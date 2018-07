Facebook

Sommerliche Aussichten für das Wochenende © Tengg

1. Wetter

Am Samstag scheint zunächst verbreitet die Sonne und es wird sommerlich warm. Am Nachmittag mischen dann allmählich auch dichtere Quellwolken mit, der Sonnenschein wird zwischenzeitlich beeinträchtigt. Der Tag sollte aber trocken und sonnig zu Ende gehen. Frühtemperaturen um 16 Grad, Höchsttemperaturen gute 27 Grad. Der Sonntag bringt ebenfalls viele Sonnenstunden. Die Luftschichtung wird etwas labiler, die Schaueranfälligkeit am Nachmittag in Folge höher. Weiterhin sommerlich warm.

2. Luftgüte und Pollen

Die Ozonkontentrationen steigen aufgrund der Wetterlage, die Luftqualität bleibt aber weiterhin sehr gut. Es gibt Belastungen durch schwachen Gräser- und Kräuterpollenflug.

3. Verkehr

In der Bergmanngasse kommt es bis 20.07. im Bereich Humboldtstraße bis Heinrichstraße zu einer Spurzusammenlegung (08.15 - 16.30 Uhr). In der Liebiggasse (Bereich Heinrichstraße bis Schubertstraße) kommt es bis 31.08. zu Spurumlegung.

In der Brockmanngasse besteht bis 17.08. aufgrund der Erneuerung der Wasserversorgung Wartepflicht bei Gegenverkehr.

Ein Fahrverbot (ausgenommen Zufahrt) besteht bis 07.09. in der Burggasse im Bereich Opernring bis Einspinnergasse.

In der Faunastraße gibt es bis 27.07. eine Totalsperre mit Umfahrung über ber Wetzelsdorfer Straße oder Peter-Rosegger-Straße, bzw. lokal über Brauhausstraße - Arnethgasse.

In der Gleisdorfer Gasse - Glacisstraße (bis Opernring) werden im Bereich Jakominiplatz bis Franz-Graf-Allee (Sperre bis 28.07.) die Schienen und Leitungen erneuert.

Die Kalvarienbrücke wird saniert, Spurzusammenlegungen in beide

Fahrtrichtungen.

In der Leonhardstraße im Bereich Engelgasse bis Reiterweg gibt es bis 02.11. eine Totalsperre mit einer Umfahrung über die Elisabethstraße.

In der Liebenauer Hauptstraße kommt es bis 27.07. zur Postenregelung von 08.30 bis 15.30 Uhr.

In der Puntigamer Straße (Kreuzungen Puchstraße/ Rudersdorfer Straße und Herrgottwiesgasse) gibt es bis Ende November zeitweise Spurzusammenlegung in Fahrtrichtung Triester Straße. Es ist mit erheblichem Staupotential ist zu rechnen.

Diese Baustellen kommen im Sommer auf Graz zu.

Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. In eigener Sache

Die Kleine Zeitung entsteht künftig auf einer neuen, vollautomatischen Druckmaschine. Das insgesamt 600 Tonnen schwere Gerät wird derzeit in Graz-Messendorf aufgebaut. Mit einem Sondertransport rollten diese Woche die ersten von insgesamt acht Modulen aus Augsburg ein. Läuft alles nach Plan, spuckt die Druckmaschine Ende November erstmals die steirische Auflage der Kleinen Zeitung aus. Pro Stunde werden bis zu 55.000 Zeitungsexemplare entstehen können.

5. Wohin?



Kinderprogramm in Grazer Bädern

Im Sommer gibt es ein für FreibadbesucherInnen kostenloses Kinderprogramm in verschiedenen Grazer Bädern. Gertrud Hainzl . Hier finden Sie das detaillierte Programm.

Tel. 0316 887-3351



Am Samstag gibt es im Stukitzbad ab 14 Uhr einen Märchenerzählnachmittag und Theater mit Verschiedene Orte, Graz. Juli-August. Tel. 0316 887-3351

Im Sommer gibt es ein für FreibadbesucherInnen kostenloses Kinderprogramm in verschiedenen Grazer Bädern. Open-Air-Kino

Kinofans können das besondere Flair eines Open-Air-Kinos mitten in Graz genießen. Beim "Leslie Open"-Sommerkino werden über 70 verschiedene Filme gezeigt. Heute wird die Komödie "Der Hunderteinjährige, der die Rechnung nicht bezahlte und verschwand" von Felix Herngren und Måns Herngren gezeigt. Wetterinfo: 0660/22 606 32

Tel. 0316 871 871 11



Kinofans können das besondere Flair eines Open-Air-Kinos mitten in Graz genießen. Beim "Leslie Open"-Sommerkino werden über 70 verschiedene Filme gezeigt. Heute wird die Komödievon Felix Herngren und Måns Herngren gezeigt. Wetterinfo: 0660/22 606 32 Joanneumsviertel, Graz. 14. Juli, 21 Uhr. Tel. 0316 871 871 11

Public Viewing

Die Kleine Zeitung bringt die Fußball-Weltmeisterschaft beim Public Viewing live nach Graz auf den Karmeliterplatz. Am Samstag spielen Belgien und England im "kleinen Finale" um Platz 3.

Tel. 0676 88 89 08 01 Die Kleine Zeitung bringt die Fußball-Weltmeisterschaft beim Public Viewing live nach Graz auf den Karmeliterplatz. Am Samstag spielen Belgien und England im "kleinen Finale" um Platz 3. Karmeliterplatz, Graz. 14. Juli, 16 Uhr. Tel. 0676 88 89 08 01

Hier geht es zum Veranstaltungskalender für Samstag.

6. Badespaß am Schwarzl



Am Samstag lädt die Kleine Zeitung am Schwarzl See zum "Falmingopaddeln" ein. Im Rahmen von #spürdensommer kommt es dabei zum Wettpaddeln mit Augenzwinkern. Badegäste mit Humor melden sich dafür zwischen 14 und 17 Uhr beim Stand der Kleinen Zeitung. Es warten kleine Sofortgewinne. Darüber hinaus werden unter den Paddlern zwei Saisonkarten für den Schwarzl See verlost.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.