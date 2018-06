Facebook

Heute geht es los. Am Sonntag wird es ernst in Spielberg © Holding Graz/Emanuel Droneberger

1. Wetter

Am Freitag erwartet wir schon etwas freundlicheres Wetter. Es ziehen aber noch ein paar Regenschauer durch, am Nachmittag vielleicht stellenweise Gewitter. Im Tagesverlauf gibt es jedoch sonnige Auflockerungen. Mit den Temperaturen geht es ein wenig bergauf, die Tageshöchstwerte erreichen bis zu 25 Grad. Dazu weht mäßiger Wind. Am Samstag setzt sich die Wetterbesserung fort. Tagsüber ist es dann durchwegs sonnig. Dazu weht mäßiger Nordwind und die Temperaturen steigen auf bis 28 Grad.

2. Luftgüte und Pollen

Es ist mit einer geringen Ozonbelastung zu rechnen. Belastungen treten nur durch schwachen Gräser- und Kräuterpollenflug auf.

3. Verkehr

Aktuelle Baustellen: am Schönaugürtel, in der Steyrergasse (im Bereich Schönaugasse) zur C.-v.-Hötzendorfstraße hin gesperrt. Auch in der Riesstraße wird bis zum 29.06. gebaut. Es kommt zu Spurzusammenlegungen.

In der Faunastraße gibt es bis zum 27.07. eine Totalsperre mit Umfahrung über ber Wetzelsdorfer Straße oder Peter-Rosegger-Straße, bzw. lokal über Brauhausstraße - Arnethgasse.

Die Kalvarienbrücke wird saniert, Spurzusammenlegungen in beide

Fahrtrichtungen.

Fahrgastinformationen für Graz finden Sie hier.

Hier finden Sie die Baustellenvorschau für den Sommer.

4. Alles Spielberg

Eine "Grand-Prix-Bim", Formel-1-Stars Daniel Ricciardo, Max Verstappen sowie Helmut Marko bei einer Ehrenrunde – diese Woche drehte sich auch in Graz alles um den Motorsport, der bis Sonntag in Spielberg zu Gast ist. Tausende Fans nutzten die Chance auf ein Erinnerungsfoto. "Schloßberg grüßt Spielberg", heißt es dann auch am Samstag: Da steht die mit Spannung erwartete Premiere des Grazer Schloßbergballs im Zeichen der Formel 1.

5. Wohin?

Hier geht es zum heutigen Veranstaltungskalender.

6. Olympia-News



Die Machbarkeitsstudie für die Olympische Winterspiele 2026 in Graz, Schladming & Co liegt vor: Die Großveranstaltung sei demnach mit einem Organisationsbudget von 1,14 Millarden Euro ohne öffentliche Gelder machbar. Der heimische Wertschöpfungseffekt wird mit 1,67 Milliarden Euro angegeben.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.