Das Wetter scheint dem Vatertag wohlgesinnt zu sein © Tengg

1. Wetter

Am Sonntag zeigt sich das Wetter recht sonnig und freundlich. Ab Mittag bilden sich größere Quellwolken, es sollte aber trocken bleiben. Nach Frühwerten um 16 Grad wird es tagsüber sommerlich heiß. Die 30-Grad-Marke winkt. Sonnig und sogar einen Tick heißer geht es am Montag weiter. Am Nachmittag sind Schauer möglich.

2. Luftgüte und Pollen

Durch die Wettersituation bleiben sämtliche Schadstoffkonzentrationen auf niedrigem Niveau. Belastungen treten durch starken Gräser- und Kräuterpollenflug sowie schwachen Roggenpollenflug auf.

3. Verkehr

Aktuelle Baustellen: am Schönaugürtel, in der Steyrergasse (im Bereich Schönaugasse) zur C.-v.-Hötzendorfstraße hin gesperrt. Auch in der Riesstraße wird bis zum 29.06. gebaut. Es kommt zu Spurzusammenlegungen. Am 11. Juni wird die Umleitung in der St.-Peter-Haupstraße aufgehoben.

In der Faunastraße gibt es von 11.06.-27.07. eine Totalsperre mit Umfahrung über ber Wetzelsdorfer Straße oder Peter-Rosegger-Straße, bzw. lokal über Brauhausstraße - Arnethgasse.

Die Kalvarienbrücke wird saniert, Spurzusammenlegungen in beide

Fahrtrichtungen.

In der Neuen Stiftingtalstraße (Bereich Billrothgasse und Stiftingtalstraße) gibt es bis zum 22.06. zwischen 8.30-16 Uhr eine Postenregelung.

In der Stiftingtalstraße (Bereich Hahnhofweg) wird eine Bushaltestelle und ein Fahrbahnteiler errichtet.

Weitere Details und Baustellen.

Die aktuelle Verkehrslage sehen Sie hier.

4. Graz in Zukunft

Graz bekommt eine neue Eishalle. Beim Stadion Liebenau werden bereits alle Vorbereitungen für diese "Eissport-Trainingshalle B" samt Erweiterung der Tiefgarage getroffen, die zwischen Eis- und Fußballstadion gebaut wird. Damit will sich die Stadt für die Eiskunstlauf-EM im Jänner 2020 rüsten. Und genau deswegen gibt es bei diesem Projekt einen enormen Zeitdruck – bis dorthin muss alles fertig sein.

5. Wohin?

Murkultur-Festival 2018

Die Murinsel und Murpromenade locken am ersten von insgesamt vier Sonntagen die Grazer Bevölkerung mit umfangreichen Kultur-, Bewegungs- und Kulinarik-Genuss. Musik, Tanz, Workshops, Lesungen und mehr werden geboten. Im Naturkundemuseum gibt es außerdem eine Mur-Ausstellung (Führung: 13 Uhr). Hier finden Sie das Eröffnungsprogramm im Detail.

Murinsel/ Murpromenade, Graz. 10. Juni., ab 11 Uhr Tel. 0664 420 30 99





Zur Feier des Vatertags ist am Sonntag freier Eintritt in alle Museen des Joanneums, eine kleine Überraschungen für alle Väter inklusive.

Joanneumsviertel, Graz. 10. Juni. Tel. 0316 80 17-9100





Beim ersten steirischen Krapfensonntag backen und servieren die heimischen Bäuerinnen 20 verschiedene süße und pikante Krapfen. Die kleinen Gäste können den ganzen Tag über in der Kinder-Krapfenbackstube ihre eigenen Krapfen formen und gestalten.

Steiermarkhof, Graz. 10. Juni., 10 Uhr Tel. 0 316 80 50 71-11



Hier geht es zum heutigen Veranstaltungskalender.

6. Nicht vergessen



Am Sonntag ist Vatertag!

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar.