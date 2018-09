Facebook

1. Wetter

Der Donnerstag bringt sehr sonniges und freundliches Wetter. Frische Frühwerte bei 0 bis 6 Grad. Mit Höchstwerten zwischen 20 und 24 Grad ist es dann tagsüber sehr mild.

2. Luftgüte und Pollen

Während des Tages kann es zu starkem Pilzsporenflug kommen, Ambrosiapollen werden weniger. Aufgrund der aktuellen Wetterlage mit eher guten Ausbreitungsbedingungen sind keine Grenzwertüberschreitungen zu erwarten.

3. Verkehr

In der Andritzer Reichsstraße im Bereich HNr. 61 bis Pedrettogasse wird die Fernwärme neu verlegt. Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren von 17.09. bis 16.11.

Im Bereich der Conrad-von-Hötzendorf-Straße kommt es im Abschnitt Fröhlichgasse bis Styria-Media-Center zur tageweisen Sperrung des Geh- und Radweges.

Am Eggenberger Gürtel 56a (Bereich Josef-Huber-Gasse) wird eine Kanal-Anschlussgrabung durchgeführt. Von 17.09. bis 05.10 kommt es zwischen 8.30 und 16 Uhr zu Spurzusammenlegung in beide Fahrtrichtungen.



In der Gleisdorfer Gasse - Glacisstraße wird die Einfahrt in die Girardigasse gesperrt. Die Arbeiten dauern bis 25.10. an.



In der Keplerstraße 33-65 werden bis 31.10. Geh- und Radweg umgestaltet. Für Radfahrer wird eine Umleitung eingerichtet.



In der Leonhardstraße im Bereich Engelgasse bis Reiterweg gibt es bis 02.11. eine Totalsperre mit einer Umfahrung über die Elisabethstraße.



In der Petersbergenstraße 61-95 gibt es vom 06.08. bis 31.10. ein Fahrverbot (ausgenommen Anreiner) mit Umleitung über Waltendorfer Hauptstraße - Hohenrainstraße.



In der Puntigamer Straße (Kreuzungen Puchstraße/ Rudersdorfer Straße und Herrgottwiesgasse) kommt es bis Ende November zur Spur-Zusammenlegung in Fahrtrichtung Triester Straße. Erhebliches Staupotential ist zu erwarten.



In der Straßganger Straße (Bereich Loewegasse) gilt zwischen 20.08. bis 28.09. eine Postenregelung.



In der Waltendorfer Hauptstraße 19 - 36 wird bis Ende Oktober der Straßenraum umgestaltet (Postenregelung).



4. Die Herbstmesse kommt!

Am Donnerstag geht's los. UNd auch in diesem Jahr wartet die Messe wieder mit einem breiten Angebot auf. Von Grillworkshops, über Kinder-Benefizschwimmen und Influencern auf der Video Con am Gelände, bis hin zum klassischen Vergnügunspark ist alles dabei.

Hinschauen!

5. Wohin?

Theater: Zusammensetzung. Mit Abstimmung

PassantInnen werden eingeladen, sich zusammenzusetzen und über das Thema „Hate Crimes“ und Zivilcourage im öffentlichen Raum ins Gespräch zu kommen. Konkrete Erfahrungen werden performativ und partizipativ verhandelt. Gelungene Momente, aber auch Momente der Ohnmacht werden live vom InterACT-Ensemble inszeniert, gemeinsam werden Handlungsalternativen gefunden und an Ort und Stelle ausprobiert.

Tummelplatz, Graz

Do, Fr, Mo jeweils 17 Uhr

Musik: Viktor Fortin – im Portrait

Werke aus unterschiedlichen Schaffensperioden von Viktor Fortin. Gemeinsam mit dem Steirischen Tonkünstlerbund.

Palais Meran, Florentinersaal

Donnerstag, 19 Uhr

Party: Erstsemestrigen-Welcomeparty

Der Ernst des Studienlebens beginnt mit einer Party, Anwesenheitspflicht! Die Soundportal Erstsemestrigen-Welcomeparty.

p.p.c., Graz

Donnerstag, 22 Uhr

Für unsere Kleinen: Die kleine Hexe und der kleine Rabe

Ein buntes, lustiges Hexenstück für große und kleine Besucher ab drei Jahren mit dem Quasi-Quasar-Theater.

FRida & freD, Graz

Do bis So, jeweils 16 Uhr

Nichts für Sie dabei?

6. Tag des kalten Kakaos

Sagen wir einfach einmal so: Nicht nur kalter Kaffee macht schön, sondern auch kalter Kakao. Deshalb: Kakao- und Schokoladenmilch-Fans aufgepasst und mitgemacht. Den heutigen 27. September solltet Ihr Euch rot im Kalender anstreichen und einen Schlückchen Kalte Schoko auf eure Gesundheit trinken. Prost!

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.