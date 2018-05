Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Woche beginnt sommerlich warm und fast schon wie gewohnt unbeständig © Tengg

1. Wetter

Unbeständiges Wetter kündigt sich für den Montag an. Anfangs scheint noch die Sonne, mittags und am Nachmittag ist nach rascher Quellwolkenbildung mit Regenschauern und Gewittern zu rechnen. Es wird sommerlich warm. Frühtemperaturen bei 17 Grad, Tageshöchstwerte bis 28 Grad. Lebhafter Südwind kommt auf. Überwiegend wolkig verläuft der Dienstag. Dabei wird es am Nachmittag zu einigen Gewittern kommen. Es bleibt sommerlich warm.

2. Luftgüte und Pollen

Die Ozonkonzentrationen liegen witterungsbedingt auf einem relativ niedrigen Niveau. Aktuell gibt es eine hohe Pollenbelastung durch Gräser sowie schwachen Roggen- und Kräuterpollenflug.

3. Verkehr

In der Faunastraße 17-33 gibt es bis Juli eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer) aufgrund von Bauarbeiten für Wasserversorgung und Fernwärme. Es besteht eine Umfahrung über die Wachtelgasse.





gibt es bis Juli eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer) aufgrund von Bauarbeiten für Wasserversorgung und Fernwärme. Es besteht eine Umfahrung über die Wachtelgasse. Wegen eines Sondertransports wird der Kreuzungsbereich Kalvariengürtel / Kalvarienbergstraße sowie die Augasse in den Nachtstunden von 29. auf 30. Mai (ab ca. 01.00 Uhr) für circa 2 Stunden gesperrt! Umfahrung nur über die Keplerbücke, bzw. Weinzödlbrücke möglich.





/ sowie die in den Nachtstunden von 29. auf 30. Mai (ab ca. 01.00 Uhr) für circa 2 Stunden gesperrt! Umfahrung nur über die Keplerbücke, bzw. Weinzödlbrücke möglich. In der Karl-Morre-Straße 82 kommt es wegen einer Kranaufstellung bis Ende Juli zu Spurumlegungen.

In der Kärntner Straße 96 werden auf Höhe der Busgarage ein Busfahrstreifen und eine Ampel errichtet sowie der Gehsteig erneuert. Es werden je nach Baufortschritt die Fahrspuren zusammen- oder umgelegt.





werden auf Höhe der Busgarage ein Busfahrstreifen und eine Ampel errichtet sowie der Gehsteig erneuert. Es werden je nach Baufortschritt die Fahrspuren zusammen- oder umgelegt. In der Köflacher Gasse im Bereich Köflacher Bahnhof bis Alte Poststraße wird bis 25.05. ein Geh- und Radweg errichtet. Die Sperre besteht in Richtung stadtauswärts ab Graz-Köflach-Bahnhof. Umgeleitet wird über die Eggenberger Straße - Alte-Poststraße.





im Bereich Köflacher Bahnhof bis Alte Poststraße wird bis 25.05. ein Geh- und Radweg errichtet. Die Sperre besteht in Richtung stadtauswärts ab Graz-Köflach-Bahnhof. Umgeleitet wird über die Eggenberger Straße - Alte-Poststraße. In der Krausgasse wird bis Juni im Bereich Prangelgasse bis Vinzenzgasse im Zuge einer Straßensanierung die Wasserversorgung erneuert: Totalsperre (ausgenommen Anrainer).



wird bis Juni im Bereich Prangelgasse bis Vinzenzgasse im Zuge einer Straßensanierung die Wasserversorgung erneuert: Totalsperre (ausgenommen Anrainer). In der Lustbühelstraße wird bis Mai die Wasserversorgung erweitert. In Nachtarbeit wird dabei die Waltendorfer Hauptstraße gequert.





wird bis Mai die Wasserversorgung erweitert. In Nachtarbeit wird dabei die Waltendorfer Hauptstraße gequert. In der Peterstalstraße 140-185 besteht bis 30.06. eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer) aufgrund von Arbeiten an der Wasserversorgung. Es wird eine großräumige Umleitung wird eingerichtet.





besteht bis 30.06. eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer) aufgrund von Arbeiten an der Wasserversorgung. Es wird eine großräumige Umleitung wird eingerichtet. In der Prangelgasse wird bis Juni im Bereich Eggenberger Allee bis Krausgasse im Zuge einer Straßensanierung die Wasserversorgung erneuert: Totalsperre (ausgenommen Anrainer)

Bis Ende April wird bei zeitweiser Postenregelung im Bereich Eggenberger Allee bis Klopstockgasse die Straße saniert.





wird bis Juni im Bereich Eggenberger Allee bis Krausgasse im Zuge einer Straßensanierung die Wasserversorgung erneuert: Totalsperre (ausgenommen Anrainer) Bis Ende April wird bei zeitweiser Postenregelung im Bereich Eggenberger Allee bis Klopstockgasse die Straße saniert. In der Puntigamer Straße kommt es ab Mai in den Kreuzungsbereichen Puchstraße und Herrgottwiesgasse zu Umbauarbeiten.





kommt es ab Mai in den Kreuzungsbereichen Puchstraße und Herrgottwiesgasse zu Umbauarbeiten. In der Radegunder Straße gibt es im Bereich Rotmoosweg bis zum 08.06. eine Postenregelung.





gibt es im Bereich Rotmoosweg bis zum 08.06. eine Postenregelung. In der St.-Peter Hauptstraße im Bereich Styriastraße bis Abzweigung Raaba gibt es bis Ende Juni eine Umleitung stadtauswärts: Styriastraße - Maggstraße - St. Peter-Gürtel (der Kreuzungsbereich Maggstraße/ St.-Peter-Gürtel

wird für die Umleitung adaptiert (Linksabbieger/ VLSA)





im Bereich Styriastraße bis Abzweigung Raaba gibt es bis Ende Juni eine Umleitung stadtauswärts: Styriastraße - Maggstraße - St. Peter-Gürtel (der Kreuzungsbereich Maggstraße/ St.-Peter-Gürtel wird für die Umleitung adaptiert (Linksabbieger/ VLSA) In der Steinbergstraße wird ab Mai im Bereich Stadtgrenze bis Kreuzung Mantscha bei Postenregelung die Straße saniert.





wird ab Mai im Bereich Stadtgrenze bis Kreuzung Mantscha bei Postenregelung die Straße saniert. In der Ulrich-Lichtenstein-Gasse gibt es bis zum 19.06. eine Totalsperre im Bereich C.-v.-Hötzendorfstraße bis Bahnübersetzung. Die Wasserversorgung wird erneuert. Umfahrung über Fröhlichgasse, bzw. Puntigamer Straße.





gibt es bis zum 19.06. eine Totalsperre im Bereich C.-v.-Hötzendorfstraße bis Bahnübersetzung. Die Wasserversorgung wird erneuert. Umfahrung über Fröhlichgasse, bzw. Puntigamer Straße. In der Wiener Straße 8-22 wird bis Ende August der Bereich Zeillergasse bis Grüne Gasse neugestaltet. Es muss mit lange Wartezeiten gerechnet werden!

4. Was Graz bewegt

Das Thema Verkehr polarisiert, Graz ist da keine Ausnahme. Das sagen die blanken Zahlen: Der Radfahreranteil liegt in Graz derzeit bei etwa 16 Prozent. 47 Prozent aller Fahrten werden mit dem Auto zurückgelegt. Und: jede fünfte Fahrt ist kürzer als drei Kilometer. Hier finden Sie die ausführliche Bestandsaufnahme für Graz.

5. Ausgewählte Event-Tipps

Die neue Macht der Lüge

Bernhard Pörksen , einer der führenden deutschen Medienwissenschafter, wird anschaulich und konkret die Erregungsmuster des digitalen Zeitalters, die neuen Prozesse der Meinungsbildung und das große Geschäft mit der Desinformation analysieren. Er wird vorführen, wie sich unsere Idee von Wahrheit, die Dynamik von Enthüllungen, der Charakter von Debatten und die Vorstellung von Autorität und Macht unter den aktuellen Medienbedingungen verändern. Moderation: Ernst Sittinger , Kleine Zeitung

Alte Universität (Aula), Graz. 28. Mai., 19 Uhr Tel. 0 316 877-4480





, einer der führenden deutschen Medienwissenschafter, wird anschaulich und konkret die Erregungsmuster des digitalen Zeitalters, die neuen Prozesse der Meinungsbildung und das große Geschäft mit der Desinformation analysieren. Er wird vorführen, wie sich unsere Idee von Wahrheit, die Dynamik von Enthüllungen, der Charakter von Debatten und die Vorstellung von Autorität und Macht unter den aktuellen Medienbedingungen verändern. Moderation: , Kleine Zeitung Alte Universität (Aula), Graz. 28. Mai., 19 Uhr Grazer Impro Klub

Beim heutigen Improvisationsabend ist Nikos Zachariadis , multidisziplinär arbeitender Künstler, Gestalter und Organisator, zu Gast. Nach seinem Studium der Architektur beschäftigt er sich vor allem mit Wirkungsweisen und Manipulationen der sinnlichen Wahrnehmung innerhalb des Spannungsfeldes Bild-Ton-Raum-Zeit in unterschiedlichsten Konstellationen und Aspekten.





Forum Stadtpark, Graz. 28. Mai, 21 Uhr. Tel. 0316 82 77 34

Beim heutigen Improvisationsabend ist , multidisziplinär arbeitender Künstler, Gestalter und Organisator, zu Gast. Nach seinem Studium der Architektur beschäftigt er sich vor allem mit Wirkungsweisen und Manipulationen der sinnlichen Wahrnehmung innerhalb des Spannungsfeldes Bild-Ton-Raum-Zeit in unterschiedlichsten Konstellationen und Aspekten. Weltspieltag im Stadtpark

Am Weltspieltag ist Ludovico mit einer mobilen Spielestation im Stadtpark anzutreffen. Zu finden ist diese in der Gegend des Spielplatzes (Saraugasse). Nur bei Schönwetter!

Uhr. Tel. 0316 90 37 02 51 Am Weltspieltag ist Ludovico mit einer mobilen Spielestation im Stadtpark anzutreffen. Zu finden ist diese in der Gegend des Spielplatzes (Saraugasse). Nur bei Schönwetter! Stadtpark, Graz. 28. Mai, 11-15.30 Uhr. Tel. 0316 90 37 02 51

6. Heute ist...

wieder ein Aktionstag, der sich lohnt gefeiert zu werden. Am 28. Mai feiern Burger-Fans den Internationaler Tag des Hamburgers. Gut verbinden lässt sich dies mit dem Weltspieltag, der auch auf den Montag fällt. Dieser wird in Graz im Stadtpark gefeiert (siehe oben).

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar.