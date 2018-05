Facebook

Ein besonderer Blick nach oben: die "Miss Liberty" bei der Grazer Oper © Pixabay

1. Wetter

Am Dienstag ziehen hohe und mittelhohe Wolken durch, die Sonne zeigt sich zeitweise. Am Nachmittag entstehen in der schwülen Luft ein paar teils kräftige Regenschauer und Gewitter. Frühtemperaturen um 15 Grad, Tageshöchstwerte bei 25 Grad.

2. Luftgüte und Pollen

Die Ozonkonzentrationen liegen witterungsbedingt auf einem relativ niedrigen Niveau. Aktuell gibt es eine mäßige Pollenbelastung durch Gräser sowie durch Roggen- und Kräuterpollenflug.

3. Verkehr

In der Faunastraße 17-33 gibt es bis Juli eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer) aufgrund von Bauarbeiten für Wasserversorgung und Fernwärme. Es besteht eine Umfahrung über die Wachtelgasse.





Wegen eines Sondertransports wird der Kreuzungsbereich Kalvariengürtel / Kalvarienbergstraße sowie die Augasse in den Nachtstunden von 29. auf 30. Mai (ab ca. 01.00 Uhr) für circa 2 Stunden gesperrt! Umfahrung nur über die Keplerbücke, bzw. Weinzödlbrücke möglich.





/ sowie die in den Nachtstunden von 29. auf 30. Mai (ab ca. 01.00 Uhr) für circa 2 Stunden gesperrt! Umfahrung nur über die Keplerbücke, bzw. Weinzödlbrücke möglich. In der Karl-Morre-Straße 82 kommt es wegen einer Kranaufstellung bis Ende Juli zu Spurumlegungen.

In der Kärntner Straße 96 werden auf Höhe der Busgarage ein Busfahrstreifen und eine Ampel errichtet sowie der Gehsteig erneuert. Es werden je nach Baufortschritt die Fahrspuren zusammen- oder umgelegt.





In der Krausgasse wird bis Juni im Bereich Prangelgasse bis Vinzenzgasse im Zuge einer Straßensanierung die Wasserversorgung erneuert: Totalsperre (ausgenommen Anrainer).



In der Lustbühelstraße wird bis Mai die Wasserversorgung erweitert. In Nachtarbeit wird dabei die Waltendorfer Hauptstraße gequert.





In der Peterstalstraße 140-185 besteht bis 30.06. eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer) aufgrund von Arbeiten an der Wasserversorgung. Es wird eine großräumige Umleitung wird eingerichtet.





In der Prangelgasse wird bis Juni im Bereich Eggenberger Allee bis Krausgasse im Zuge einer Straßensanierung die Wasserversorgung erneuert: Totalsperre (ausgenommen Anrainer)

Bis Ende April wird bei zeitweiser Postenregelung im Bereich Eggenberger Allee bis Klopstockgasse die Straße saniert.





Bis Ende April wird bei zeitweiser Postenregelung im Bereich Eggenberger Allee bis Klopstockgasse die Straße saniert.





In der Puntigamer Straße kommt es ab Mai in den Kreuzungsbereichen Puchstraße und Herrgottwiesgasse zu Umbauarbeiten.





In der Radegunder Straße gibt es im Bereich Rotmoosweg bis zum 08.06. eine Postenregelung.

wird für die Umleitung adaptiert (Linksabbieger/ VLSA)





In der St.-Peter Hauptstraße im Bereich Styriastraße bis Abzweigung Raaba gibt es bis Ende Juni eine Umleitung stadtauswärts: Styriastraße - Maggstraße - St. Peter-Gürtel (der Kreuzungsbereich Maggstraße/ St.-Peter-Gürtel wird für die Umleitung adaptiert (Linksabbieger/ VLSA)





In der Steinbergstraße wird ab Mai im Bereich Stadtgrenze bis Kreuzung Mantscha bei Postenregelung die Straße saniert.





In der Ulrich-Lichtenstein-Gasse gibt es bis zum 19.06. eine Totalsperre im Bereich C.-v.-Hötzendorfstraße bis Bahnübersetzung. Die Wasserversorgung wird erneuert. Umfahrung über Fröhlichgasse, bzw. Puntigamer Straße. In der Wiener Straße 8-22 wird bis Ende August der Bereich Zeillergasse bis Grüne Gasse neugestaltet. Es muss mit lange Wartezeiten gerechnet werden!

4. Frage der Woche

In Schweden hat die Verteilung einer Notfall-Broschüre unlängst für Aufsehen gesorgt. Wie sieht es mit dem Katastrophenschutz in Graz aus? Die Stadt hat ein neues Merkblatt dazu, das seit Kurzem an verschiedenen öffentlichen Stellen aufliegt. In Graz wurden Katastrophenalarme bisher nur im Zusammenhang mit Hochwasser ausgerufen. Das war zuletzt 2009 der Fall.

5. Ausgewählte Event-Tipps

Talking (About) Images

Bei der von Francesca Lazzarini und Marta Rovetta kuratierten Wanderausstellung stehen die Beziehung zwischen Bildern und der Wirklichkeit, die sie abbilden, die Mechanismen, die ihre Produktion und Verbreitung regeln, die Ambiguität, die sie hervorzubringen vermögen, aber auch ihr Potential als gemeinsame Universalsprache im Fokus. Schließlich hinterfragt "Talking (About) Images" die Verantwortlichkeiten, die mit der Produktion und dem Konsum von Bildern verbunden sind.

Kunsthalle, Graz. Eröffnung 29. Mai., 18 Uhr Tel. 0 699 81 24 33 85





Bei der von und kuratierten Wanderausstellung stehen die Beziehung zwischen Bildern und der Wirklichkeit, die sie abbilden, die Mechanismen, die ihre Produktion und Verbreitung regeln, die Ambiguität, die sie hervorzubringen vermögen, aber auch ihr Potential als gemeinsame Universalsprache im Fokus. Schließlich hinterfragt "Talking (About) Images" die Verantwortlichkeiten, die mit der Produktion und dem Konsum von Bildern verbunden sind. Kunsthalle, Graz. Eröffnung 29. Mai., 18 Uhr 699 81 24 33 85 Meet4Music Gamelan

Das Institut für Musikpädagogik an der Kunstuniversität Graz startet eine neue, ganz besondere Initiative: Meet4Music bietet allen am Musizieren interessierten Menschen die Möglichkeit, sich frei an einem offenen Ensemble für Chor, Tanz und Percussion zu beteiligen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.





Reiterkaserne, Graz. Dienstags, 17-18.30 Uhr. Tel. 0316 389-3281

Das Institut für Musikpädagogik an der Kunstuniversität Graz startet eine neue, ganz besondere Initiative: Meet4Music bietet allen am Musizieren interessierten Menschen die Möglichkeit, sich frei an einem offenen Ensemble für Chor, Tanz und Percussion zu beteiligen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Barry Altschul Trio

Heute ist der grundlegende Ansatz für Schlagzeuger-Legende Barry Altschul und sein New Yorker Power-Trio, sich einfach frei zu spielen. Keine Noten, keine spezifischen Konzepte – nur spielen. Und das gleich mit Tenorsaxophonist Jon Irabagon an der Front. Zwei Naturgewalten, die vom muskulösen Bass von Joe Fonda zusammengehalten werden.

Stockwerk, Graz. 29. Mai, 20.30 Uhr. Tel. 0676 315 95 51

6. Heute ist...

der Internationaler Tag der Friedenssicherungskräfte der Vereinten Nationen. Das Jahr 2018 steht im Zeichen von "70 Years of Service and Sacrifice". Seit 1948 besteht die UN-Friedensmission. 110.000 "Blauhelme" sind derzeit an 14 Friedenssicherungseinsätzen beteiligt.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar.