Blumige Ansichten im "Glücksgarten" bei der Grazer Helmut List Halle © Juergen Fuchs

1. Wetter

Am Samstag ist es zunächst recht sonnig, ab dem späten Vormittag bilden sich dann Quellwolken und lokale Regenschauer sind in der Folge möglich. Auch am Nachmittag ist mit isolierten Schauern zu rechnen. Frühwerte bei 15 Grad, mit Höchstwerten zwischen 22 und 25 Grad wird es frühsommerlich warm. Am Sonntag anfangs überwiegend sonnig, um Mittag und am Nachmittag ist aber mit lokalen Regenschauern zu rechnen. Es wird noch wärmer mit Frühwerten um 16 Grad, Höchsttemperaturen bis 27 Grad.

2. Luftgüte und Pollen

Die Ozonkonzentrationen liegen witterungsbedingt auf einem relativ niedrigen Niveau. Aktuell gibt es eine erhöhte Pollenbelastung durch Gräser und Erle.

3. Verkehr

In der Faunastraße 17-33 gibt es bis Juli eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer) aufgrund von Bauarbeiten für Wasserversorgung und Fernwärme. Es besteht eine Umfahrung über die Wachtelgasse.





/ sowie die in den Nachtstunden von 29. auf 30. Mai (ab ca. 01.00 Uhr) für circa 2 Stunden gesperrt! Umfahrung nur über die Keplerbücke, bzw. Weinzödlbrücke möglich. In der Karl-Morre-Straße 82 kommt es wegen einer Kranaufstellung bis Ende Juli zu Spurumlegungen.

In der Peterstalstraße 140-185 besteht bis 30.06. eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer) aufgrund von Arbeiten an der Wasserversorgung. Es wird eine großräumige Umleitung wird eingerichtet. In der Prangelgasse wird bis Juni im Bereich Eggenberger Allee bis Krausgasse im Zuge einer Straßensanierung die Wasserversorgung erneuert: Totalsperre (ausgenommen Anrainer)

In der Puntigamer Straße kommt es ab Mai in den Kreuzungsbereichen Puchstraße und Herrgottwiesgasse zu Umbauarbeiten. In der St.-Peter Hauptstraße im Bereich Styriastraße bis Abzweigung Raaba gibt es bis Ende Juni eine Umleitung stadtauswärts: Styriastraße - Maggstraße - St. Peter-Gürtel (der Kreuzungsbereich Maggstraße/ St.-Peter-Gürtel

gibt es bis zum 19.06. eine Totalsperre im Bereich C.-v.-Hötzendorfstraße bis Bahnübersetzung. Die Wasserversorgung wird erneuert. Umfahrung über Fröhlichgasse, bzw. Puntigamer Straße. In der Wiener Straße 8-22 wird bis Ende August der Bereich Zeillergasse bis Grüne Gasse neugestaltet. Es muss mit lange Wartezeiten gerechnet werden!

4. Was sich in Graz bewegt

Im Bereich der Radetzkybrücke ist es derzeit wieder besonders laut. Bei Vorarbeiten für den Bau eines Herzstückes des Zentralen Speicherkanals werden wieder Spundwände in den Boden gerammt. Durch die Kaskadenbauwerke wird die Speicherung der Regen- und Schmutzwässer gesteuert. Außerhalb der Spitzenzeiten wird das Mischwasser dann in die Kläranlage in Gössendorf weitergeleitet.

Nach einem Rohrbruch wurde die Eröffnung unfreiwillig verschoben. Jetzt startet das Augartenbad aber in die Saison 2018 und in das erste Freischwimm-Wochenende.

5. Ausgewählte Wochenend-Tipps

6. Am Wochenende wird es...

lustig - zumindest, wenn man die kuriosen Feiertage "ernst" nimmt. Am Samstag ist der Internationalen Lindy Hop Tag. Was es mit dieser in den späten 1920er Jahren in den USA erfundenen Variante des Swing auf sich hat, lässt sich am besten mit einem Video zeigen:

Und am Sonntag wäre dann noch der Welttag des Purzelbaums. Auf ein Demonstrationsvideo sei an dieser Stelle verzichtet. Traditionell bezeichnet der Purzelbaum, der erstmals 1571 erwähnt wurde, aber eine Rolle vorwärts.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar.