Das kommt am Freitag, dem 8. Juni auf Sie zu – 7 Infos für Graz, kurz und bündig zusammengefasst. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag!

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Tage werden länger. Abendlicher Blick auf das Museum der Wahrnehmung am Augarten © Tengg

1. Wetter

Am Freitag scheint häufig die Sonne und mit teils föhnigem Südwind wird es sommerlich warm, teils sogar heiß. Gegen Abend könnte es teils kräftige Gewitter geben. Höchstwerte bis 28 Grad. Das Wochenende startet wieder unbeständig und gewitteranfällig. Am Samstag nimmt ab Mittag die Schauer- und Gewitterbereitschaft wieder deutlich zu.

2. Luftgüte und Pollen

Durch die starke Bewölkung können sich derzeit keine höheren Ozonbelastungen aufbauen. Belastungen treten durch mäßigen Gräser- und Kräuterpollenflug sowie Roggenpollenflug auf.

3. Verkehr

Es gibt neue Baustellen: am Schönaugürtel (Spurzusammenlegung in Richtung Triester Straße), die Steyrergasse (im Bereich Schönaugasse) zur C.-v.-Hötzendorfstraße hin gesperrt. Auch in der Riesstraße wird ab heute im Bereich des LKH gebaut.

Die Kalvarienbrücke wird saniert, Spurzusammenlegungen in beide

Fahrtrichtungen.

In der Stiftingtalstraße (Bereich Hahnhofweg) wird eine Bushaltestelle und ein Fahrbahnteiler errichtet.

Weitere Details und Baustellen.

Die aktuelle Verkehrslage sehen Sie hier.

4. Am Schauplatz

Ende Mai 2017 wurde der Grazer Südgürtel feierlich eröffnet. Drei Jahre Bauzeit und 167 Millionen Euro waren nötig, mit dem Ziel die Verkehrslawine im Süden von Graz ein wenig entschärfen und die Fahrtzeit erheblich verkürzen. Die Kleine Zeitung zieht ein Jahr später Bilanz.

5. Wohin?

Hier geht es zum Veranstaltungskalender für den Donnerstag.

6. Heute ist...



der Welttag der Ozeane. Seit 2009 ist der 8. Juni offiziell der Tag des Meeres. Ziel ist es eine weltweite Aufmerksamkeit für die ökologischen Herausforderungen und Bedrohung des Lebensraums Meer zu schaffen. Acht Millionen Tonnen Plastik verschmutzen die Ozeane Jahr für Jahr.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar.