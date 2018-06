Facebook

Wir wünschen Ihnen einen guten Start in den Samstag © Tengg

1. Wetter

Der Samstag wird unbeständig. Oft ist es bewölkt, es gibt auch einige sonnige Phasen. Speziell ab Mittag sind Regenschauer möglich. Nach Frühwerten bei 16 Grad erreichen die Höchstwerte bis zu 26 Grad. Am Sonntag wird es sonnig und hochsommerlich warm. Am Nachmittag nimmt die Quellbewölkung wieder zu. Es sind bis knapp 30 Grad möglich.

2. Luftgüte und Pollen

Durch die aktuelle Wettersituation können sich derzeit keine höheren Ozonbelastungen aufbauen. Belastungen treten durch mäßigen Gräser- und Kräuterpollenflug sowie Roggenpollenflug auf.

3. Verkehr

Zwischen 15.30 und 21.30 Uhr ist am 9. Juni aufgrund des Grazathlons mit Verkehrsbehinderungen entlang der Strecke zu rechnen.

Es gibt neue Baustellen: am Schönaugürtel, in der Steyrergasse (im Bereich Schönaugasse) zur C.-v.-Hötzendorfstraße hin gesperrt. Auch in der Riesstraße wird bis zum 29.06. gebaut. Es kommt zu Spurzusammenlegungen. Am 11. Juni wird die Umleitung in der St.-Peter-Haupstraße aufgehoben.

In der Faunastraße gibt es von 11.06.-27.07. eine Totalsperre mit Umfahrung über ber Wetzelsdorfer Straße oder Peter-Rosegger-Straße, bzw. lokal über Brauhausstraße - Arnethgasse.

Die Kalvarienbrücke wird saniert, Spurzusammenlegungen in beide

Fahrtrichtungen.

In der Neuen Stiftingtalstraße (Bereich Billrothgasse und Stiftingtalstraße) gibt es bis zum 22.06. zwischen 8.30-16 Uhr eine Postenregelung.

In der Stiftingtalstraße (Bereich Hahnhofweg) wird eine Bushaltestelle und ein Fahrbahnteiler errichtet.

Weitere Details und Baustellen.

Die aktuelle Verkehrslage sehen Sie hier.

4. Graz in Zukunft

Die Stadt Graz hat am "Dominikanergrund" für die nächsten 70 Jahre 9.600 Quadratmeter an Grün- und Sportflächen am Münzgrabengürtel gepachtet. Ab Herbst 2019 sollen diese errichtet werden. Geplant sind zwei Bürgerbeteiligungsveranstaltungen sowie ein Beteiligungskonzept, um die Ideen der Bürger miteinfließen zu lassen.

5. Wohin?

Hier geht es zum heutigen Veranstaltungskalender.

6. Heute ist...



der Welttag des Gin. Der zweite Samstag im Juni steht im Zeichen des Spirituosen aus Wacholder und anderen Gewürzen. Auch ein besonderer Geburtstag fällt auf den Samstag. Die Rede ist von Donald Duck. Die berühmteste Ente der Welt hatte ihren ersten filmischen Auftritt am 9. Juni 1934, wenn auch zunächst nur in einer Nebenrolle:

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar.