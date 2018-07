Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Schweres Gerät am Marburger Kai südlich der Radetzkybrücke © Tengg

1. Wetter

Der Dienstag bringt bis Mittag noch vorwiegend sonniges und sommerlich warmes Wetter. Am Nachmittag nähert Tief "Gislinde", das für zunehmende Quellbewölkung und in weiterer Folge für Regenschauer und Gewitter sorgt. Höchstwerte bis 26 Grad. In der Nacht auf Mittwoch ist dann recht häufig mit Regen zu rechnen. Dieser verläuft unbeständig mit zahlreichen Regenschauern. Auch am Nachmittag bleibt es regnerisch. Es kühlt deutlich ab, die Höchstwerte kommen über 19 Grad nicht hinaus.

2. Luftgüte und Pollen

Die Ozonkonzentrationen bleiben aufgrund der Wettersituation vorerst niedrig. Belastungen treten nur durch mäßigen Gräser- und Kräuterpollenflug auf.

3. Verkehr

In der Bergmanngasse kommt es bis 20.07. im Bereich Humboldtstraße bis Heinrichstraße zu einer Spurzusammenlegung (08.15 - 16.30 Uhr). In der Liebiggasse (Bereich Heinrichstraße bis Schubertstraße) kommt es bis 31.08. zu Spurumlegung.

In der Brockmanngasse besteht bis 17.08. aufgrund der Erneuerung der Wasserversorgung Wartepflicht bei Gegenverkehr.

Ein Fahrverbot (ausgenommen Zufahrt) besteht bis 07.09. in der Burggasse im Bereich Opernring bis Einspinnergasse.

In der Faunastraße gibt es bis 27.07. eine Totalsperre mit Umfahrung über ber Wetzelsdorfer Straße oder Peter-Rosegger-Straße, bzw. lokal über Brauhausstraße - Arnethgasse.

In der Gleisdorfer Gasse - Glacisstraße (bis Opernring) werden im Bereich Jakominiplatz bis Franz-Graf-Allee (Sperre bis 28.07.) die Schienen und Leitungen erneuert.

Die Kalvarienbrücke wird saniert, Spurzusammenlegungen in beide

Fahrtrichtungen.

In der Leonhardstraße im Bereich Engelgasse bis Reiterweg gibt es bis 02.11. eine Totalsperre mit einer Umfahrung über die Elisabethstraße.

In der Liebenauer Hauptstraße kommt es bis 27.07. zur Postenregelung von 08.30 bis 15.30 Uhr.

In der Puntigamer Straße (Kreuzungen Puchstraße/ Rudersdorfer Straße und Herrgottwiesgasse) gibt es bis Ende November zeitweise Spurzusammenlegung in Fahrtrichtung Triester Straße. Es ist mit erheblichem Staupotential ist zu rechnen.

Diese Baustellen kommen im Sommer auf Graz zu.

Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Grünes Graz?

25 Prozent der Stadtfläche in Graz sind Wald. Dieser Grüngürtel liegt aber vor allem am Stadtrand. Der Grünraum-Experte Conrad Amber kritisiert: "Bäume werden in Graz zunehmend nur mehr als Gefahr gesehen. Oder als lästiges Hindernis für Bauprojekte." Sein Befund: Es gibt in der Innenstadt Flächen wo auf zehn Hektar nur sieben Bäume kommen. Industrieflächen mit Flachdächern würden außerdem das Stadtklima um bis zu drei Grad beeinflussen. Der Bezirk Jakomini ist übrigens der Bezirk mit den meisten Einwohnern und den wenigsten Grünflächen in Graz.

5. Wohin?



Spoken Word und Musik

Die "Kultur im Sommer"-Reihe im Auschlössl zeigt am Dienstag die Wortakrobaten Klaus Lederwasch , sowie Precious Chiebonam Nnebedum und Agnes Maier . Für die musikalischen Funk-Zwischentöne abseits vom Poetry Slam sorgen " Candlelight Ficus" .

Tel. 0316 801 56 50



Die "Kultur im Sommer"-Reihe im Auschlössl zeigt am Dienstag die Wortakrobaten, sowieund. Für die musikalischen Funk-Zwischentöne abseits vom Poetry Slam sorgen " Café im Auschlössl, Graz. 10. Juli, ab 19.30 Uhr. Tel. 0316 801 56 50

Metal On The Hill Warm Up

Bevor das Metal on the Hill Festival am 17. und 18. August den Grazer Schloßberg erschüttert, steigt am Dienstag eine Warm Up Party im Dom im Berg samt der amerikanischen Power-Metal-Band "Iced Earth", die zum ersten Mal nach Graz kommen.

Tel. 0316 871 871 11 Bevor das Metal on the Hill Festival am 17. und 18. August den Grazer Schloßberg erschüttert, steigt am Dienstag eine Warm Up Party im Dom im Berg samt der amerikanischen Power-Metal-Band "", die zum ersten Mal nach Graz kommen. Dom im Berg, Graz. 10. Juli., 20 Uhr. Tel. 0316 871 871 11

Hier geht es zum Veranstaltungskalender für Dienstag.

6. Apotheken versus Hanfshops



Ein anderes Grün sorgt bei Apothekern für Aufsehen. So genannte Hanfshops stehen in Graz derzeit hoch im Kurs. Sie vertreiben aus Hanf gewonnene, für den Verkauf freigegebene Cannabidiol-Produkte. Die "Hempotheke" in Graz und Leoben ging der Apothekerkammer mit ihrem Namen und apothekenähnlichem Logo zu weit. Nach einer Unterlassungsklage heißt diese nun "Hemptheke". Auch die Bewerbung der Heilwirkung muss unterlassen werden.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.