Am heutigen Kunst und Kultur-Aktionstag gibt es in Graz ein dichtes Tagesprogramm © Leser-Reporter

1. Wetter

Der Mittwoch verläuft bis in die Mittagsstunden hinein meist noch freundlich und trocken. Am Nachmittag und Abend können in der schwülwarmen Luft lokale Regenschauer und Gewitter entstehen. Höchstwerte bis 24 Grad. Am Donnerstag geht es voraussichtlich mit einem Mix aus vielen Wolken und sonnigen Phasen zwischendurch sehr schauer- und gewitteranfällig weiter. Weiterhin unverändert warm.

2. Luftgüte und Pollen

Die Ozonkonzentrationen liegen witterungsbedingt auf einem relativ niedrigen Niveau. Aktuell gibt es eine erhöhte Pollenbelastung durch Gräser und Erle.

3. Verkehr

In der Faunastraße 17-33 gibt es bis Juli eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer) aufgrund von Bauarbeiten für Wasserversorgung und Fernwärme. Es besteht eine Umfahrung über die Wachtelgasse.





/ sowie die in den Nachtstunden von 29. auf 30 Mai (ab ca. 01.00 Uhr) für circa 2 Stunden gesperrt! Umfahrung nur über die Keplerbücke, bzw. Weinzödlbrücke möglich. In der Karl-Morre-Straße 82 kommt es wegen einer Kranaufstellung bis Ende Juli zu Spurumlegungen.

kommt es ab Mai in den Kreuzungsbereichen Puchstraße und Herrgottwiesgasse zu Umbauarbeiten. In der St.-Peter Hauptstraße im Bereich Styriastraße bis Abzweigung Raaba gibt es bis Ende Juni eine Umleitung stadtauswärts: Styriastraße - Maggstraße - St. Peter-Gürtel (der Kreuzungsbereich Maggstraße/ St.-Peter-Gürtel

gibt es bis zum 19.06. eine Totalsperre im Bereich C.-v.-Hötzendorfstraße bis Bahnübersetzung. Die Wasserversorgung wird erneuert. Umfahrung über Fröhlichgasse, bzw. Puntigamer Straße. In der Wiener Straße 8-22 wird bis Ende August der Bereich Zeillergasse bis Grüne Gasse neugestaltet. Es muss mit lange Wartezeiten gerechnet werden!

4. Was sich in Graz bewegt

Gestern war so weit. Die Iljuschin IL 62, die ab Juli als Eventlocation Gäste ins Hotel Novapark in Graz locken soll, erhielt "Landeerlaubnis" auf dem verstärtken Dach. Damit nicht genug: Nächste Woche wird per Sondertransport eine Boeing 727 angeliefert. Eine neue Fluggesellschaft wird daraus wohl trotzdem nicht.

Der Grazer Polizei ging zu Wochenbeginn ein Fahrraddieb ins Netz. Jetzt gilt es das Diebesgut zuordnen. Wem gehören diese Fahrräder?

5. Ausgewählte Event-Tipps

6. Heute ist...

der nächste kuriose, aber ernste Feiertag. Der 23. Mai steht seit dem Jahr 2000 ganz im Zeichen des Welt-Schildkröten-Tages. Ziel dieses Aktionstages ist es, auf die Gefährdung des Artenbestandes hinzuweisen und die verschiedenen Projekte bzw. Aktionen zum Schutz dieser Reptilien durch eine breite Öffentlichkeit zu unterstützen. In Österreich findet man wilde Schildkröten, die Europäische Sumpfschildkröte, beispielsweise in der Wiener Lobau.

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar.