Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sonnig, aber frisch verabschiedet sich der September © Tengg

1. Wetter

Trotz Kaltfront wird es am Samstag schon bald einmal am Vormittag sonnig. Dazu weht mäßiger Nordwestwind und es ist merklich kühler als am Freitag. Frühtemperaturen ab 9 Grad, Maxima bis 17 Grad. Am Sonntag ist uns herrlich sonniges Wetter vergönnt. Lokale Dunstfelder lösen sich rasch auf. Der Wind dreht und kommt am Tag meist aus West bis Südosten. In der Früh wird es frisch, Bodenfrost ist möglich. Die Tageshöchsttemperaturen steigen dann auf bis zu 16 Grad.

2. Luftgüte und Pollen

Der Jahreszeit entsprechend bleiben sämtliche Luftschadstoff-Konzentrationen auf niedrigem Niveau. Die Pollenflugsaison geht allmählich zu Ende. Es gibt leichten Pilzsporenflug, Ambrosiapollen sind in geringen Mengen unterwegs.

3. Verkehr

In der Andritzer Reichsstraße im Bereich HNr. 61 bis Pedrettogasse wird die Fernwärme neu verlegt. Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren von 17.09. bis 16.11.

Im Bereich der Conrad-von-Hötzendorf-Straße kommt es im Abschnitt Fröhlichgasse bis Styria-Media-Center zur tageweisen Sperrung des Geh- und Radweges.

Am Eggenberger Gürtel 56a (Bereich Josef-Huber-Gasse) wird eine Kanal-Anschlussgrabung durchgeführt. Von 17.09. bis 05.10. kommt es zwischen 8.30 und 16 Uhr zu Spurzusammenlegung in beide Fahrtrichtungen.



In der Gleisdorfer Gasse - Glacisstraße wird die Einfahrt in die Girardigasse gesperrt. Die Arbeiten dauern bis 25.10. an.



In der Keplerstraße 33-65 werden bis 31.10. Geh- und Radweg umgestaltet. Für Radfahrer wird eine Umleitung eingerichtet.



In der Leonhardstraße im Bereich Engelgasse bis Reiterweg gibt es bis 02.11. eine Totalsperre mit einer Umfahrung über die Elisabethstraße.



In der Petersbergenstraße 61-95 gibt es vom 06.08. bis 31.10. ein Fahrverbot (ausgenommen Anreiner) mit Umleitung über Waltendorfer Hauptstraße - Hohenrainstraße.



In der Puntigamer Straße (Kreuzungen Puchstraße/ Rudersdorfer Straße und Herrgottwiesgasse) kommt es bis Ende November zur Spur-Zusammenlegung in Fahrtrichtung Triester Straße. Erhebliches Staupotential ist zu erwarten.

In der Thalstraße 117-119 gibt es aufgrund einer Kanalerneuerung bis 12.10. eine Postenregelung.



In der Waltendorfer Hauptstraße 19 - 36 wird bis Ende Oktober der Straßenraum umgestaltet (Postenregelung).



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Neue Straßenbahnen

Vorentscheidung bei Millionenprojekt: Keine Verlängerung der 18 Cityrunner mit Mittelteilen, dafür sechs neue, kurze Straßenbahnen. Darauf legt sich jedenfalls Finanzstadtrat Günter Riegler (ÖVP) fest. So soll ab 2021/22 die Graz Linien einen dichteren Takt fahren und ebenfalls mehr Fahrgäste transportieren können. Unumstritten: ab 2027 sollen 20 neue, lange Garnituren angeschafft werden.

5. Wohin?

Nichts für Sie dabei?

Hier geht's zum Veranstaltungskalender für Samstag.

6. Heute kommen ...

... Ghostbusters-Fans voll auf ihre Rechnung. Der 29. September ist der Tag der Geisterjagd. Ebenfalls diesen Samstag: der Weltherztag, genauer gesagt der Tag der Herzgesundheit. Dieser Aktionstag geht auf die Initiative der World Heart Federation zurück, die ihn im Jahr 2000 mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ins Leben gerufen hat. Damit soll der Öffentlichkeit ein stärkeres Bewusstsein für die Gefahren eines Herzinfarktes bzw. Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Schlaganfall vermittelt werden.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.