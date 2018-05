Facebook

Heute lockt noch besseres Wetter auf den Schlossberg als am Sonntag © Tengg

1. Wetter

Am Montag lösen sich lokale Nebelfelder rasch auf, es wird dann ein überwiegend sonniger Tag, zeitweise ist es sogar wolkenlos. Die Frühtemperaturen liegen bei 10 Grad. Die Tageshöchstwerte um 23 Grad. Der Dienstag beginnt voraussichtlich strahlend sonnig. Am Nachmittag machen sich dann Quellwolken bemerkbar und später ist vor der eine oder andere gewittrige Regenschauer möglich. Die Temperaturen bleiben unverändert.

2. Luftgüte und Pollen

Bei allgemein guter Luftqualität ist wetterbedingt mit einem leichten Ansteigen der Ozonkonzentrationen zu rechnen. Aktuell gibt es eine hohe Pollenbelastung durch Gräser sowie eine erhöhte Belastung durch Platane, Birke, Buche und Eiche.

3. Verkehr

In der Faunastraße 17-33 gibt es bis Juli eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer) aufgrund von Bauarbeiten für Wasserversorgung und Fernwärme. Es besteht eine Umfahrung über die Wachtelgasse.





gibt es bis Juli eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer) aufgrund von Bauarbeiten für Wasserversorgung und Fernwärme. Es besteht eine Umfahrung über die Wachtelgasse. In der Karl-Morre-Straße 82 kommt es wegen einer Kranaufstellung bis Ende Juli zu Spurumlegungen.

In der Kärntner Straße 96 werden auf Höhe der Busgarage ein Busfahrstreifen und eine Ampel errichtet sowie der Gehsteig erneuert. Es werden je nach Baufortschritt die Fahrspuren zusammen- oder umgelegt.





In der Köflacher Gasse im Bereich Köflacher Bahnhof bis Alte Poststraße wird bis 25.05. ein Geh- und Radweg errichtet. Die Sperre besteht in Richtung stadtauswärts ab Graz-Köflach-Bahnhof. Umgeleitet wird über die Eggenberger Straße - Alte-Poststraße.





In der Krausgasse wird bis Juni im Bereich Prangelgasse bis Vinzenzgasse im Zuge einer Straßensanierung die Wasserversorgung erneuert: Totalsperre (ausgenommen Anrainer).



In der Lustbühelstraße wird bis Mai die Wasserversorgung erweitert. In Nachtarbeit wird dabei die Waltendorfer Hauptstraße gequert.





In der Peter-Rosegger-Straße kommt es im Bereich der Straßganger Straße aufgrund einer Fernwärme-Anschlussgrabung bis zum 18.05. zu Spurumlegungen.





In der Peterstalstraße 140-185 besteht bis 30.06. eine Totalsperre (ausgenommen Anrainer) aufgrund von Arbeiten an der Wasserversorgung. Es wird eine großräumige Umleitung wird eingerichtet.





In der Prangelgasse wird bis Juni im Bereich Eggenberger Allee bis Krausgasse im Zuge einer Straßensanierung die Wasserversorgung erneuert: Totalsperre (ausgenommen Anrainer)

Bis Ende April wird bei zeitweiser Postenregelung im Bereich Eggenberger Allee bis Klopstockgasse die Straße saniert.

Bis Ende April wird bei zeitweiser Postenregelung im Bereich Eggenberger Allee bis Klopstockgasse die Straße saniert.





In der Puntigamer Straße kommt es ab Mai in den Kreuzungsbereichen Puchstraße und Herrgottwiesgasse zu Umbauarbeiten.





In der St.-Peter Hauptstraße im Bereich Styriastraße bis Abzweigung Raaba gibt es bis Ende Juni eine Umleitung stadtauswärts: Styriastraße - Maggstraße - St. Peter-Gürtel (der Kreuzungsbereich Maggstraße/ St.-Peter-Gürtel wird für die Umleitung adaptiert (Linksabbieger/ VLSA)

wird für die Umleitung adaptiert (Linksabbieger/ VLSA)





In der Steinbergstraße wird ab Mai im Bereich Stadtgrenze bis Kreuzung Mantscha bei Postenregelung die Straße saniert.

4. Was Graz bewegt

Am Wochenende ist Graz zum mittlerweile zehnten Mal in den Designmonat gestartet. Am augenscheinlichsten sind wohl die zahlreichen Sitzmöbel, die dafür in der Grazer Innenstadt aufgestellt wurden. Hier sehen Sie, wo es sich am gemütlichsten sitzt.

Das Carsharing-Konzept "tim" wird über den urbanen Raum hinaus expandieren und mit "RegioTim" seinen Weg nach Voitsberg und Voitsberg und Graz-Umgebung finden. Hier können Sie alle Details nachlesen.

5. Ausgewählte Event-Tipps

Meet4Music

Das Institut für Musikpädagogik an der Kunstuniversität Graz startet eine neue, ganz besondere Initiative: Meet4Music bietet allen am Musizieren interessierten Menschen die Möglichkeit, sich frei an einem offenen Ensemble für Chor, Tanz und Percussion zu beteiligen - ohne Anmeldung und kostenlos, Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Reiterkaserne (Institut für Musikpädagogik), Graz. 7. Mai, 17 Uhr. Tel. (0316) 389-3281





Das Institut für Musikpädagogik an der Kunstuniversität Graz startet eine neue, ganz besondere Initiative: Meet4Music bietet allen am Musizieren interessierten Menschen die Möglichkeit, sich frei an einem offenen Ensemble für Chor, Tanz und Percussion zu beteiligen - ohne Anmeldung und kostenlos, Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Reiterkaserne (Institut für Musikpädagogik), Graz. 7. Mai, 17 Uhr. Tel. (0316) 389-3281

Festival für neue Musik

Montag und Mittwoch sind die zwei letzten Tage des Festivals für Neue Musik "tonraum21". Es wird mit Konzerten den Fragen nach den Standorten der Neuen Musik nachgegangen. Im Minoritensaal spielt das Ensemble Zeitfluss Werke von Gerd Kühr, Ayal Adler, Hilat Ben-Kennaz, Ziv Cojocaru, Feliz Anne Macahis, Roman Pawollek und Arnold Schönberg.

Kulturzentrum Minoriten. 7. Mai, 20 Uhr. Tel. (0316) 71 11 33-31



Alle Termine für heute finden Sie hier.

6. Zahl des Tages

Das "Margerl" feiert seinen stolzen 90. Geburtstag. 245 Gäste strömten am 1. Mai zur Saisoneröffnung das Margaretenbad in Graz-Geidorf. Eine kleine Ausstellung zum Jubliäum, die der Geschichte des Bades nachgeht, ist derzeit im Foyer des Freibads zu sehen.

7. In Graz für Sie da

