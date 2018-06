Facebook

Am TU-Campus Inffeldgasse findet heute ein Nachhaltigkeitstag statt © Helmut Lunghammer - TU Graz

1. Wetter

Ausläufer des Azorenhochs "Christof" bestimmten bisher das Wetter in Graz. Der Donnerstag bringt bis über Mittag hinaus noch verbreitet sonniges, teils sogar heißes Sommerwetter. Im Vorfeld der Kaltfront, die uns am Freitag erreicht, wird die Luftschichtung aber zunehmend labil. Gegen Abend sowie in der Nacht auf Freitag kommen Schauer und Gewitter auf Graz zu. Tageshöchstwerte bis an die 30 Grad. Am Freitag kühlt es auf unter 20 Grad ab. Anfangs noch dichte Wolken und Regenschauer, im Tagesverlauf setzt sich immer häufiger die Sonne durch.

2. Luftgüte und Pollen

Durch das sommerliche Wetter steigen die Ozonbelastungen an, ohne jedoch die Werte der Informationsschwelle zu erreichen. Belastungen treten durch starken Gräser- und Kräuterpollenflug auf.

3. Verkehr

Aktuelle Baustellen: am Schönaugürtel, in der Steyrergasse (im Bereich Schönaugasse) zur C.-v.-Hötzendorfstraße hin gesperrt. Auch in der Riesstraße wird bis zum 29.06. gebaut. Es kommt zu Spurzusammenlegungen.

In der Faunastraße gibt es bis zum 27.07. eine Totalsperre mit Umfahrung über ber Wetzelsdorfer Straße oder Peter-Rosegger-Straße, bzw. lokal über Brauhausstraße - Arnethgasse.

Die Kalvarienbrücke wird saniert, Spurzusammenlegungen in beide

Fahrtrichtungen.

In der Neuen Stiftingtalstraße (Bereich Billrothgasse und Stiftingtalstraße) gibt es bis zum 22.06. zwischen 8.30-16 Uhr eine Postenregelung.

In der Stiftingtalstraße (Bereich Hahnhofweg) wird eine Bushaltestelle und ein Fahrbahnteiler errichtet.

Fahrgastinformationen für Graz finden Sie hier.

Hier finden Sie die Baustellenvorschau für den Sommer.

4. Graz in Zukunft

Durch eine Bezirksratssitzung wurde ein brisantes Projekt bekannt, das dem Augarten eine Murbucht bescheren könnte. Die Umgestaltung soll eine Liegewiese und einen Strand beinhalten. Bürgermeister Siegfried Nagl betont, dass die Bucht derzeit nicht mehr als eine Idee sei. Im Sommer wolle man die Maßnahmen vorstellen.

5. Wohin?

Großer Rosegger-Abend

Zum 100. Todestag von Peter Rosegger werden vier neue Bücher präsentiert: Die Einzelbände "Waldheimat" und "Jakob der Letzte" sowie Bücher von Christian Teissl und Franz Defregger . Johannes Silberschneider liest Passagen aus allen vier Büchern.

Joanneunmsviertel, Graz. 21. Juni., 19 Uhr.

Coquette Jazz Band

The Coquette Jazz Band stellt an diesem Abend ihr brandneues Album vor. Der Fokus der Band liegt auf der Musik der Zeit des Swings und Swing-Tanzens. Zu ihrem Repertoire gehören Werke von Fats Waller, John Kirby, Bix Beiderbecke oder auch Duke Ellington. Für Tanz-Fans wird es Platz zum Tanzen geben

tube's, Graz. 21. Juni., 20 Uhr.

Steirische Bonsaitage

Der Bonsaiclub Steiermark lädt zur Bonsaiausstellung in den Citypark. Dort kann japanische Bonsaikunst erlebt werden. Gezeigt werden Bonsais in verschiedenen Entwicklungsstadien.

Tel. 0316 71 15 80 Der Bonsaiclub Steiermark lädt zur Bonsaiausstellung in den Citypark. Dort kann japanische Bonsaikunst erlebt werden. Gezeigt werden Bonsais in verschiedenen Entwicklungsstadien. Citypark, Graz. 21.-23 Juni., ab 9 Uhr. Tel. 0316 71 15 80

Hier geht es zum heutigen Veranstaltungskalender.

6. Graz im internationalen Vergleich



Die Grazer Med Uni wurde in einer Liste der "jungen Universtitäten" (ab Gründungsjahr 2000) weltweit auf Platz acht gereiht. Im THE-Hochschulranking der in den letzten 50 Jahren gegründeten Universitäten ist die Med Uni auf Platz 41 unter 250 gereihten Hochschulen.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder Sie schreiben uns auf fb.com/kleine.graz.