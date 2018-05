Facebook

Das Wetter schöpft weiterhin aus dem Vollen - Sonne, Wolken und Regenschauer © Pixabay

1. Wetter

Am Donnerstag geht es sehr schauer- und gewitteranfällig weiter. Mit einem Mix aus vielen Wolken und sonnigen Phasen kann es bereits am Vormittag zu Schauern und Gewittern kommen. Auch am Nachmittag geht es mit Gewittern weiter. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 20 und 24 Grad. Am Freitag bilden sich im Laufe des Vormittags erneut Regenschauer und lokale Gewitter, die auch am Nachmittag noch andauern. Etwas kühler bei Höchstwerten bis zu 23 Grad.

2. Luftgüte und Pollen

Die Ozonkonzentrationen liegen witterungsbedingt auf einem relativ niedrigen Niveau. Aktuell gibt es eine erhöhte Pollenbelastung durch Gräser und Erle.

3. Verkehr

In der Faunastraße 17-33 gibt es bis Juli eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer) aufgrund von Bauarbeiten für Wasserversorgung und Fernwärme. Es besteht eine Umfahrung über die Wachtelgasse.





/ sowie die in den Nachtstunden von 29. auf 30. Mai (ab ca. 01.00 Uhr) für circa 2 Stunden gesperrt! Umfahrung nur über die Keplerbücke, bzw. Weinzödlbrücke möglich. In der Karl-Morre-Straße 82 kommt es wegen einer Kranaufstellung bis Ende Juli zu Spurumlegungen.

In der Kärntner Straße 96 werden auf Höhe der Busgarage ein Busfahrstreifen und eine Ampel errichtet sowie der Gehsteig erneuert. Es werden je nach Baufortschritt die Fahrspuren zusammen- oder umgelegt.





besteht bis 30.06. eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer) aufgrund von Arbeiten an der Wasserversorgung. Es wird eine großräumige Umleitung wird eingerichtet. In der Prangelgasse wird bis Juni im Bereich Eggenberger Allee bis Krausgasse im Zuge einer Straßensanierung die Wasserversorgung erneuert: Totalsperre (ausgenommen Anrainer)

kommt es ab Mai in den Kreuzungsbereichen Puchstraße und Herrgottwiesgasse zu Umbauarbeiten. In der St.-Peter Hauptstraße im Bereich Styriastraße bis Abzweigung Raaba gibt es bis Ende Juni eine Umleitung stadtauswärts: Styriastraße - Maggstraße - St. Peter-Gürtel (der Kreuzungsbereich Maggstraße/ St.-Peter-Gürtel

gibt es bis zum 19.06. eine Totalsperre im Bereich C.-v.-Hötzendorfstraße bis Bahnübersetzung. Die Wasserversorgung wird erneuert. Umfahrung über Fröhlichgasse, bzw. Puntigamer Straße. In der Wiener Straße 8-22 wird bis Ende August der Bereich Zeillergasse bis Grüne Gasse neugestaltet. Es muss mit lange Wartezeiten gerechnet werden!

4. Was Graz bewegt

Der Frühsommer lockt viele Grazerinnen und Grazer in die Südsteiermark. Passend dazu gibt es den Heurigen- & Buschenschankguide 2018. Zwei Steirer schafften es im Fallstaff-Ranking unter die besten 10 in der Kategorie "beste Küche": Das Weingut Krispel und die Buschenschank Polz. Hier finden Sie die weiteren steirischen Betriebe, die ebenfalls ausgezeichnet wurden. Die rechtlichen Grundlagen für Buschenschänken gehen übrigens auf Kaiser Josef II. zurück. Die Steiermark hat ihr eigenens Buschenschankgesetz, das 1979 aufgesetzt wurde. In einer Buschenschank dürfen ausschließlich kalte Speisen aus eigener oder aus bäuerlicher Produktion serviert werden.

5. Ausgewählte Event-Tipps

David Keenan

Beim Platoo-Special in der Scherbe spielt heute David Keenan . Der 24-jährige irische Singer/ Songwriter wandelt mit spielerischer Leichtigkeit wandelt er zwischen Poesie und Prosa und entführt uns mit seiner Stimme in seine ganz persönliche Fantasiewelt. Inspiriert vom Eskapismus und lyrischen Größen wie Yeats, Kavanagh, Dylan und Cohen verkörpert er die Rolle eines jungen Lehrlings, der beladen mit Notizen und Ideen ans Werk geht.

Die Scherbe, Graz. 24. Mai., 20.45 Uhr. Tel. 0316 76 06 54





Beim Platoo-Special in der Scherbe spielt heute . Der 24-jährige irische Singer/ Songwriter wandelt mit spielerischer Leichtigkeit wandelt er zwischen Poesie und Prosa und entführt uns mit seiner Stimme in seine ganz persönliche Fantasiewelt. Inspiriert vom Eskapismus und lyrischen Größen wie Yeats, Kavanagh, Dylan und Cohen verkörpert er die Rolle eines jungen Lehrlings, der beladen mit Notizen und Ideen ans Werk geht. Die Scherbe, Graz. 24. Mai., 20.45 Uhr. "Die Rolle Russlands im Nahen Osten"

In der Vortragsreihe "Nahost Aktuell" werden in loser Abfolge politisch wichtige Themen und Ereignisse des Nahen Ostens aufgegriffen und mit international renommierten Fachleuten diskutieren. Das Programm wird in Kooperation der Österreichischen Urania für Steiermark mit der Österreichischen Orient-Gesellschaft Hammer-Purgstall erstellt. Diesmal wird von Gerhard Mangott die Rolle Russlands im Nahen Osten beleuchtet. Moderation: Hannes D. Galter

Alte Technik, Graz. 24. Mai, 19 Uhr. Tel. 0 316 825 68 80



Alle Termine für heute finden Sie hier.

6. Heute ist...

der Europäische Tag der Parke. An diesem Aktionstag geht es um das Thema Erhaltung von Lebensräumen, welches seit 1999 mit dem so genannten "European Day of Parks" ins öffentliche Bewusstsein gerückt werden soll. In Österreich wurden bislang insgesamt sechs der ökologisch wertvollsten Regionen des Landes zu Nationalparks erklärt.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar.