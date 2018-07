Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Es wird schwül. Für Donnerstag kündigen sich Gewitter an © Tengg

1. Wetter

Am Mittwoch kündigt sich freundliches Wetter mit einigen Wolken in hohen Schichten an. Frühtemperaturen bei 17 Grad, Höchstwerte bis 28 Grad. Teilweise ist es auch schwül. Am Donnerstag geht es zunächst mit recht sonnigem und sommerlich warmem Wetter weiter. In der labil geschichteten Luft können aber später am Tag verbreitet lokale Gewitter entstehen. Tageshöchsttemperaturen bis 30 Grad.

2. Luftgüte und Pollen

Die Ozonkonzentrationen bleiben aufgrund der Wettersituation vorerst auf einem für die Jahreszeit niedrigen Niveau. Belastungen treten durch mäßigen Gräser- und Kräuterpollenflug auf.

3. Verkehr

Aktuelle Baustellen: am Schönaugürtel, in der Steyrergasse (im Bereich Schönaugasse) zur C.-v.-Hötzendorfstraße hin gesperrt.

In der Puntigamer Straße (Kreuzungen Puchstraße/ Rudersdorfer Straße und Herrgottwiesgasse) gibt es ab dem 02.07. zeitweise Spurzusammenlegung in Fahrtrichtung Triester Straße. Es ist mit erheblichem Staupotential ist zu rechnen.

In der Faunastraße gibt es bis zum 27.07. eine Totalsperre mit Umfahrung über ber Wetzelsdorfer Straße oder Peter-Rosegger-Straße, bzw. lokal über Brauhausstraße - Arnethgasse.

Die Kalvarienbrücke wird saniert, Spurzusammenlegungen in beide

Fahrtrichtungen.

Fahrgastinformationen für Graz finden Sie hier.

Diese Baustellen kommen im Sommer auf Graz zu.

4. Olympia-Interview

Bürgermeister Siegfried Nagl war ein Gegner einer Volksbefragung über Olympia 2026 in Graz. Nun will er alle Steirer einbinden, nachdem die Machbarkeitsstudie vorliegt. Die steiermarkweite Befragung soll Ende August/ Anfang September kommen.

5. Wohin?

Hier geht es zum Veranstaltungskalender für Mittwoch.

6. Graz 2020



Die Stadt Graz hat ihre Pläne für ein Kulturjahr 2020 konkretisiert. Fünf Millionen Euro investiert die Stadt Graz in einen Förder-Call für das Kulturjahr. Die Organisationsstruktur soll schlank gehalten werden. Das Geld soll möglichst direkt in Projekte fließen. Auch Einzelpersonen können sich mit Projekten bewerben.



Die Kleine Zeitung hat hier die wichtigsten Tipps, um trotzdem zu Geld sparen, gesammelt.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.