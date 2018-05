Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Schloßberg lädt ein, den Blick für das Besondere zu schulen © Flickr

1. Wetter

Der Mittwoch beginnt trüb, die Sonne zeigt sich vorerst wohl wenig. Es sickert in Folge trockenere Luft ein, dennoch sind Regenschauer möglich. Wind aus Südost. Höchsttemperaturen bis 27 Grad. Zu Frohnleichnam zeigt sich nach Auflösung von Restwolken bis zum Abend die Sonne und es bleibt trocken. Südlicher Wind und sommerlich warm, die Tageshöchsttemperaturen kommen auf 28 Grad.

2. Luftgüte und Pollen

Die Ozonkonzentrationen liegen witterungsbedingt auf einem relativ niedrigen Niveau. Aktuell gibt es einen starken Gräserpollenflug sowie mäßigen Roggen- und Kräuterpollenflug.

3. Verkehr

In der Faunastraße 17-33 gibt es bis Juli eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer) aufgrund von Bauarbeiten für Wasserversorgung und Fernwärme. Es besteht eine Umfahrung über die Wachtelgasse.





gibt es bis Juli eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer) aufgrund von Bauarbeiten für Wasserversorgung und Fernwärme. Es besteht eine Umfahrung über die Wachtelgasse. Wegen eines Sondertransports wird der Kreuzungsbereich Kalvariengürtel / Kalvarienbergstraße sowie die Augasse in den Nachtstunden von 29. auf 30. Mai (ab ca. 01.00 Uhr) für circa 2 Stunden gesperrt! Umfahrung nur über die Keplerbücke, bzw. Weinzödlbrücke möglich.





/ sowie die in den Nachtstunden von 29. auf 30. Mai (ab ca. 01.00 Uhr) für circa 2 Stunden gesperrt! Umfahrung nur über die Keplerbücke, bzw. Weinzödlbrücke möglich. In der Karl-Morre-Straße 82 kommt es wegen einer Kranaufstellung bis Ende Juli zu Spurumlegungen.

In der Kärntner Straße 96 werden auf Höhe der Busgarage ein Busfahrstreifen und eine Ampel errichtet sowie der Gehsteig erneuert. Es werden je nach Baufortschritt die Fahrspuren zusammen- oder umgelegt.





werden auf Höhe der Busgarage ein Busfahrstreifen und eine Ampel errichtet sowie der Gehsteig erneuert. Es werden je nach Baufortschritt die Fahrspuren zusammen- oder umgelegt. In der Krausgasse wird bis Juni im Bereich Prangelgasse bis Vinzenzgasse im Zuge einer Straßensanierung die Wasserversorgung erneuert: Totalsperre (ausgenommen Anrainer).



wird bis Juni im Bereich Prangelgasse bis Vinzenzgasse im Zuge einer Straßensanierung die Wasserversorgung erneuert: Totalsperre (ausgenommen Anrainer). In der Lustbühelstraße wird bis Mai die Wasserversorgung erweitert. In Nachtarbeit wird dabei die Waltendorfer Hauptstraße gequert.





wird bis Mai die Wasserversorgung erweitert. In Nachtarbeit wird dabei die Waltendorfer Hauptstraße gequert. In der Peterstalstraße 140-185 besteht bis 30.06. eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer) aufgrund von Arbeiten an der Wasserversorgung. Es wird eine großräumige Umleitung wird eingerichtet.





besteht bis 30.06. eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer) aufgrund von Arbeiten an der Wasserversorgung. Es wird eine großräumige Umleitung wird eingerichtet. In der Prangelgasse wird bis Juni im Bereich Eggenberger Allee bis Krausgasse im Zuge einer Straßensanierung die Wasserversorgung erneuert: Totalsperre (ausgenommen Anrainer)

Bis Ende April wird bei zeitweiser Postenregelung im Bereich Eggenberger Allee bis Klopstockgasse die Straße saniert.





wird bis Juni im Bereich Eggenberger Allee bis Krausgasse im Zuge einer Straßensanierung die Wasserversorgung erneuert: Totalsperre (ausgenommen Anrainer) Bis Ende April wird bei zeitweiser Postenregelung im Bereich Eggenberger Allee bis Klopstockgasse die Straße saniert. In der Puntigamer Straße kommt es ab Mai in den Kreuzungsbereichen Puchstraße und Herrgottwiesgasse zu Umbauarbeiten.





kommt es ab Mai in den Kreuzungsbereichen Puchstraße und Herrgottwiesgasse zu Umbauarbeiten. In der Radegunder Straße gibt es im Bereich Rotmoosweg bis zum 08.06. eine Postenregelung.





gibt es im Bereich Rotmoosweg bis zum 08.06. eine Postenregelung. In der St.-Peter Hauptstraße im Bereich Styriastraße bis Abzweigung Raaba gibt es bis Ende Juni eine Umleitung stadtauswärts: Styriastraße - Maggstraße - St. Peter-Gürtel (der Kreuzungsbereich Maggstraße/ St.-Peter-Gürtel

wird für die Umleitung adaptiert (Linksabbieger/ VLSA)





im Bereich Styriastraße bis Abzweigung Raaba gibt es bis Ende Juni eine Umleitung stadtauswärts: Styriastraße - Maggstraße - St. Peter-Gürtel (der Kreuzungsbereich Maggstraße/ St.-Peter-Gürtel wird für die Umleitung adaptiert (Linksabbieger/ VLSA) In der Steinbergstraße wird ab Mai im Bereich Stadtgrenze bis Kreuzung Mantscha bei Postenregelung die Straße saniert.





wird ab Mai im Bereich Stadtgrenze bis Kreuzung Mantscha bei Postenregelung die Straße saniert. In der Ulrich-Lichtenstein-Gasse gibt es bis zum 19.06. eine Totalsperre im Bereich C.-v.-Hötzendorfstraße bis Bahnübersetzung. Die Wasserversorgung wird erneuert. Umfahrung über Fröhlichgasse, bzw. Puntigamer Straße.





gibt es bis zum 19.06. eine Totalsperre im Bereich C.-v.-Hötzendorfstraße bis Bahnübersetzung. Die Wasserversorgung wird erneuert. Umfahrung über Fröhlichgasse, bzw. Puntigamer Straße. In der Wiener Straße 8-22 wird bis Ende August der Bereich Zeillergasse bis Grüne Gasse neugestaltet. Es muss mit lange Wartezeiten gerechnet werden!

4. Was Graz bewegt

Wien diskutiert eine Citymaut, die in Graz trotz Luftgüte-Studie verworfen wurde. Das Graz Modell würde sich aber in einem zentralen Punkt unterscheiden: Während in Wien nur die Pendler an der Stadtgrenze zahlen sollen, hätten in Graz alle innerhalb des Großraumes gezahlt, also auch der Binnenverkehr. Die näheren Details zu den Modellen können Sie hier nachlesen.

5. Ausgewählte Event-Tipps

Filmfestival 2018

...der österreichischen Filmautoren. Bei der Staatsmeisterschaft des nicht-kommerziellen Films stellen vier Tage lang 53 Filme von 50 Autoren und 32 Vereinen aus ganz Österreich und Südtirol einer fachkundigen Jury, die neben Gold-, Silber- und Bronzemedaillen auch den Staatsmeister vergibt. Der Staatsmeistertitel wird am 2. Juni im Rahmen eines festlichen Filmabends (19.30 Uhr) verliehen. Hier finden Sie die genaue Programmübersicht.

Steiermarkhof, Graz. 30. Mai bis 2. Juni. Tel. 0 664 133 54 08





...der österreichischen Filmautoren. Bei der Staatsmeisterschaft des nicht-kommerziellen Films stellen vier Tage lang 53 Filme von 50 Autoren und 32 Vereinen aus ganz Österreich und Südtirol einer fachkundigen Jury, die neben Gold-, Silber- und Bronzemedaillen auch den Staatsmeister vergibt. Der Staatsmeistertitel wird am 2. Juni im Rahmen eines festlichen Filmabends (19.30 Uhr) verliehen. Hier finden Sie die genaue Programmübersicht. Steiermarkhof, Graz. 30. Mai bis 2. Juni. Spielarten Werkstättenfestival

9 TaO!-Theaterwerkstätten, die Spielclubs im TaO, haben ein Jahr lang gespielt, experimentiert, Theater gemacht! Jede Gruppe hat sich eine Aufführung erarbeitet, die nun im Rahmen des viertägigen Festivals "Spielarten" bis 2. Juni vor Publikum präsentiert wird. Hier finden Sie das Programm.





Theater am Ortweinplatz, Graz. 30. Mai (bis 2. Juni), Eröffnung 18.30 Uhr. Tel. 0316 84 60 94

9 TaO!-Theaterwerkstätten, die Spielclubs im TaO, haben ein Jahr lang gespielt, experimentiert, Theater gemacht! Jede Gruppe hat sich eine Aufführung erarbeitet, die nun im Rahmen des viertägigen Festivals "Spielarten" bis 2. Juni vor Publikum präsentiert wird. Hier finden Sie das Programm. Konzertreihe Neue Werke

Im Rahmen von "Obsession Zeichnen" gestalten Künstler/innen einzelne Räume nach ihren unterschiedlichen Vorstellungen und schaffen so eine neue Ausstellung. Die Installation Klangweg ist eine Komposition aus Klängen, die in unterschiedlicher Umgebung und in unterschiedlichem Kontext entstanden sind. Das Prinzip des Museumsrundganges wird auf die Darbietung angewendet. Anders als im klassischen Konzert hat man die Möglichkeit, während der Aufführung durch das Stück zu gehen und den Ablauf für sich selbst mitzubestimmen. Mit Carlos G. Hernández, Daniele Pozzi

Tel. 0316 80 17-9100 Im Rahmen von "Obsession Zeichnen" gestalten Künstler/innen einzelne Räume nach ihren unterschiedlichen Vorstellungen und schaffen so eine neue Ausstellung. Die Installation Klangweg ist eine Komposition aus Klängen, die in unterschiedlicher Umgebung und in unterschiedlichem Kontext entstanden sind. Das Prinzip des Museumsrundganges wird auf die Darbietung angewendet. Anders als im klassischen Konzert hat man die Möglichkeit, während der Aufführung durch das Stück zu gehen und den Ablauf für sich selbst mitzubestimmen. Mit Joanneumsviertel (BRUSEUM), Graz. 30. Mai, 18.30 Uhr. Tel. 0316 80 17-9100

6. Fotos des Tages

Er ist das beliebteste Ausflugsziel in der Steiermark: der 123 Meter hohe Grazer Schloßberg. Rund 840.000 Besucher zählen die Touristiker Jahr für Jahr. Hier finden Sie sieben besondere Schloßbergblicke.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar.