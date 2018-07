Das kommt am Donnerstag, den 5. Juli auf Sie zu – 7 Infos für Graz, kurz und bündig zusammengefasst. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag!

Auf die Sonne folgen am Donnerstag Gewitter © Tengg

1. Wetter

Am Donnerstag steht zunächst recht sonniges und sommerlich warmes Wetter auf dem Programm. In der labil geschichteten Luft können aber vor Annäherung eines Störungsausläufers später am Tag lokale Gewitter entstehen. Es könnte punktuell auch heftige Entwicklungen geben. Es wird sommerlich heiß mit Höchstwerten bis 30 Grad. Der Freitag verläuft mit Störungseinfluss meist wolkig und es können sich im Tagesverlauf immer wieder Regenschauer und Gewitter ausbilden. Nach Frühwerten um 18 Grad steigen die Temperaturen bis 26 Grad.

2. Luftgüte und Pollen

Die Ozonkonzentrationen bleiben aufgrund der Wettersituation vorerst auf einem für die Jahreszeit niedrigen Niveau. Belastungen treten nur durch schwachen Gräser- und Kräuterpollenflug auf.

3. Verkehr

Aktuelle Baustellen: am Schönaugürtel, in der Steyrergasse (im Bereich Schönaugasse) zur C.-v.-Hötzendorfstraße hin gesperrt.

In der Puntigamer Straße (Kreuzungen Puchstraße/ Rudersdorfer Straße und Herrgottwiesgasse) gibt es bis Ende November zeitweise Spurzusammenlegung in Fahrtrichtung Triester Straße. Es ist mit erheblichem Staupotential ist zu rechnen.

In der Faunastraße gibt es bis zum 27.07. eine Totalsperre mit Umfahrung über ber Wetzelsdorfer Straße oder Peter-Rosegger-Straße, bzw. lokal über Brauhausstraße - Arnethgasse.

Die Kalvarienbrücke wird saniert, Spurzusammenlegungen in beide

Fahrtrichtungen.

Diese Baustellen kommen im Sommer auf Graz zu.

Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Grazer Rad- und Öffi-News

Mittwochfrüh wurde endlich die Sperre des Radwegs am Glacis aufgehoben. Die fehlende Ausweichmöglichkeit seit den schweren Unwettern war ein Ärgernis für Radfahrer.

Öffi-Nutzer haben mit der neuen App "Graz Mobil" jetzt die Möglichkeit Tickets auf dem Smartphone zu kaufen. Bis jetzt gilt das allerdings nur für die Zone 101 - ein Ausbau ist geplant. Bis jetzt können online nur Stundenkarte, 24-Stunden-Karte, Wochenkarte, Monatskarte, 3-Tages-Ticket und das Freizeitticket ausgewählt werden.

5. Wohin?

Hier geht es zum Veranstaltungskalender für Donnerstag.

6. Shopping in Graz



Am Donnerstag eröffnet das Shopping-Center Murpark die neue Shops in der Erweiterungsfläche. Der Zubaus ist 6500 Quadratmeter groß. 30 Millionen Euro wurden investiert. 18 neue Shops werden den Branchenmix erweitern. Hier finden Sie die Liste der neuen Betriebe sowie das Eröffnungsprogramm.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.