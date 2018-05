Facebook

Der Start in die neue Woche wird durchwachsen - zumindest wettertechnisch © Pixabay

1. Wetter

Der Montag wird von einem Störungseinfluss beherrscht. Es ist von Beginn an bewölkt mit nur wenigen Auflockerungen und immer wieder geht gewittriger Regen nieder. Die Frühtemperaturen starten bei 13 Grad. Höchstwerte um 20 Grad. Kühl und wechselhaft verläuft der Dienstag. Es sollte aber nur noch wenige Schauer geben. Höchstwerte bei 17 Grad.

2. Luftgüte und Pollen

Die labile Wetterlage wirkt sich günstig auf die Luftqualität aus - sämtliche Schadstoffkonzentrationen bewegen sich auch weiterhin auf frühlingshaft-moderatem Niveau. Aktuell gibt es eine geringe Pollenbelastung durch Gräser sowie durch Birke, Buche und Eiche.

3. Verkehr

In der Faunastraße 17-33 gibt es bis Juli eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer) aufgrund von Bauarbeiten für Wasserversorgung und Fernwärme. Es besteht eine Umfahrung über die Wachtelgasse.





In der Kärntner Straße 96 werden auf Höhe der Busgarage ein Busfahrstreifen und eine Ampel errichtet sowie der Gehsteig erneuert. Es werden je nach Baufortschritt die Fahrspuren zusammen- oder umgelegt.





Bis Ende April wird bei zeitweiser Postenregelung im Bereich Eggenberger Allee bis Klopstockgasse die Straße saniert.





4. Was Graz bewegt

Jetzt ist es auch mit Zahlenspielen nichts mehr daran zu rütteln: Der SK Sturm ist Vizemeister und spielt kommende Saison in der Qualifikation zur Champions League! Am Wochenende lief mit dem 3:1-Sieg des SK Sturm gegen den LASK und der 1:4-Niederlage von Rapid Wien gegen die Salzburger alles wie geschmiert.

Beim gestrigen Schloßbergfest wurde am Muttertag der Grazer "Hausberg" zum Anziehungspunkt für Familien: Führungen, Musik und Kinderunterhaltung wurde geboten. Hier finden Sie die Fotoserie.

5. Ausgewählte Event-Tipps

Theaterimpro-Festival

Beim Impro Cup 2018, dem internationales Festival der Theaterimprovisation versammeln sich bis Samstag einige der besten Impro-SpielerInnen aus aller Welt im Orpheum. Die Woche startet mit einem Theatersportmatch mit buntgemischten Teams, danach gibt es jeden Abend ein neues Showformat und am Ende kämpfen im großen Saal alle um die Herzen des Publikums und den Impro Cup, der im Format eines "Improvision Song Contests" ausgespielt wird.

Orpheum (eXtra), Graz. bis 19. Mai., 19.30 Uhr Tel. 0316 80 08-9000





Bei den Monday Nights auf der Murinsel 2018 präsentiert sich monatlich die Grazer Kunst- & Kulturszene und lenkt den Blick von außen auf das rege kulturelle Schaffen. Dem Wonnemonat Mai entsprechend gibt es sehr persönliche Liebesgedichte von Bestsellerautor Michael Lehofer. Der Gitarrist Stefan Oser wiederum interpretiert ganz spezielle Lovesongs sehr einfühlsam, quer durch die Pop & Songwirter-Szene.

Murinsel, Graz. 14. Mai, 19.30 Uhr. Tel. 0316 822 660



Alle Termine für heute finden Sie hier.

6. Heute ist...

der Tag des Ententanzes oder "Chicken Dance Day". Diesen Spaß verdanken wir dem Komponisten Werner Thomas. Circa 370 Coverversionen des Liedes soll es weltweit geben. Die weltbekannte Ohrwurmmelodie zum dazugehörigen Lied geht so:

7. In Graz für Sie da

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar.