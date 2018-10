Facebook

Tagsüber wie gewohnt, nachts präsentiert sich der Uhrturm eine Woche lang in Pink © Tengg

1. Wetter

Am Dienstag wird es wieder freundlicher. Die Wolken ziehen langsam weiter und am Nachmittag wird es dann zumindest zeitweise sonnig sein. Der Nordwestwind weht mäßig. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen 15 Grad. Am Mittwoch wird es etwas trüber. Zeitweise scheint die Sonne, es sollte trocken bleiben. In den frühen Morgenstunden ist es stellenweise leicht frostig, die Tageshöchstwerte kommen aber auf bis 19 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaub

Es ist ein Ansteigen der Feinstaubkonzentrationen zu erwarten, sie bleiben aber aufgrund der recht günstigen Ausbreitungsbedingungen auf moderatem Niveau.

3. Verkehr

- In der Andritzer Reichsstraße im Bereich HNr. 61 bis Pedrettogasse wird die Fernwärme neu verlegt. Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von zwei Fahrspuren von 17.09. bis 16.11.

- Am Eggenberger Gürtel 56a (Bereich Josef-Huber-Gasse) wird eine Kanal-Anschlussgrabung durchgeführt. Von 17.09. bis 05.10. kommt es zwischen 8.30 und 16 Uhr zu Spurzusammenlegung in beide Fahrtrichtungen.

- In der Gleisdorfer Gasse - Glacisstraße werden im Bereich Jakominiplatz bis Franz-Graf-Allee Schienen und Leitungen erneuert. Totalsperre der Gleisdorfer Gasse! Die Arbeiten dauern bis 25.10. an.

- In der Hochsteingasse 30 -64 wird die Wasserversorgung erneuert. Postenregelung von 01.10. bis 09.11.;

- In der Kärntner Straße (Bereich zwischen Hafnerstraße und Gradnerstraße) gibt es zwischen 8.30 und 16 Uhr bis 17.10. eine Postenregelung.

- In der Keplerstraße 33-65 werden bei Postenregelung bis 31.10. Geh- und Radweg umgestaltet. Für Radfahrer wird eine Umleitung eingerichtet.

- In der Leonhardstraße im Bereich Engelgasse bis Reiterweg gibt es bis 26.10. eine Totalsperre mit einer Umfahrung über die Elisabethstraße.

- In der Liebenauer Hauptstraße 293 wird bei Postenregelung (8.30 - 16.00 Uhr) bis 12.10. eine Wasserleitung verlegt.

- In der Petersbergenstraße 61-95 gibt es vom 06.08. bis 31.10. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer) mit Umleitung über Waltendorfer Hauptstraße - Hohenrainstraße.

- In der Plabutscherstraße (Anton-Gerstl-Straße über die Waagner-Biro-Straße bis Kreuzung Peter-Tunner-Gasse) gibt es ab 01.10. eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer).

- In der Puchstraße (Bereich Puntigamer Straße bis Fa. Lorencic) werden Straßenarbeiten durchgeführt. Zuerst Sperre stadteinwärts, dann Umfahrung über Herrgottwiesgasse;

- In der Puntigamer Straße (Kreuzungen Puchstraße/ Rudersdorfer Straße und Herrgottwiesgasse) kommt es bis Ende November zur Spurzusammenlegung in Fahrtrichtung Triester Straße.

- In der Thalstraße 117-119 gibt es aufgrund einer Kanalerneuerung bis 12.10. eine Postenregelung.

- In der Waltendorfer Hauptstraße 19 - 36 wird bis Ende Oktober der Straßenraum umgestaltet (Postenregelung).



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Uhrturm in Pink

Von 1. bis 7. Oktober erstrahlt der Grazer Uhrturm in der Nacht in Pink. Das Rathaus erstrahlte bereits sechs Mal in Pink. Der Anlass: Der Oktober läuft international als "Pink-Ribbon-Brustkrebs-Monat". Auch das Empire-State-Building in New York, die Oper in Sydney und die Niagarafälle strahlen eine Woche lang in Pink. So soll an die Wichtigkeit der Brustkrebsvorsorgeuntersuchung erinnert werden.

5. Wohin?

Nichts für Sie dabei?

Hier geht's zum Veranstaltungskalender für Dienstag.

6. Am Dienstag ist ...

... der Tag einer der bekanntesten Wetten aller Zeiten. Zumindest wenn es nach Jule Vernes 1873 publizierten Roman Reise um die Erde in 80 Tagen geht, dessen Handlung eben auf dieser Wette vom 2. Oktober des Protagonisten Phileas Fogg basiert. Daher auch der "Tag der Phileas Fogg-Wette" und damit nicht genug: In 80 Tagen, sprich am 21. Dezember, darf dann der "Tag der gewonnen Phileas Fogg-Wette" gefeiert werden. ;-) [Quelle: Sven Giese]

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.