Zum 12. Mal gibt es italienisches Kino der Gegenwart in Graz zu sehen. Sieben Graz-Premieren und eine große Vielfalt an Themen wird geboten. Alle Filme werden in italienischer Originalfassung mit deutschen Untertiteln gezeigt. Am Sonntag wird "La ragazza del mondo" - Die Welt der anderen gezeigt.