Das kommt am Mittwoch, dem 6. Juni auf Sie zu – 7 Infos für Graz, kurz und bündig zusammengefasst. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag!

Das Kunsthaus von oben - zumindest in Miniaturform © Flickr

1. Wetter

Schon am Vormittag stellt sich am Mittwoch hohe Gewitterbereitschaft ein. Es können wieder teils heftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und Windböen dabei sein. Es bleibt schwül-warm. Frühwerte bei 18 Grad. Die Tageshöchsttemperaturen klettern auf bis 28 Grad. Am Donnerstag bleibt Graz anfällig für Gewitter und Regenschauer. Die Temperaturen bleiben unverändert.

2. Luftgüte und Pollen

Belastungen treten durch starken Gräser- und Kräuterpollenflug sowie mäßigen Roggenpollenflug auf.

3. Verkehr

Es gibt neue Baustellen: am Schönaugürtel (Spurzusammenlegung in Richtung Triester Straße), die Steyrergasse (im Bereich Schönaugasse) zur C.-v.-Hötzendorfstraße hin gesperrt. Auch in der Riesstraße wird ab heute im Bereich des LKH gebaut.

Die Kalvarienbrücke wird saniert, Spurzusammenlegungen in beide

Fahrtrichtungen.

In der Stiftingtalstraße (Bereich Hahnhofweg) wird eine Bushaltestelle und ein Fahrbahnteiler errichtet.

Weitere Details und Baustellen.

Die aktuelle Verkehrslage sehen Sie hier.

4. Worüber Graz spricht

Von den neuesten Unwettern war neben Hartberg-Fürstenfeld und der Südoststeiermark auch Graz-Umgebung besonders betroffen. Getreide, Mais, Kürbis, Soja Hirse und Weinkulturen wurden durch Hagel und Starkniederschläge stark mitgenommen. Es wurde ein Gesamtschaden an landwirtschaftlichen Kulturen von 1,3 Millionen Euro verursacht.

5. Wohin?

European Footvolley Championship

Die internationale Footvolley-Elite kommt nach Graz. Zwischen 6. und 9. Juni wird der Grazer Hauptplatz zum Sandplatz. 16 Mannschaften aus den 13 besten Ländern Europas spielen um den Titel. Österreich schickt die nationalen Meister Jakob und Klemens Hofmann-Wellenhof auf den Platz. Beim nationalen Qualifikationsturnier wird sich im Vorfeld noch ein zweites rot-weiß-rotes Team für die EM qualifizieren.

Hauptplatz, Graz. 6.-9. Juni. Tel. 0316 80 75





Kinofans können wieder das besondere Flair eines Open-Air-Kinos mitten in Graz genießen. Beim "Leslie Open"-Sommerkino werden über 70 verschiedene Filme gezeigt. Heute wird das Drama "The Square" von Ruben Östlund gespielt.

Joanneumsviertel, Graz. 6. Juni., 21 Uhr. Tel. 0 316 871 871 11





Beim großen Bücherflohmarkt der Stadtbibliothek stehen bis zum 8. Juni circa 10.000 Bücher und Medien zur Auswahl. Geboten werden wieder viele Bücher an aus den in diesem Jahr ausgeschiedenen Medien aus den Beständen der Stadtbibliotheken.

Platz der Freiwilligen Schützen (ggü. Hauptbibliothek Zanklhof), Graz. 6. Juni., 10-17 Uhr. Tel. 0316 872-800

Hier geht es zum Veranstaltungskalender für den Mittwoch.

6. Heute ist...



der Welttag des Laufens. Der Aktionstag wird seit 2016 am jeweils ersten Mittwoch im Juni gefeiert. Ins Leben gerufen wurde der Global Running Day von über 100 verschiedenen Lauforganisationen. Bleibt zu hoffen, dass das Wetter einen Lauf im Trockenen zulässt...

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar.