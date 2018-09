Facebook

Sonniger Start in den Oktober mit knapp über null Grad am Morgen © Tengg

1. Wetter

Der Oktober beginnt meist sonnig, nennenswerte Wolken ziehen erst im Laufe des Nachmittages auf. Diese werden gegen Abend mehr und es kühlt ab. Frischer Start in den Montag mit zwei Grad. Tageshöchsttemperaturen bis 18 Grad. Am Dienstag lockern die Wolken langsam auf und am Nachmittag es wird zumindest zeitweise schon sonnig sein. Kühler Nord- bis Südostwind lässt Temperaturen von maximal 18 Grad zu.

2. Luftgüte

Eine gute Durchmischung der Luftmassen sorgt für weiterhin gute Luftqualität. Die Pollenflugsaison geht allmählich zu Ende. Es gibt leichten Pilzsporen- und Ambrosiapollenflug.

3. Verkehr

- In der Andritzer Reichsstraße im Bereich HNr. 61 bis Pedrettogasse wird die Fernwärme neu verlegt. Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von zwei Fahrspuren von 17.09. bis 16.11.

- Am Eggenberger Gürtel 56a (Bereich Josef-Huber-Gasse) wird eine Kanal-Anschlussgrabung durchgeführt. Von 17.09. bis 05.10. kommt es zwischen 8.30 und 16 Uhr zu Spurzusammenlegung in beide Fahrtrichtungen.

- In der Gleisdorfer Gasse - Glacisstraße werden im Bereich Jakominiplatz bis Franz-Graf-Allee Schienen und Leitungen erneuert. Totalsperre der Gleisdorfer Gasse! Die Arbeiten dauern bis 25.10. an.

- In der Hochsteingasse 30 -64 wird die Wasserversorgung erneuert. Postenregelung von 01.10. bis 09.11.;

- In der Kärntner Straße (Bereich zwischen Hafnerstraße und Gradnerstraße) gibt es zwischen 8.30 und 16 Uhr bis 17.10. eine Postenregelung.

- In der Keplerstraße 33-65 werden bei Postenregelung bis 31.10. Geh- und Radweg umgestaltet. Für Radfahrer wird eine Umleitung eingerichtet.

- In der Leonhardstraße im Bereich Engelgasse bis Reiterweg gibt es bis 26.10. eine Totalsperre mit einer Umfahrung über die Elisabethstraße.

- In der Liebenauer Hauptstraße 293 wird bei Postenregelung (8.30 - 16.00 Uhr) bis 12.10. eine Wasserleitung verlegt.

- In der Petersbergenstraße 61-95 gibt es vom 06.08. bis 31.10. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer) mit Umleitung über Waltendorfer Hauptstraße - Hohenrainstraße.

- In der Plabutscherstraße (Anton-Gerstl-Straße über die Waagner-Biro-Straße bis Kreuzung Peter-Tunner-Gasse) gibt es ab 01.10. eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer).

- In der Puchstraße (Bereich Puntigamer Straße bis Fa. Lorencic) werden Straßenarbeiten durchgeführt. Zuerst Sperre stadteinwärts, dann Umfahrung über Herrgottwiesgasse;

- In der Puntigamer Straße (Kreuzungen Puchstraße/ Rudersdorfer Straße und Herrgottwiesgasse) kommt es bis Ende November zur Spurzusammenlegung in Fahrtrichtung Triester Straße.

- In der Thalstraße 117-119 gibt es aufgrund einer Kanalerneuerung bis 12.10. eine Postenregelung.

- In der Waltendorfer Hauptstraße 19 - 36 wird bis Ende Oktober der Straßenraum umgestaltet (Postenregelung).



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Von Parkzonen und SUV

Ab Montag treten einige Änderungen bei den Grazer Kurzparkzonen in Kraft:

Parkzone I – Geidorf: Der Bereich südlich des Grabengürtels wird in eine flächendeckende Kurzparkzone umgewandelt. Die Hochsteingasse und die Zusertalgasse werden von der Parkzone I in die "Parkzone A – Kreuzgasse" übertragen.

Parkzone B – Hilmteich: In diese Zone werden nun die Ziernfeldgasse und Teile der Schönbrunngasse aufgenommen.

Parkzone D – Messe: Teile der Eisteichgasse, St.-Peter-Hauptstraße, Weinholdstraße und Ehrenfelsgasse kommen neu hinzu.

Parkzone E – Schönau: Ab Montag gehören Teile der Raiffeisenstraße dazu.

Parkzone G – Eggenberg: Bereiche der Lerchengasse sind ab sofort mit dabei.

Ap­ro­pos Parken: Der Boom der sportlichen Geländelimousinen (SUV) auf den Grazer Straßen hält an. Fast jedes dritte neu angemeldete Auto in Graz war heuer ein SUV. Nun sollen Parkplätze gemäß einer österreichweiten Richtlinie vergrößert werden. Die Mindestbreite wird von 1,80 Meter auf zwei Meter angehoben. Dies werde allerdings keine Auswirkungen auf die Innenstadt haben.

5. Wohin?

steirischer herbst

Im Rahmen des 51. "ORF musikprotokoll im steirischen herbst" simmt The Magma – eine 360-Grad-Videoinstallation – auf das "musikprotokoll 2018" ein. Der Klangkünstler ZULI präsentiert eine Installation, die auf Field Recordings und 3D-Videomaterial basiert und Schlaglichter auf die aktuellen Verhältnisse in Kairo wirft.

Platoo Montag

Mit seinem neuen Album "Ahoy! Side A" kommt der Isländer Svavar Knútur

auf große Tour zurück nach Deutschland und Österreich. Der Titel deutet es bereits an. Die fünf 2017 und 2018 entstandenen Songs bilden die erste Hälfte seines im kommenden Jahr erscheinenden neuen Doppel-Albums mit dessen Sound er seine Fans überraschen wird. Zusätzlich erscheinen Neuaufnahmen alter Songs. Die Scherbe, Graz. 1. Oktober, 20.45 Uhr. Tel. 0316 76 06 54

Reading-Performance mit Musik

Stanisław Lem. Martin Brachvogel liest die gekürzte Fassung des Romans von Lem. Seine dystopische Satire mahnt augenzwinkernd: Glaube nichts und niemandem, schon gar nicht dem, was du siehst. Dazu gibt es Musik von und mit Robert Lepenik.

Nichts für Sie dabei?

Hier geht's zum Veranstaltungskalender für Montag.

6. Am Montag gibt es ...

... gleich mehrere Feiertage: Zum Oktoberbeginn gibt es was auf die Ohren, denn seit 1975 wird der Weltmusiktag begangen. Der Internationale Tag der Musik wurde vom Internationalen Musikrat ins Leben gerufen. Und dazu gibt es einen heißen Kaffee, denn: der 1. Oktober ist auch der Internationale Tag des Kaffees. Statistisch gesehen trinken wir in Österreich im Schnitt rund drei Tassen täglich bzw. 7,3kg Kaffee im Jahr 2017 - ein Spitzenwert, der nur von skandinavischen Ländern und den Niederlanden übertroffen wird! Damit vereinbar: der heutige Weltvegetariertag.

