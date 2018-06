Das kommt am Mittwoch, dem 13. Juni auf Sie zu – 7 Infos für Graz, kurz und bündig zusammengefasst. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag!

Die Abkühlung ist da. Das schlechte Wetter leider auch © Tengg

1. Wetter

Am Mittwoch gibt es unbeständiges Wetter mit Schauern und Gewittern. Die Temperaturen gehen deutlich zurück. Es zeigt sich zunächst noch die Sonne, ehe man ab dem späteren Nachmittag mit Gewittern und Windböen rechnen muss. Frühwerte um 17 Grad. Höchstwerte vor den Gewittern bis zu 26 Grad. Der Donnerstag verläuft bewölkt und es kühlt weiter ab. Höchstwerte bis 22 Grad.

2. Luftgüte und Pollen

Es bleiben sämtliche Schadstoffkonzentrationen auf niedrigem Niveau. Belastungen treten durch mäßigen Gräser- und Kräuterpollenflug auf.

3. Verkehr

Aktuelle Baustellen: am Schönaugürtel, in der Steyrergasse (im Bereich Schönaugasse) zur C.-v.-Hötzendorfstraße hin gesperrt. Auch in der Riesstraße wird bis zum 29.06. gebaut. Es kommt zu Spurzusammenlegungen.

In der Faunastraße gibt es bis zum 27.07. eine Totalsperre mit Umfahrung über ber Wetzelsdorfer Straße oder Peter-Rosegger-Straße, bzw. lokal über Brauhausstraße - Arnethgasse.

Die Kalvarienbrücke wird saniert, Spurzusammenlegungen in beide

Fahrtrichtungen.

In der Neuen Stiftingtalstraße (Bereich Billrothgasse und Stiftingtalstraße) gibt es bis zum 22.06. zwischen 8.30-16 Uhr eine Postenregelung.

In der Stiftingtalstraße (Bereich Hahnhofweg) wird eine Bushaltestelle und ein Fahrbahnteiler errichtet.

Die aktuelle Verkehrslage sehen Sie hier.

Weitere Details und Baustellen.

4. Graz in Zukunft

Die größte Indoor-Trockenrutsche Europas soll nun schon im November eröffnet werden. Die Rede ist von der geplanten Schloßberg-Rutsche. Die 60 Meter hohe Konstruktion wird sich um den Schloßberglift winden. Baubeginn ist im Juli.

5. Wohin?

Waldfest

Unter dem Motto "Wald.Heimat.Steiermark" laden 27 Organisationen des steirischen Waldes zum Waldfest am Grazer Hauptplatz ein! Am Programm stehen Fachinformation, Motorsägenschnitzen, ein Quiz mit Presiverlosung, Holzbastelwerkstatt, Bauernspezialitäten und vieles mehr.

Hauptplatz, Graz. 13. Juni., Eröffnung: 10 Uhr. Tel. 0316 82 53 25





Mehr als 50 Grazer Organisationen, Vereine und Einrichtungen rufen zum "Friedensweg" durch die Grazer Innenstadt auf. Ziel des Aktionsbündnisses ist, bestehende Friedensinitiativen zu bündeln und Organisationen in ihrem nachhaltigen, solidarischen Bestreben miteinander zu vernetzen. 19.30 Uhr: Ausklang vor dem Uhrturm.

Start: Am Eisernen Tor, Graz. 13. Juni., 17.30 Uhr. Tel. 0316 32 44 34





Bis 17. Juni verwandelt das Springfestival Graz wieder

Tel. 0316 871 871 11 in ein vibrierendes Zentrum für elektronische Kunst und Musik. Über 100 internationale Acts begeistern jedes Jahr über 10.000 Besucher, die aus ganz Europa in die steirische Landeshauptstadt pilgern. Live-Konzerte, Performances, DJ Acts, Visual Art und interaktive Installationen zeigen ein Best-of der elektronischen Kunst- und Musikszene. Verschiedene Orte, Graz. 13.-17. Juni. Tel. 0316 871 871 11

6. Kurioses aus Graz



Stadt Graz, Kuratorium für Verkehrssicherheit und Polizei orten bei Radfahrern zu hohe Geschwindigkeiten speziell in Kreuzungsbereichen. Um dem entgegenzuwirken stehen derzeit lebende "RADarkästen" an diesen Punkten, um Raser zu "blitzen".

7. In Graz für Sie da

