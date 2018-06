Facebook

Wer weiß, wo in Graz dieses Haus steht? © Tengg

1. Wetter

Der Donnerstag wird nass. Die Wolken hängen tief, dazu gibt es Regen. Am Nachmittag geht der Niederschlag in Schauerform über, es gibt damit auch Regenpausen und stellenweise ein paar Aufhellungen. Es bleibt windig und kühl. Die Temperaturen steigen von auf maximal 20 Grad. Am Freitag erwartet uns schon freundlicheres Wetter. Es ist aber noch unbeständig und nach etwas Sonnenschein sind überall ein paar Schauer möglich. Mit den Temperaturen geht es bergauf, die Tageshöchstwerte erreichen bis zu 26 Grad. Dazu weht mäßiger Wind.

2. Luftgüte und Pollen

Es ist eine ausgezeichnete Luftqualität zu erwarten. Belastungen treten nur durch schwachen Gräser- und Kräuterpollenflug auf.

3. Verkehr

Aktuelle Baustellen: am Schönaugürtel, in der Steyrergasse (im Bereich Schönaugasse) zur C.-v.-Hötzendorfstraße hin gesperrt. Auch in der Riesstraße wird bis zum 29.06. gebaut. Es kommt zu Spurzusammenlegungen.

In der Faunastraße gibt es bis zum 27.07. eine Totalsperre mit Umfahrung über ber Wetzelsdorfer Straße oder Peter-Rosegger-Straße, bzw. lokal über Brauhausstraße - Arnethgasse.

Die Kalvarienbrücke wird saniert, Spurzusammenlegungen in beide

Fahrtrichtungen.

Fahrgastinformationen für Graz finden Sie hier.

Hier finden Sie die Baustellenvorschau für den Sommer.

4. Murufer-Umfrage

Die diese Woche vorgestellten Pläne für den Umbau des Grazer Murufers sorgt für Aufsehen. Geplant sind fünf direkte Zugänge zur Mur mit größeren und kleineren Buchten sowie eine Schifflinie. Auch Stufenanlagen und "Stadtbalkone" sowie andere Erholungsflächen soll es geben. Bei der Online-Umfrage der Kleinen Zeitung bejahen rund 75 Prozent die Pläne. Wir haben auch direkt in der Innenstadt nachgefragt.

5. Wohin?

Hier geht es zum heutigen Veranstaltungskalender.

6. Denkmalschutz in Graz



Sehenswürdigkeiten-Tour in Graz? Die Mur-Metropole hat eine Vielzahl teils kuriose denkmalgeschützte Blickfänge anzubieten. Denn unter Schutz stehen nicht nur "Klassiker" wie das "gemalte Haus" in der Herrengasse. Hier kommen Sie zur Fotoserie der ungewöhnlichsten geschützten Objekte der Landeshauptstadt.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.