Dem Nusslaub sieht man den Herbst schon an © Tengg

1. Wetter

Der Dienstag bringt über weite Strecken strahlend sonniges Spätsommerwetter. Frühtemperaturen ab 13 Grad, Tageshöchstwerte bis 26 Grad. Am Mittwoch bringt eine schwache Störung zeitweise Wolken. Zwischenzeitlich kommt auch die Sonne heraus. Die Schauer- und Gewitterneigung ist nicht allzu hoch. Tageshöchstwerte bis 27 Grad.

2. Luftgüte und Pollen

Sämtliche Luftschadstoffe bleiben auf einem niedrigen Niveau. Es gibt schwachen Kräuter- und Ambrosiapollen- sowie Pilzsporenflug.

3. Verkehr

In der Andritzer Reichsstraße im Bereich HNr. 61 bis Pedrettogasse kommt es zu einer Fernwärme-Neuverlegung samt Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren von 17.09. bis 16.11.



Am Eggenberger Gürtel 56 (Bereich Josef-Huber-Gasse) wird eine Kanal-Anschlussgrabung durchgeführt. Von 17.09. bis 05.10 kommt es zwischen 8.30 und 16 Uhr zu Spurzusammenlegung in beide Fahrtrichtungen.



In der Gleisdorfer Gasse - Glacisstraße wird die Einfahrt in die Girardigasse gesperrt. Die Arbeiten dauern bis 25.10. an.



In der Keplerstraße 33-65 werden bis 31.10. Geh- und Radweg umgestaltet. Für Radfahrer wird eine Umleitung eingerichtet.



In der Leonhardstraße im Bereich Engelgasse bis Reiterweg gibt es bis 02.11. eine Totalsperre mit einer Umfahrung über die Elisabethstraße.



In der Petersbergenstraße gibt es vom 06.08. bis 31.10. ein Fahrverbot (ausgenommen Anreiner) mit Umleitung über Waltendorfer Hauptstraße - Hohenrainstraße.



In der Puntigamer Straße (Kreuzungen Puchstraße/ Rudersdorfer Straße und Herrgottwiesgasse) kommt es bis Ende November zu Spurzusammenlegung in Fahrtrichtung Triester Straße. Erhebliches Staupotential ist zu erwarten.



In der Straßganger Straße (Bereich Loewegasse) gilt zwischen 20.08. bis 28.09. eine Postenregelung.



In der Waltendorfer Hauptstraße 19 - 36 wird bis Ende Oktober der Straßenraum umgestaltet (Postenregelung).



Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Graz in Zukunft

In fünf Jahren soll das Streckennetz für die Straßenbahnen deutlich anders aussehen. Vier zusätzliche Schienenkilometer sollen bis 2023 in Graz entstehen. Darüber hinaus wird das bisherige Streckennetz entlang der Linien 1 und 5 doppelgleisig ausgebaut. Die Kosten des 117,4 Millionen Euro schweren Pakets, das aus insgesamt fünf Projekten besteht, trägt zu einem Drittel das Land. Hier finden Sie die neuen Streckenführungen und die geplanten Haltestellen.

5. Wohin?

Erzherzog Johanns Reise

Als wissenschaftlicher Mitarbeiter des Universalmuseums Joanneum gibt Daniel Modl einen Einblick, wie Erzherzog Johanns Reise an die Krim, nach Konstantinopel und Griechenland im Jahr 1837 verlaufen ist und welche Bedeutung die "Mitbringsel" von dort haben.

Landeszeughaus, Graz. 18. September , 18.30 Uhr. Tel. 0316 80 17-9810





Architekturführung im Kunsthaus

Derzeit ist das Kunsthaus Graz im Rahmen von Architekturführungen zugänglich. Dabei erfahren Sie in einer Stunde alles Wissenswerte zur Architektur sowie zu den kommenden Ausstellungen und gehen an ungewöhnliche Orte des Hauses.

Tel. 0316 80 17-9200



Kunsthaus, Graz. 18. bis 20. September, um 11, 14 und 15.30 Uhr. Tel. 0316 80 17-9200

30 Jahre Friedensbüro



Tel. 0316 872-2182

Das Grazer Friedensbüro feiert sein 30-jähriges Bestehen: "Anstatt ein Fest zu feiern, bringen wir unsere Angebote und Botschaften unter die Menschen. Von 17. bis 21. September sind wir zwischen 9 und 14 Uhr in Graz unterwegs uns kommen mit den Menschen ins Gespräch." Am Dienstag am Bauernmarkt in Andritz und auf dem Südtiroler Platz; Verschiedene Orte, Graz. 17. bis 21. September, ab 9 Uhr. Tel. 0316 872-2182

Hier geht es zum Veranstaltungskalender für Dienstag.

6. Am Dienstag ist ...



... der Internationale Lies-ein-E-Book-Tag. Wie viele internationale Aktionstage geht auch dieser auf die USA zurück, diesmal auf das Unternehmen OverDrive. Den "International Read An Ebook Day" gibt es seit 2014. Den Tag zu Ehren des digitalen Lesens feiern Sie ja gerade mit dem Lesen unserer Tagesvorschau. Also dann, bis morgen! :-)

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.