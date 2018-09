Facebook

Herrlich sonnig verabschiedet sich der September © Tengg

1. Wetter

Am Sonntag ist uns herrlich sonniges Wetter vergönnt. Lokale Dunst- oder Nebelfelder lösen sich flott auf. Der Wind dreht und kommt am Tag meist aus West bis Südosten. In der Früh wird es frisch, auch Bodenfrost ist möglich. Die Tageshöchsttemperaturen steigen auf 16 Grad. Zu Beginn der neuen Woche nimmt der Störungseinfluss zu, die Wetterlage ist noch unsicher. Die Wolken werden am Tag mehr. Wahrscheinlich bleibt es in Graz bis zum Abend noch trocken. Mit den Schauern frischt Nordwestwind auf. Tageshöchsttemperaturen bis 17 Grad.

2. Luftgüte und Pollen

Sämtliche Luftschadstoff-Konzentrationen bleiben auch heute auf einem herbstlich-niedrigen Niveau. Die Pollenflugsaison geht allmählich zu Ende. Es gibt leichten Pilzsporenflug, Ambrosiapollen in geringen Mengen.

3. Verkehr

In der Andritzer Reichsstraße im Bereich HNr. 61 bis Pedrettogasse wird die Fernwärme neu verlegt. Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren von 17.09. bis 16.11.

Im Bereich der Conrad-von-Hötzendorf-Straße kommt es im Abschnitt Fröhlichgasse bis Styria-Media-Center zur tageweisen Sperrung des Geh- und Radweges.

Am Eggenberger Gürtel 56a (Bereich Josef-Huber-Gasse) wird eine Kanal-Anschlussgrabung durchgeführt. Von 17.09. bis 05.10. kommt es zwischen 8.30 und 16 Uhr zu Spurzusammenlegung in beide Fahrtrichtungen.



In der Gleisdorfer Gasse - Glacisstraße wird die Einfahrt in die Girardigasse gesperrt. Die Arbeiten dauern bis 25.10. an.



In der Keplerstraße 33-65 werden bis 31.10. Geh- und Radweg umgestaltet. Für Radfahrer wird eine Umleitung eingerichtet.



In der Leonhardstraße im Bereich Engelgasse bis Reiterweg gibt es bis 02.11. eine Totalsperre mit einer Umfahrung über die Elisabethstraße.



In der Petersbergenstraße 61-95 gibt es vom 06.08. bis 31.10. ein Fahrverbot (ausgenommen Anreiner) mit Umleitung über Waltendorfer Hauptstraße - Hohenrainstraße.



In der Puntigamer Straße (Kreuzungen Puchstraße/ Rudersdorfer Straße und Herrgottwiesgasse) kommt es bis Ende November zur Spur-Zusammenlegung in Fahrtrichtung Triester Straße. Erhebliches Staupotential ist zu erwarten.

In der Thalstraße 117-119 gibt es aufgrund einer Kanalerneuerung bis 12.10. eine Postenregelung.



In der Waltendorfer Hauptstraße 19 - 36 wird bis Ende Oktober der Straßenraum umgestaltet (Postenregelung).



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Von Maroni und Radwegen

Das Wetter wird kälter und für viele bedeutet das den Beginn der Maroni-Saison. Die ersten Stände haben schon Aufstellung genommen. Doch wie viel kostet das Vierterl heuer? Und welche Qualität kommt den Standlern in diesem Jahr ins Stanitzerl? Zwischen 2,50 Euro und 3 Euro zahlt man im Zentrum pro Viertelliter. Die Ernte soll besser als in den Jahren zuvor ausgefallen sein.

So kommen Sie schneller ans Ziel: Radfahrer können ab sofort die Griesgasse gegen die Einbahn befahren. Auch der Radweg in der Keplerstraße wird umgebaut. Was weiter fehlt, ist die Fortsetzung der Radroute über den Griesplatz selbst.

5. Wohin?

Nichts für Sie dabei?

Hier geht's zum Veranstaltungskalender für Sonntag.

6. Journée mondiale ...

... de la traduction, International Translation Day oder Hieronymustag: der 30. September steht ganz im Zeichen des Übersetzens. Heute soll auf die zentrale Bedeutung des Übersetzens in der immer stärker vernetzen Welt hingewiesen werden. Weltweit werden derzeit etwa 6.000 Sprachen gesprochen, etwas mehr als die Hälfte allerdings nur von weniger als 10.000 Menschen. Die International Federation of Translators entschied sich für den 30. September, da dies der Namens- bzw. Todestag des Hieronymus, Schutzheiliger der Übersetzer, ist.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.