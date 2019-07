Festival"Electric Nation" in Graz: Termin für 2020 schon fix

Nach dem Festival ist vor dem Festival: Für 2020 wurde bereits eine Neuauflage von Electric Nation am Grazer Messegelände avisiert. Tickets sind bereits erhältlich.

"Electric Nation" in Graz © Christof Hütter/Ballguide

18.000 Besucher feierten am 13. Juli beim "Electric Nation" am Grazer Messegelände einen ganzen Nachmittag lang eine Mega-Party. Die Chainsmokers ließen die Bühne brennen. KSHMR, Don Diablo und Trance-König Armin van Buuren ließen es bei der Premiere des Festivals in Graz krachen.