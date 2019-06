25.000 Studierende feiern am Freitag wieder am Grazer Rosenhain. Heuer neu: ein Street Food Market.

Beim Usi-Fest wird am 28. Juni gefeiert © Simon Möstl

Europas größtes Studentenfest lockt jedes Jahr bis zu 25.000 Studierende zum Feiern auf das Universitäts-Sportgelände am Grazer Rosenhain. Am Freitag (28. Juni) ist es wieder so weit: Zum 35. Mal steigt findet das Usi-Fest statt.