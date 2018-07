Das kommt am Montag, den 9. Juli auf Sie zu – 7 Infos für Graz, kurz und bündig zusammengefasst. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag!

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Unter der Erzherzog-Johann-Brücke "versteckt" sich der Grazer Citybeach © Tengg

1. Wetter

Am Montag setzt sich das größtenteils recht sonnige und sommerlich warme Wetter fort. Es ziehen aber immer wieder dichtere Wolkenfelder durch, wobei es aber trocken bleiben sollte. Frühtemperaturen um 15 Grad. Höchstwerte bis 27 Grad. Anfangs bringt der Dienstag noch vorwiegend sonniges und warmes Wetter. In weiterer Folge sorgt die Annäherung eines Tiefdruckgebietes für zunehmende Quellbewölkung. Vereinzelt kann es gewittern. In der Nacht auf Mittwoch ist dann recht häufig mit Regen zu rechnen. Höchstwerte bis 25 Grad.

2. Luftgüte und Pollen

Die Ozonkonzentrationen bleiben aufgrund der Wettersituation vorerst niedrig. Belastungen treten nur durch mäßigen Gräser- und Kräuterpollenflug auf.

3. Verkehr

In der Bergmanngasse kommt es bis 20.07. im Bereich Humboldtstraße bis Heinrichstraße zu einer Spurzusammenlegung (08.15 - 16.30 Uhr). In der Liebiggasse (Bereich Heinrichstraße bis Schubertstraße) kommt es bis 31.08. zu Spurumlegung.

In der Brockmanngasse besteht bis 17.08. aufgrund der Erneuerung der Wasserversorgung Wartepflicht bei Gegenverkehr.

Ein Fahrverbot (ausgenommen Zufahrt) besteht bis 07.09. in der Burggasse im Bereich Opernring bis Einspinnergasse.

In der Faunastraße gibt es bis 27.07. eine Totalsperre mit Umfahrung über ber Wetzelsdorfer Straße oder Peter-Rosegger-Straße, bzw. lokal über Brauhausstraße - Arnethgasse.

In der Gleisdorfer Gasse - Glacisstraße (bis Opernring) werden im Bereich Jakominiplatz bis Franz-Graf-Allee (Sperre bis 28.07.) die Schienen und Leitungen erneuert.

Die Kalvarienbrücke wird saniert, Spurzusammenlegungen in beide

Fahrtrichtungen.

In der Leonhardstraße im Bereich Engelgasse bis Reiterweg gibt es bis 02.11. eine Totalsperre mit einer Umfahrung über die Elisabethstraße.

In der Liebenauer Hauptstraße kommt es bis 27.07. zur Postenregelung von 08.30 bis 15.30 Uhr.

In der Puntigamer Straße (Kreuzungen Puchstraße/ Rudersdorfer Straße und Herrgottwiesgasse) gibt es bis Ende November zeitweise Spurzusammenlegung in Fahrtrichtung Triester Straße. Es ist mit erheblichem Staupotential ist zu rechnen.

Diese Baustellen kommen im Sommer auf Graz zu.

Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Öffi-News

Öffi-Benutzer müssen seit Beginn der Sommerferien verschiedene Fahrplanänderungen beachten. Mehrere Baustellen an neuralgischen Stellen erfordern Umleitungen:

Linie 1: Sie fährt im Sommer vom UKH zum Jakominiplatz und dann als Linie 1/6 nach St. Peter. Vom Jakominiplatz nach Mariatrost fährt Bus E1.

Linie 3: Die Linie 3 wurde eingestellt und wird im Streckenteil Laudongasse – Waagner-Biro-Straße von der Linie 20 und zwischen Jakominiplatz – Krenngasse von der Linie 7/3 ersetzt.

Linien 6 und 26: Linie 6 wird im Streckenteil Laudongasse – Waagner-Biro-Straße von der Linie 20 und im Streckenteil Jakominiplatz – St. Peter von der Linie 1/6 ersetzt.

Linie 7: Diese Garnituren fahren im Sommer auf der Strecke Wetzelsdorf – Jakominiplatz und weiter auf den Schienen der Linie 3 zur Krenngasse. Vom Jakominiplatz zum LKH fährt der Bus E7. Bis September werden auch die Buslinien 30, 31E, 39, 64, N1, N2 und N7 umgeleitet.

5. Wohin?



Citybeach 2018

Seit 13 Jahren ist der Citybeach Teil des Grazer Sommerlebens. Bis Ende August gibt es an der Murpromenade unter der Erzherzog-Johann-Brücke Strandfeeling samt DJ-Lines, Bands und Live-Acts im Zentrum von Graz. Am Montag gibt es Beats von " Vibe Hype ".

Tel. 0316 31 55 02



Seit 13 Jahren ist der Citybeach Teil des Grazer Sommerlebens. Bis Ende August gibt es an der Murpromenade unter der Erzherzog-Johann-Brücke Strandfeeling samt DJ-Lines, Bands und Live-Acts im Zentrum von Graz. Am Montag gibt es Beats von "". CityBeach, Graz. 9. Juli, ab 16 Uhr. Tel. 0316 31 55 02

Open-Air-Kino

Kinofans können wieder das besondere Flair eines Open-Air-Kinos mitten in Graz genießen. Beim "Leslie Open"-Sommerkino werden über 70 verschiedene Filme gezeigt. Heute wird die Dokumentation " Grace Jones: Bloodlight and Bami " von Sophie Fiennes gezeigt. Wetterinfo: 0660/22 606 32

Tel. 0660 226 06 32 Kinofans können wieder das besondere Flair eines Open-Air-Kinos mitten in Graz genießen. Beim "Leslie Open"-Sommerkino werden über 70 verschiedene Filme gezeigt. Heute wird die Dokumentationgezeigt. Wetterinfo: 0660/22 606 32 Joanneumsviertel, Graz. 09. Juli., 21 Uhr. Tel. 0660 226 06 32

Hier geht es zum Veranstaltungskalender für Montag.

6. Olympia-Meinungen



Nach dem Aus der Olympia-Pläne für die Steiermark hat die Kleine Zeitung ein Online-Voting eingerichtet. Rund 60 Prozent befürworten, dass die Reißleine gezogen wurde. Vierzig Prozent sind der Meinung, dass eine tolle Chance für Graz und die Steiermark vergeben wurde. Hier kommen Sie zur Online-Umfrage.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.