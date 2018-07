Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Über 2400 Bewerber wollen im Herbst an der Med-Uni beginnen. 360 Plätze sind zu vergeben © Med-Uni Graz

1. Wetter

Der Samstag bringt mit teils spürbarem Nordwestwind eine deutliche Wetterbesserung. Dabei überwiegt vor allem ab dem Nachmittag der sonnige Wettercharakter. Frühwerte um 18 Grad, Tageshöchstwerte bis zu 28 Grad. Der Sonntag startet oft wolkenlos. Frühtemperaturen etwas kühler, am Nachmittag wieder bis zu 28 Grad. Weiterhin teils lebhafter Wind.

2. Luftgüte und Pollen

Die Ozonkonzentrationen bleiben aufgrund der Wettersituation vorerst auf einem für die Jahreszeit niedrigen Niveau. Belastungen treten nur durch mäßigen Gräser- und Kräuterpollenflug auf.

3. Verkehr

In der Faunastraße gibt es bis zum 27.07. eine Totalsperre mit Umfahrung über ber Wetzelsdorfer Straße oder Peter-Rosegger-Straße, bzw. lokal über Brauhausstraße - Arnethgasse.

In der Gleisdorfer Gasse - Glacisstraße (bis Opernring) werden im Bereich Jakominiplatz bis Franz-Graf-Allee (Sperre 07.07. - 28.07.) die Schienen und Leitungen erneuert.

Die Kalvarienbrücke wird saniert, Spurzusammenlegungen in beide

Fahrtrichtungen.

In der Puntigamer Straße (Kreuzungen Puchstraße/ Rudersdorfer Straße und Herrgottwiesgasse) gibt es bis Ende November zeitweise Spurzusammenlegung in Fahrtrichtung Triester Straße. Es ist mit erheblichem Staupotential ist zu rechnen.

Diese Baustellen kommen im Sommer auf Graz zu.

Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Aus für Olympia

Das Österreichisches Olympische Komitee (ÖOC) zieht die Olympia-Bewerbung für Graz/ Schladming für das Jahr 2026 zurück. Zuvor wurden noch Termin und Fragetext zur steiermarkweiten Volksbefragung bekannt. Am 23. September hätte die Befragung erfolgen sollen. Das Aus für die Bewerbung begründet der ÖOC mit fehlendem politischen Rückhalt und Unterstützung seitens der steirischen Landesregierung. Hier finden Sie die politischen Reaktionen nach der Absage des ÖOC.

5. Wohin?



Summerjazz in da City 2018

Am Samstag machen Vesna Petković und Werner Radzik Duo den Abschluss der Konzertreihe. Vesna Petković steht für Vielfältigkeit mit Liebe zu Ethno-Musik, immer energisch und innovativ. Begleitet von ihrem Pianisten Werner Radzik wird Vesna einen Ausschnitt aus Ihrem neuem Programm "3SECRETS" auf die Bühne bringen.

Tel. 0316 82 53 65



undden Abschluss der Konzertreihe. Vesna Petković steht für Vielfältigkeit mit Liebe zu Ethno-Musik, immer energisch und innovativ. Begleitet von ihrem Pianisten Werner Radzik wird Vesna einen Ausschnitt aus Ihrem neuem Programm "3SECRETS" auf die Bühne bringen. Theatercafé, Graz. 5. bis 7. Juli, 20 Uhr. Tel. 0316 82 53 65

Am Samstag machen 18 neue Shops

Alle neuen Partner sowie die bestehenden Shops feiern mit einem abwechslungsreichen Eröffnungsrogramm von 5. bis 7. Juli die neue Größe des Murparks.

Tel. 0316 48 27 10



Alle neuen Partner sowie die bestehenden Shops feiern mit einem abwechslungsreichen Eröffnungsrogramm von 5. bis 7. Juli die neue Größe des Murparks. Murpark, Graz. bis 7. Juli. Tel. 0316 48 27 10

Skateworldcup in Graz

Der Skate World Cup ist zum dritten Mal in Graz. 45 AthletInnen aus 17 Ländern und 1.500 BesucherInnen werden erwartet. Topathleten wie Jereme Knibbs aus den USA oder der Niederländer Bart Buikman, aber auch österreichische Größen wie Marcel Rieger kämpfen um ein Preisgeld von insgesamt 10.000 Euro. Samstag: zweite Quali-Runde (ab 12 Uhr), Finale (ab 16 Uhr).

Tel. 0676 577 75 27 Der Skate World Cup ist zum dritten Mal in Graz. 45 AthletInnen aus 17 Ländern und 1.500 BesucherInnen werden erwartet. Topathleten wieaus den USA oder der Niederländer, aber auch österreichische Größen wiekämpfen um ein Preisgeld von insgesamt 10.000 Euro. Samstag: zweite Quali-Runde (ab 12 Uhr), Finale (ab 16 Uhr). Skatepark Grünanger, Graz. 5.-7. Juli. Tel. 0676 577 75 27

Hier geht es zum Veranstaltungskalender für Samstag.

6. Zahlen der Woche



2441 Bewerber stellten sich am Freitag in der Grazer Stadthalle dem Aufnahmetest für die Medizin-Uni. Nur 360 Studienplätze sind zu vergeben. Auf einen Studienplatz kommen also sieben Bewerber. 75 Prozent der Studienplätze an allen Unis gehen an Kandidaten mit österreichischem Maturazeugnis. Die Resultate werden voraussichtlich Mitte August vorliegen.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.