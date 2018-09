Facebook

Graz bleibt weiterhin wetterbegünstigt © Tengg

1. Wetter

Am Mittwoch bringt eine schwache Störung zeitweise Wolken. Immer wieder kommt auch die Sonne heraus. Die Schauer- und Gewitterneigung ist nur gering. Tageshöchstwerte bis 27 Grad. Am Donnerstag setzt sich weiterhin die Sonne in Szene. Tagsüber ist es vorwiegend sonnig. Dazu weht schwacher bis mäßiger Wind aus Ost bis Südost. Ungewöhnlich warm mit bis 28 Grad.

2. Luftgüte und Pollen

Die lufthygienischen Bedingungen sind günstig. Für das sommerliche Ozon ist die Kraft der Sonne schon zu gering. Es gibt schwachen Kräuter- und mäßigen Ambrosiapollen- sowie Pilzsporenflug.

3. Verkehr

In der Andritzer Reichsstraße im Bereich HNr. 61 bis Pedrettogasse kommt es zu einer Fernwärme-Neuverlegung samt Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren von 17.09. bis 16.11.



Am Eggenberger Gürtel 56 (Bereich Josef-Huber-Gasse) wird eine Kanal-Anschlussgrabung durchgeführt. Von 17.09. bis 05.10 kommt es zwischen 8.30 und 16 Uhr zu Spurzusammenlegung in beide Fahrtrichtungen.



In der Gleisdorfer Gasse - Glacisstraße wird die Einfahrt in die Girardigasse gesperrt. Die Arbeiten dauern bis 25.10. an.



In der Keplerstraße 33-65 werden bis 31.10. Geh- und Radweg umgestaltet. Für Radfahrer wird eine Umleitung eingerichtet.



In der Leonhardstraße im Bereich Engelgasse bis Reiterweg gibt es bis 02.11. eine Totalsperre mit einer Umfahrung über die Elisabethstraße.



In der Petersbergenstraße gibt es vom 06.08. bis 31.10. ein Fahrverbot (ausgenommen Anreiner) mit Umleitung über Waltendorfer Hauptstraße - Hohenrainstraße.



In der Puntigamer Straße (Kreuzungen Puchstraße/ Rudersdorfer Straße und Herrgottwiesgasse) kommt es bis Ende November zu Spurzusammenlegung in Fahrtrichtung Triester Straße. Erhebliches Staupotential ist zu erwarten.



In der Straßganger Straße (Bereich Loewegasse) gilt zwischen 20.08. bis 28.09. eine Postenregelung.



In der Waltendorfer Hauptstraße 19 - 36 wird bis Ende Oktober der Straßenraum umgestaltet (Postenregelung).



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Forschung in Graz

Der Chipspezialist Infineon feiert den 20. Geburtstag seines Entwicklungscenters in Graz. Aus 60 wurden mittlerweile 400 Mitarbeiter. Beeindruckend: In etwa der Hälfte aller Pässe und Ausweise weltweit befindet sich ein Infineon Sicherheits-Chip. Auf rund 9000 Quadratmetern wird rund um den Metahofpark an Technologien von morgen, autonomes Fahren, Augmented Reality oder Verschlüsselungstechnologien gearbeitet. Ein Drittel der insgesamt 860 geplanten neuen Jobs ist für Graz eingeplant.

5. Wohin?

"Latin Night"-Finale

Der Club Lend bringt mit Silvio Gabriel & Cuba Libre noch einmal karibische Tanzrhythmen auf den Lendplatz und feiert so das Finale der Latin-Live-Saison. Seit Mai gab es mittwochs dieses "Karibik-Spektakel". Das Wetter spielt auch wieder mit.

Der Club Lend bringt mit Silvio Gabriel & Cuba Libre noch einmal karibische Tanzrhythmen auf den Lendplatz und feiert so das Finale der Latin-Live-Saison. Seit Mai gab es mittwochs dieses "Karibik-Spektakel". Das Wetter spielt auch wieder mit. Lendplatz, Graz. 19. September, ab 19 Uhr. Tel. 0680 33 24 027

Architekturführung im Kunsthaus

Derzeit ist das Kunsthaus Graz im Rahmen von Architekturführungen zugänglich. Dabei erfahren Sie in einer Stunde alles Wissenswerte zur Architektur sowie zu den kommenden Ausstellungen und gehen an ungewöhnliche Orte des Hauses.

Derzeit ist das Kunsthaus Graz im Rahmen von Architekturführungen zugänglich. Dabei erfahren Sie in einer Stunde alles Wissenswerte zur Architektur sowie zu den kommenden Ausstellungen und gehen an ungewöhnliche Orte des Hauses. Kunsthaus, Graz. bis 20. September, um 11, 14 und 15.30 Uhr. Tel. 0316 80 17-9200

Erich Hackl liest



Erich Hackl liest aus "Am Seil. Eine Heldengeschichte". Wie es dazu kam, dass der wortkarge Kunsthandwerker Reinhold Duschka in der Zeit des Naziterrors in Wien zwei Menschenleben rettete. Moderation: Agnes Altziebler. Literaturhaus, Graz. 19. September, 19 Uhr. Tel. 0676 671 01 66

Hier geht es zum Veranstaltungskalender für Mittwoch.

6. Zahlen des Tages



Trotz des traumhaften Altweibersommers verzeichnet das Universalmuseum Joanneum rekordverdächtige Besucherzahlen. Bis Juli verzeichnete man insgesamt 336.670 Besucher und lag damit fast 15.000 Besucher über Plan. Bei schlechterem Wetter wäre noch deutlich mehr möglich gewesen. Heuer starten noch drei große Ausstellungen. Im Schlüsselmuseum der Schell Collection ist man auch zufrieden. Bis Jahresende werden wieder 5000 Besucher erwartet.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.