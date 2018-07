Facebook

Der Sommer kommt wieder langsam in Schwung © Tengg

1. Wetter

Am Dienstag überwiegt der Sonnenschein, hochnebelartige Schichtwolken sollten sich bald auflösen. Am Nachmittag machen sich einige Quellwolken bemerkbar. Frühwerte um 14 Grad, Höchsttemperaturen bis 27 Grad. Am Mittwoch kündigt sich freundliches Wetter an. Frühtemperaturen bei 17 Grad, Höchstwerte um die 27 Grad.

2. Luftgüte und Pollen

Die Ozonkonzentrationen bleiben aufgrund der noch kühlen und labil geschichteten Luftmassen vorerst auf einem für die Jahreszeit niedrigen Niveau. Belastungen treten durch mäßigen Gräser- und Kräuterpollenflug auf.

3. Verkehr

Aktuelle Baustellen: am Schönaugürtel, in der Steyrergasse (im Bereich Schönaugasse) zur C.-v.-Hötzendorfstraße hin gesperrt.

In der Puntigamer Straße (Kreuzungen Puchstraße/ Rudersdorfer Straße und Herrgottwiesgasse) gibt es ab dem 02.07. zeitweise Spurzusammenlegung in Fahrtrichtung Triester Straße. Es ist mit erheblichem Staupotential ist zu rechnen.

In der Faunastraße gibt es bis zum 27.07. eine Totalsperre mit Umfahrung über ber Wetzelsdorfer Straße oder Peter-Rosegger-Straße, bzw. lokal über Brauhausstraße - Arnethgasse.

Die Kalvarienbrücke wird saniert, Spurzusammenlegungen in beide

Fahrtrichtungen.

Fahrgastinformationen für Graz finden Sie hier.

Diese Baustellen kommen im Sommer auf Graz zu.

4. Was Graz bewegt

Der Stillstand der Grazer Öffis Montagfrüh dauerte kürzer als angenommen. Bis um 10.30 Uhr kam es zu Behinderungen. Auch die ÖBB-Züge kamen schnell wieder in Gang. Der ÖAMTC meldete zähen Verkehr in der Innenstadt und an Knotenpunkten. Das große Chaos in Nah- und Fernverkehr blieb aber aus.

5. Wohin?

Umweltforum

Im Rahmen des 3. Umweltforums wird zur Buchvorstellung inklusive Vortrag und Diskussionsmöglichkeit mit dem Autor Conrad Amber geladen. In seinem neuen Buch "Bäume auf die Dächer, Wälder in die Stadt" setzt er sich undogmatisch für mehr Natur in allen Lebensbereichen ein. Ein begrüntes Flachdach mit benutzbaren Räumen, auf welchen Bienenzucht, Erholung und Ackerbau möglich ist, wird ebenso vorgestellt, wie Grünfassaden, die eine Klimaanlage überflüssig machen.

Tel. 0316 872-4301



Bäume im Annenviertel

Der Volksgarten und Metahofpark zeichnen sich durch ihren alten Baumbestand aus. Beim Rundgang führt Kräuterexperte Michael Flechl durch die Parks im grünen Herzen vom Annenviertel und erzählt von den wichtigsten Bäumen und Sträucher, wie dem Ginkgo. Umrandet wird der Spaziergang von der Bedeutung der Bäume in der Stadt, wie Kühlung und Filterung der Luft von Feinstaub und Schadstoffen.

Tel. 0699 17 22 65 17



Nuovo Cinema Italia 2018

Zum 12. Mal gibt es italienisches Kino der Gegenwart in Graz zu sehen. Sieben Graz-Premieren und eine große Vielfalt an Themen wird geboten. Alle Filme werden in italienischer Originalfassung mit deutschen Untertiteln gezeigt. Am Dienstag wird "Indivisibili" - Unzertrennlich gezeigt.

KIZ Royal, Graz. bis 8. Juli, 18.30 Uhr . Tel. 0316 82 11 86

Hier geht es zum Veranstaltungskalender für Dienstag.

6. Tarif-Update



Mit dem 1. Juli sind die Öffi-Tarife gestiegen:



Stundenkarte: 2,40 Euro

24-Stunden-Karte: 5,30 Euro

Wochenkarte: 14,80 Euro

Monatskarte: 49,50 Euro

Halbjahrskarte: 254 Euro

Jahreskarte: 440 Euro



Die Kleine Zeitung hat hier die wichtigsten Tipps, um trotzdem zu Geld sparen, gesammelt.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.