wird die Fernwärme neu verlegt. Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von zwei Fahrspuren von 17.09. bis 16.11.

- Am Eggenberger Gürtel 56a (Bereich Josef-Huber-Gasse) wird eine Kanal-Anschlussgrabung durchgeführt. Von 17.09. bis 05.10. kommt es zwischen 8.30 und 16 Uhr zu Spurzusammenlegung in beide Fahrtrichtungen.

- In der Gleisdorfer Gasse - Glacisstraße werden im Bereich Jakominiplatz bis Franz-Graf-Allee Schienen und Leitungen erneuert. Totalsperre der Gleisdorfer Gasse! Die Arbeiten dauern bis 25.10. an.

- In der Hochsteingasse 30 -64 wird die Wasserversorgung erneuert. Postenregelung von 01.10. bis 09.11.;

- In der Kärntner Straße (Bereich zwischen Hafnerstraße und Gradnerstraße) gibt es zwischen 8.30 und 16 Uhr bis 17.10. eine Postenregelung.

- In der Keplerstraße 33-65 werden bei Postenregelung bis 31.10. Geh- und Radweg umgestaltet. Für Radfahrer wird eine Umleitung eingerichtet.

- In der Leonhardstraße im Bereich Engelgasse bis Reiterweg gibt es bis 26.10. eine Totalsperre mit einer Umfahrung über die Elisabethstraße.

- In der Liebenauer Hauptstraße 293 wird bei Postenregelung (8.30 - 16.00 Uhr) bis 12.10. eine Wasserleitung verlegt.

- In der Petersbergenstraße 61-95 gibt es vom 06.08. bis 31.10. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer) mit Umleitung über Waltendorfer Hauptstraße - Hohenrainstraße.

- In der Plabutscherstraße (Anton-Gerstl-Straße über die Waagner-Biro-Straße bis Kreuzung Peter-Tunner-Gasse) gibt es ab 01.10. eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer).

- In der Puchstraße (Bereich Puntigamer Straße bis Fa. Lorencic) werden Straßenarbeiten durchgeführt. Zuerst Sperre stadteinwärts, dann Umfahrung über Herrgottwiesgasse;

- In der Puntigamer Straße (Kreuzungen Puchstraße/ Rudersdorfer Straße und Herrgottwiesgasse) kommt es bis Ende November zur Spurzusammenlegung in Fahrtrichtung Triester Straße.

- In der Thalstraße 117-119 gibt es aufgrund einer Kanalerneuerung bis 12.10. eine Postenregelung.

- In der Waltendorfer Hauptstraße 19 - 36 wird bis Ende Oktober der Straßenraum umgestaltet (Postenregelung).



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. E-Autos auf Busspuren?

Zwei Punkte der neuen Verkehrsoffensive sorgen für hitzige Diskussionen: Um einen Anreiz zum Umstieg auf Elektromobilität zu schaffen, sollen Lenker von E-Autos künftig auch Busspuren benutzen. Zusätzlich müssen sich Lenker der E-Fahrzeuge nicht an den Feinstaub-100er (IGL) auf Autobahnen halten. In unserer Online-Umfrage sprechen sich derzeit über 80 Prozent gegen diese Idee aus. Was sagen Sie dazu?

5. Wohin?



Nichts für Sie dabei?

Hier geht's zum Veranstaltungskalender für Donnerstag.

6. Der 4. Oktober ...

... steht im Zeichen des Tierschutzes, denn dieses Datum wird als Welttierschutztag gefeiert. Dieser wird bereits seit 1931 begangen. Seitdem nutzen weltweit Tierschützer den 4. Oktober dazu, um auf einen artgerechten, würdevollen Umgang mit Tieren hinzuweisen. Entweder in Form von Aktionen, Events oder Informationsveranstaltungen.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.